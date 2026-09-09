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कोच-खिलाड़ी सब बदला फिर भी इंग्लैंड में पाकिस्तान की फजीहत जारी! बाबर हुए बोल्ड, 133 पर ढेर हुई टीम

बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम तीसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर बुरी स्थिति में पहुंच गई है. तीसरे मैच के पहले दिन दूसरे सेशन में ही पाकिस्तान की पारी 133 रनों पर ढेर हो गई.

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बाबर आजम फिर हुए फ्लॉप. (PHOTO: Reuters)
बाबर आजम फिर हुए फ्लॉप. (PHOTO: Reuters)

इंग्लैंड दौरे पर आई पाकिस्तानी टीम की किस्मत बदलने का नाम ही नहीं ले रही है. बर्मिंघम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पूरी मेहमान टीम महज 133 रनों पर ऑलआउट हो गई.

लॉर्ड्स टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बड़े बदलाव किए थे. 7 खिलाड़ियों को वापस घर भेज दिया गया और माइक हेसन को नया हेड कोच बनाया गया. लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद मैदान पर नतीजा बिल्कुल नहीं बदला. 

बर्मिंघम के बादलों से घिरे मौसम में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी. जोफ्रा आर्चर, ओली रॉबिन्सन और जोश टंग के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए. पिच पर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं टिक सका. 

बाबर आजम का फ्लॉप शो बरकरार

इस मुकाबले में भी सबसे ज्यादा ध्यान स्टार बल्लेबाज बाबर आजम पर ही टिका था, लेकिन उनका खराब फॉर्म जारी रहा. जब पाकिस्तान की टीम 24 रन पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी, तब बाबर क्रीज पर आए. फैंस को उम्मीद थी कि वह पारी को संभालेंगे, लेकिन जोश टंग की एक बेहतरीन गेंद पर वह सिर्फ 7 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए. सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर रहने वाले बाबर लॉर्ड्स में भी 8 और 6 रन ही बना पाए थे. बाबर के लगातार खराब प्रदर्शन से निराश फैन्स सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

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सऊद शकील ने बनाए 43 रन

पूरी पारी में सिर्फ सऊद शकील ही थोड़े टिककर खेल पाए. उन्होंने सबसे ज्यादा 43 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा रज़ाउल्लाह ने 11 रन बनाए, जबकि बाकी का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका. सलामी बल्लेबाज सैम अयूब खाता खोले बिना आउट हुए तो अब्दुल्लाह शफीक (3) और शान मसूद (5) भी सस्ते में पवेलियन लौट गए.

इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी पारी में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया. जोश टंग ने धारदार गेंदबाजी करते हुए बाबर समेत 4 विकेट चटकाए, जबकि ओली रॉबिन्सन को 3 और जोफ्रा आर्चर को 2 सफलताएं मिलीं. पूरी सीरीज में अब तक पाकिस्तान की टीम किसी भी पारी में 200 रनों का आंकड़ा तक नहीं छू पाई है.

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