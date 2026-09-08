Quick Dinner Recipes: दिनभर की थकान के बाद कुकिंग का नहीं है मन? 15 मिनट में तैयार करें ये 5 टेस्टी रेसिपीज

Quick Dinner Recipes: दिनभर ऑफिस की भागदौड़ और घर के काम निपटाने के बाद जब शाम को घर लौटते हैं तो खाना बनाने के लिए ज्यादा समय और मेहनत करने का मन नहीं करता. ऐसे में अक्सर समझ नहीं आता कि डिनर में ऐसा क्या बनाया जाए जो हेल्दी और टेस्टी होने के साथ जल्दी भी तैयार हो जाए. अगर आप भी रोजाना इसी परेशानी से जूझते हैं तो कुछ आसान रेसिपीज आपकी मदद कर सकती हैं. इन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप बिना ज्यादा मेहनत के रात का टेस्टी डिनर तैयार कर सकते हैं.

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पनीर भुर्जी

पनीर भुर्जी एक ऐसी डिश है, जिसे आप कम समय में आसानी से बना सकते हैं. इसके लिए पनीर को क्रश करके प्याज, टमाटर और मसालों के साथ भून लें. यह लगभग 15 मिनट में तैयार हो जाती है. इसे रोटी, पराठे या ब्रेड के साथ खा सकते हैं.

वेजिटेबल चीला

अगर आप हल्का और झटपट डिनर करना चाहते हैं तो वेजिटेबल चीला बेहतरीन ऑप्शन है. बेसन में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और अपनी पसंद की सब्जियां मिलाकर बैटर तैयार करें. इसे तवे पर सेंककर दही या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.

मसाला ओट्स

ओट्स को सिर्फ नाश्ते में ही नहीं, बल्कि डिनर में भी खाया जा सकता है. इसके लिए ओट्स में प्याज, टमाटर, मटर, गाजर और कुछ मसाले डालकर पकाएं. कुछ ही मिनटों में टेस्टी और हल्का डिनर तैयार हो जाएगा.

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तवा पुलाव

अगर घर में चावल बचे हुए हैं तो उनसे झटपट तवा पुलाव बनाया जा सकता है. इसके लिए तवे पर प्याज, शिमला मिर्च और मटर को भूनें और इसमें बचे हुए चावल और पाव भाजी मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं. कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट टेस्टी पुलाव तैयार हो जाएगा.

मसाला पनीर रोल

रात में कुछ अलग खाने का मन है तो मसाला पनीर रोल बना सकते हैं. रोटी या पराठे में मसालेदार पनीर, प्याज और शिमला मिर्च की फिलिंग डालकर रोल तैयार करें. इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह खाने में भी काफी अच्छा लगता है.

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