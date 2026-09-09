कोच-खिलाड़ी सब बदला फिर भी इंग्लैंड में पाकिस्तान की फजीहत जारी! बाबर हुए बोल्ड, 133 पर ढेर हुई टीम

इंग्लैंड दौरे पर आई पाकिस्तानी टीम की किस्मत बदलने का नाम ही नहीं ले रही है. बर्मिंघम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पूरी मेहमान टीम महज 133 रनों पर ऑलआउट हो गई.
लॉर्ड्स टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बड़े बदलाव किए थे. 7 खिलाड़ियों को वापस घर भेज दिया गया और माइक हेसन को नया हेड कोच बनाया गया. लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद मैदान पर नतीजा बिल्कुल नहीं बदला.
बर्मिंघम के बादलों से घिरे मौसम में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी. जोफ्रा आर्चर, ओली रॉबिन्सन और जोश टंग के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए. पिच पर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं टिक सका.
The final wicket ☝️
We bowl Pakistan out for 1️⃣3️⃣3️⃣ pic.twitter.com/w7CgnRVF2i— England Cricket (@englandcricket) September 9, 2026
बाबर आजम का फ्लॉप शो बरकरार
इस मुकाबले में भी सबसे ज्यादा ध्यान स्टार बल्लेबाज बाबर आजम पर ही टिका था, लेकिन उनका खराब फॉर्म जारी रहा. जब पाकिस्तान की टीम 24 रन पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी, तब बाबर क्रीज पर आए. फैंस को उम्मीद थी कि वह पारी को संभालेंगे, लेकिन जोश टंग की एक बेहतरीन गेंद पर वह सिर्फ 7 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए. सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर रहने वाले बाबर लॉर्ड्स में भी 8 और 6 रन ही बना पाए थे. बाबर के लगातार खराब प्रदर्शन से निराश फैन्स सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.
Josh Tongue with his fourth of the day 🤝— England Cricket (@englandcricket) September 9, 2026
Click here to follow the action 📲 https://t.co/VUdUehsgT2 pic.twitter.com/8jnSQI08gW
सऊद शकील ने बनाए 43 रन
पूरी पारी में सिर्फ सऊद शकील ही थोड़े टिककर खेल पाए. उन्होंने सबसे ज्यादा 43 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा रज़ाउल्लाह ने 11 रन बनाए, जबकि बाकी का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका. सलामी बल्लेबाज सैम अयूब खाता खोले बिना आउट हुए तो अब्दुल्लाह शफीक (3) और शान मसूद (5) भी सस्ते में पवेलियन लौट गए.
Josh Tongue on target 🎯— England Cricket (@englandcricket) September 9, 2026
Follow every ball live 👉 https://t.co/VUdUehsgT2 pic.twitter.com/uzGWAoT65y
इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी पारी में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया. जोश टंग ने धारदार गेंदबाजी करते हुए बाबर समेत 4 विकेट चटकाए, जबकि ओली रॉबिन्सन को 3 और जोफ्रा आर्चर को 2 सफलताएं मिलीं. पूरी सीरीज में अब तक पाकिस्तान की टीम किसी भी पारी में 200 रनों का आंकड़ा तक नहीं छू पाई है.