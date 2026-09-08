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नागपुर में एंट्री को लेकर हुआ विवाद, EGO हर्ट होने पर युवक ने पब को लगा दी आग

नागपुर के द बैरेल कैफे में आग लगाने के मामले में अंबाझरी पुलिस ने मनमोहन उर्फ निखिल बुद्धसागर तिवारी और शुभम श्रीकृष्णकुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, एंट्री और सर्विस को लेकर नाराजगी के बाद मनमोहन ने पेट्रोल डालकर कैफे में आग लगाई. हादसे में करीब 9 लाख रुपये का नुकसान हुआ.

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एंट्री और सर्विस से नाराजगी के बाद पब में लगाई आग.(Pic- Screengrab)
एंट्री और सर्विस से नाराजगी के बाद पब में लगाई आग.(Pic- Screengrab)

नागपुर के अंबाझरी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले शिवाजीनगर स्थित द बैरेल कैफे नामक पब में आग लगाकर करीब 9 लाख रुपए का नुकसान करने के मामले में अंबाझरी पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. मुख्य आरोपी की पहचान मनमोहन उर्फ निखिल बुद्धसागर तिवारी (31) के रूप में हुई है, जबकि उसके साथी का नाम शुभम श्रीकृष्णकुमार विश्वकर्मा (22) बताया गया है.

पुलिस के अनुसार, वारदात के पीछे कैफे में एंट्री को लेकर हुआ विवाद और सर्विस से नाराजगी मुख्य वजह बताई जा रही है. बताया जाता है कि 5 सितंबर की रात मनमोहन कैफे में गया था. एंट्री के समय उसके पास मौजूद कुछ संदिग्ध सामान को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद एंट्री के लिए उससे कुछ पैसे जमा करवाए गए और पब में प्रवेश कर लिया.

पुलिस जांच में आरोपी ने बताया कि उसने शराब खरीदी, लेकिन उसे शराब नकली लगी और पैसे देने के बावजूद कैफे में अपेक्षित सर्विस नहीं मिली. इसी बात को लेकर वह नाराज हो गया और गुस्से में पब से बाहर निकल गया.

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कैफे में आग लगा दी

कैफे से बाहर निकलने के बाद मनमोहन ने अपने साथी शुभम को फोन किया. शुभम को उसके काम करने वाले होटल से लेने के बाद दोनों कथित तौर पर कैफे पहुंचे. इसके बाद मनमोहन ने अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाला और कथित तौर पर कैफे में आग लगा दी. वारदात के बाद दोनों वहां से फरार हो गए.

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घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कैफे में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में एक व्यक्ति कैफे में प्रवेश करता और बाद में आग लगाने के बाद बाहर निकलता दिखाई दिया. CCTV और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया.

9 लाख रुपये का नुकसान

आग में कैफे के पांच एसी, सोफा सेट, लकड़ी के टेबल-खुर्ची, दरवाजा, महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाइट्स सहित अन्य सामान जल गया. पुलिस के मुताबिक, आगजनी में करीब 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. मुख्य आरोपी मनमोहन उर्फ निखिल बुद्धसागर तिवारी पेशे से मास्टर शेफ है. पुलिस के अनुसार, वह करीब 10 से 15 यूरोपीय देशों के बड़े होटलों में शेफ के रूप में काम कर चुका है. वर्तमान में वह नागपुर के खामला क्षेत्र में अपना होटल चलाता है.

वहीं दूसरा आरोपी शुभम श्रीकृष्णकुमार विश्वकर्मा मूल रूप से भोपाल का रहने वाला है और नागपुर में होटल इंडस्ट्री से जुड़ा है. वह नंदनवन के शास्त्रीनगर स्थित सोमरस होटल में रहकर काम करने की जानकारी सामने आई है. वह भी शेफ के तौर पर काम करता है. अंबाझरी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आगजनी की पूरी साजिश, वारदात में दोनों की भूमिका और घटना के पीछे की अन्य कड़ियों की जांच कर रही है.

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