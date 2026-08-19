scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ENG vs PAK: खेल नहीं रहे फिर भी ब्लेजर पहनकर मैदान में पहुंचे बाबर आजम! फैन्स हैरान...कमेंटेटर्स भी हो गए परेशान?

पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन हरे रंग की टीम ब्लेजर पहनकर वह मैदान में नजर आए. जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
बाबर आजम की मैदान में एंट्री? (PHOTO: AP)
बाबर आजम की मैदान में एंट्री? (PHOTO: AP)

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हेडिंग्ले में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम महज 6 के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा चुकी थी. 

पाकिस्तान के लिए बाबर आजम इस मुकाबले का हिस्सा नहीं हैं. अपनी दाएं हाथ की उंगली में चोट के कारण वह इस मैच से बाहर हो चुके हैं. लेकिन जब टॉस का समय पास आया तो वह अचानक हरे रंग का टीम ब्लेजर और टेस्ट कैप पहनकर मैदान पर उतर आए.

उन्हें इस तरह तैयार होकर घूमते देख कमेंट्री बॉक्स में मौजूद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और इयान वार्ड भी हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर बाबर आजम का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिस पर फेन्स भी लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

आखिर क्यों मैदान पर आए थे बाबर आजम

बाबर आजम को इस तरह देखकर फैन्स और कमेंटेटर्स सोच में पड़ गए कि जब बाबर मैच नहीं खेल रहे हैं तो टॉस के वक्त वो ब्लेज़र में क्या कर रहे हैं? दरअसल, बाबर आजम किसी मैच के लिए नहीं बल्कि सीरीज की ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन के लिए मैदान पर आए थे. हालांकि, मैदान में चहलकदमी करते वक्त उनका ध्यान गया तो देखा गया कि उनकी चोटिल उंगली पर भारी पट्टी बंधी हुई थी.

Advertisement

वॉर्म-अप मैच के दौरान लगी थी चोट

बाबर को बेकेनहैम में काउंटी क्लब सेलेक्ट XI के खिलाफ हुए वॉर्म-अप मैच के दौरान दाएं हाथ की बीच वाली उंगली में चोट लग गई थी. इससे पहले इसी हाथ में उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दौरान भी चोट लगी थी. हालांकि उन्होंने सोमवार से प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और नेट पर थ्रोडाउन भी खेले, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कोई जोखिम नहीं लेने का फैसला किया.

सलमान अली आगा ने संभाली टीम की कमान

हेड कोच सरफराज अहमद ने साफ किया कि बाबर को अभी भी थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए पहले टेस्ट में उन्हें आराम देना ही बेहतर समझा गया. बाबर के बाहर होने के बाद सलमान अली आगा को इस मैच के लिए पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया है. सलमान पहले वनडे और टी-20 में कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यह पहला मौका है जब वह कप्तानी की टोपी पहने नजर आ रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    ENG vs PAK: खेल नहीं रहे फिर भी ब्लेजर पहनकर मैदान में पहुंचे बाबर आजम! फैन्स हैरान...कमेंटेटर्स भी हो गए परेशान? |
    ट्रैक पर था हाथियों का झुंड, सामने से आई ट्रेन, वनकर्मियों ने वक्त रहते यूं बचाई जान; Video |
    Water Tank Cleaning: पानी की टंकी खुद देती है सफाई का संकेत! बिना छत पर जाए इन 9 इशारों से जानें हाल |
    राहुल गांधी को सिद्धू मूसेवाला का कौन सा गाना पसंद? कांग्रेस नेता ने किया खुलासा |
    मम्मी से करते थे ज्यादा प्यार! पापा ने दो बच्चों को बाइक पर बैठाया और नहर में फेंका |
    'हमारी टिकट पर जीते विधायक और हमें ही नकारने लगे, SC में उद्धव की पार्टी की दलील |
    डॉगी बनकर जनसुनवाई में पहुंचे थे दीपक राठौर, आजतक को बताई पूरी कहानी |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    679KM की रेंज, 6 लोगों के लिए जगह, लॉन्च हुई Mahindra XEV 9S |
    'बेडरूम में बोरी के अंदर लाश पड़ी है', पुलिस को मिली कॉल... फिर खुला रेहाना के कातिल बॉयफ्रेंड का राज
    Advertisement