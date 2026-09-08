'10 में से 4 मैच अकेले दम पर जिता सकते हैं वैभव सूर्यवंशी!' एक बिहारी पड़ेगा सब पर भारी, गावस्कर का बड़ा दावा

भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, मौजूदा समय में दलीप ट्रॉफी में वैभव बल्ले से अपना दमखम दिखा रहे हैं. लेकिन आने वाले समय में वह अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में रनों की बारिश करते नजर आ सकते हैं.

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महज 15 साल की उम्र में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचने वाले वैभव के पक्ष में अब महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी उतर आए हैं. गावस्कर का मानना है कि इस युवा खिलाड़ी में अकेले दम पर मैच का रुख पलटने का हुनर है और टीम को उन पर भरोसा बनाए रखना चाहिए.

मिड-डे में अपने कॉलम में गावस्कर ने लिखा कि टी20 क्रिकेट में हर मैच में लगातार बड़े रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता. लेकिन वैभव एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो 10 में से 3 या 4 मैचों में अपनी तूफानी पारी से विरोधी टीम को मैच से बाहर कर सकते हैं.

समझदार खिलाड़ी हैं वैभव

अगर वैभव बड़ी पारी नहीं भी खेल पाएं तो भी वह शुरुआती 1.5 या 2 ओवरों में ही 25-30 रन ठोककर टीम को एक मजबूत शुरुआत दिला देते हैं. गावस्कर ने बताया कि वैभव से बात करके लगता है कि वह बहुत समझदार खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने खेल में बहुत जल्दी बदलाव किया है. पहले जहां वह सिर्फ सीधे या ऑन-साइड में शॉट खेलते थे, वहीं अब वह मैदान के हर कोने में छक्के जड़ने का हुनर सीख चुके हैं.

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मैनेजमेंट से की सब्र रखने की अपील

गावस्कर के मुताबिक वैभव अभी बेहद छोटे हैं और जैसे-जैसे उन्हें मैचों का अनुभव मिलेगा, वह और भी खतरनाक बल्लेबाज बनते जाएंगे. इंग्लैंड दौरे के बाद जिम्बाब्वे में दो अर्धशतक लगाकर वैभव ने दिखा दिया है कि उनमें टिकने और रन बनाने की काबिलियत है. आगामी एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में वैभव भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं.

भारत को मिलेगी कड़ी चुनौती

गावस्कर ने लिखा कि एशियन गेम्स में भारत के लिए चुनौती आसान नहीं होगी. बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमें भारत को कड़ी टक्कर दे सकती हैं. हाल ही में यूके दौरे पर भारत की फिल्डिंग खराब रही थी. टी-20 क्रिकेट में जीत-हार का अंतर अक्सर बहुत कम होता है, इसलिए भारत को अपनी फिल्डिंग बहुत बेहतर करनी होगी.

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