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MF vs EPF vs NPS vs PPF... इमरजेंसी में किससे जल्दी निकलेगा पैसा? जानें नियम

इंवेस्टमेंट करते समय रिटर्न और इंटरेस्ट रेट के साथ यह जानना भी जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर पैसा कितनी जल्दी निकलेगा. म्यूचुअल फंड, EPF, NPS और PPF में फंड विड्रॉल के नियम और प्रोसेसिंग टाइम अलग-अलग हैं. लिक्विड और ओवरनाइट फंड में पैसा जल्दी मिल सकता है, जबकि NPS और PPF में कई शर्तें लागू होती हैं. EPF में ऑनलाइन प्रोसेस से क्लेम तेज हुए हैं. मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने जैसी स्थिति में यह अंतर काफी महत्वपूर्ण हो सकता है.

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निवेश करते समय रिटर्न, इंटरेस्ट रेट और टैक्स के साथ यह जानना भी जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर पैसा कितनी जल्दी निकलेगा. (सांकेतिक तस्वीर)
निवेश करते समय रिटर्न, इंटरेस्ट रेट और टैक्स के साथ यह जानना भी जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर पैसा कितनी जल्दी निकलेगा. (सांकेतिक तस्वीर)

आप जब पैसे कहीं इंवेस्ट करते हैं तो किन पहलुओं का ध्यान रखते हैं- रिटर्न, इंटरेस्ट रेट और टैक्स? लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई और पैसों की जरूरत पड़ी तो? यहां फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि कौन से इंवेस्टमेंट में पैसे सबसे जल्दी और आसान शर्तों पर निकाले जा सकते हैं. मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी चली जाने या घर से जुड़ी आवश्यक जरूरतों के समय यही पहलू सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है. ज्यादातर सैलरीड लोग म्यूचुअल फंड, EPF, NPS और PPF में पैसे इंवेस्ट करते हैं. इन सभी इंवेस्टमेंट विकल्पों में लिक्विडिटी और विड्रॉल के नियम अलग-अलग हैं.

म्यूचुअल फंड में विड्रॉल आसान

अगर आपके इंवेस्टमेंट की प्राथमिकता जरूरत पड़ने पर जल्दी पैसा निकालना है, तो ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड एक विकल्प हो सकते हैं. खासकर लिक्विड और ओवरनाइट फंड से अमाउंट रिडीम (पैसे निकालना) करने की स्थिति में इसके अगले कारोबारी दिन तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने की संभावना रहती है.

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इक्विटी म्यूचुअल फंड में आमतौर पर पैसा मिलने में 1 से 3 कारोबारी दिन लग सकते हैं. हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण जोखिम भी है. शेयर मार्केट में गिरावट के दौरान आपकी इंवेस्टमेंट वैल्यू कम हो सकती है. इसलिए जल्दी पैसा निकाल पाना और इंवेस्टमेंट का सुरक्षित होना, दोनों अलग बातें हैं.

NPS रिटायरमेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए नहीं

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) मुख्य रूप से रिटायरमेंट के लिए बनाया गया निवेश विकल्प है. इसकी विड्रॉल प्रोसेस म्यूचुअल फंड की तुलना में ज्यादा नियमों से जुड़ी है. इसमें एग्जिट विड्रॉल की प्रोसेसिंग टाइमलाइन T+2 (ट्रेड डेट प्लस टू डेज) तय की गई थी. यानी जरूरी मंजूरी और प्रक्रिया पूरी होने के बाद निकासी को दो कारोबारी दिनों में प्रोसेस किया जा सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में पूरी रकम दो दिन में बैंक खाते में पहुंच जाएगी. रिटायरमेंट के समय एन्युटी खरीदने जैसी प्रक्रिया भी होती है, इसलिए पूरी रकम तुरंत बैंक खाते में उपलब्ध नहीं होती.

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EPF में ऑनलाइन सेटलमेंट से प्रक्रिया हुई तेज

नौकरीपेशा लोगों के लिए एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) रिटायरमेंट सेविंग्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है. पहले EPF निकासी में ज्यादा समय लग सकता था, लेकिन ऑनलाइन और ऑटोमेटेड प्रोसेस के कारण कई क्लेम अब तेजी से प्रोसेस हो रहे हैं. कई मामलों में ऑनलाइन क्लेम करीब 3 दिन में प्रोसेस हो सकता है और सामान्य स्थिति में 3-5 दिन में पैसा मिलने की संभावना रहती है. हालांकि, आधार-UAN लिंकिंग, बैंक डिटेल, एम्प्लॉयर रिकॉर्ड या दूसरे वेरिफिकेशन में समस्या होने पर प्रक्रिया लंबी हो सकती है और कुछ मामलों में 2-3 सप्ताह तक लग सकते हैं. इसके अलावा, नए Employees' Provident Funds Scheme, 2026 के तहत पूरी तरह सही क्लेम को 20 दिनों के भीतर सेटल करने का प्रावधान अहम है.

PPF सेफ इंवेस्टमेंट, लेकिन विड्रॉल शर्तें ज्यादा

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है. लेकिन अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो यह म्यूचुअल फंड जितना फ्लेक्सिबल नहीं है. PPF में कोई तय T+1 या T+2 विड्रॉल सेटलमेंट रूल नहीं है. निकासी के लिए पहले पात्रता की शर्तें पूरी करनी होती हैं और फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना पड़ता है. इसके बाद संबंधित संस्था की प्रोसेसिंग के आधार पर पैसा खाते में आता है. बैंक के PPF खाते में रकम आने में आमतौर पर कुछ कारोबारी दिन लग सकते हैं.

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इमरजेंसी के लिए क्या समझना जरूरी है?

अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं है कि कौन-सा विकल्प कितना रिटर्न दे सकता है. आपको यह भी समझना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर कितनी जल्दी पैसा उपलब्ध होगा और निकासी पर कौन-कौन सी शर्तें लागू होंगी. म्यूचुअल फंड में निकासी अपेक्षाकृत आसान हो सकती है, EPF में पात्रता और प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, NPS मुख्य रूप से रिटायरमेंट जरूरतों के लिए है, जबकि PPF में निकासी के नियम ज्यादा प्रतिबंधित हैं.

इसीलिए मेडिकल खर्च, नौकरी जाने या किसी दूसरी अचानक जरूरत के लिए केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड या लंबी अवधि के निवेश पर निर्भर रहना सही रणनीति नहीं माना जाता. अलग से पर्याप्त इमरजेंसी फंड रखना भी जरूरी है, ताकि जरूरत के समय लंबी अवधि के निवेश को नुकसान में बेचने या समय से पहले निकालने की मजबूरी न आए.

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