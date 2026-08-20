मालदा में दरिंदगी: घास काटने गई दो महिलाओं पर हमला, एक की दुष्कर्म के बाद गला रेतकर हत्या

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. बिहार-बंगाल सीमा पर स्थित हरिश्चंद्रपुर इलाके में दो महिलाओं पर जानलेवा हमला किया गया. इसमें एक महिला की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि बीच-बचाव करने गई दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

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ये घटना गुरुवार दोपहर की है. हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक-II के दौलतनगर गांव की दो महिलाएं बंगाल-बिहार सीमा के पास, बिहार के अहमदाबाद के अंतर्गत गोविंदपुर में घास काटने गई थीं.

आरोप है कि वहां एक अनजान सिरफिरे युवक ने उन्हें घेर लिया. युवक ने जब एक महिला को जबरन अगवा करने की कोशिश की, तो दूसरी महिला उसे बचाने के लिए आगे आई. इस पर आरोपी ने उस पर दरांती से हमला कर दिया.

ऊंची घास में घसीटकर की दरिंदगी

दूसरी महिला को घायल करने के बाद आरोपी पहली महिला को जबरन घसीटते हुए ऊंची घास वाली जगह पर ले गया. वहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर दरांती से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी.

हमले में घायल हुई दूसरी महिला किसी तरह भागकर गांव पहुंची और ग्रामीणों को पूरी कहानी सुनाई. खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और झाड़ियों से पीड़िता का शव बरामद किया.

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स्टेट हाईवे पर आगजनी, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग

इस खौफनाक वारदात से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्टेट हाईवे जाम कर दिया. उन्होंने सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया. सूचना मिलते ही हरिश्चंद्रपुर (पश्चिम बंगाल) और अहमदाबाद (बिहार) दोनों थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया.

श्वास नली काटकर की गई हत्या

हरिश्चंद्रपुर पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला की श्वास नली काटकर उसकी हत्या की गई है और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं.

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पुलिस का कहना है कि मामले के तार बिहार से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए बिहार के अहमदाबाद थाने की पुलिस से लगातार संपर्क साधा जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी.

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