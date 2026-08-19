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मम्मी से करते थे ज्यादा प्यार! पापा ने दो बच्चों को बाइक पर बैठाया और नहर में फेंका

कर्नाटक के यादगिर जिले के गोगी गांव में एक पिता ने अपने दो बच्चों को नहर में फेंक दिया. इसके बाद उसने खुद पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी. आरोपी का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था. दोनों बच्चे अपनी मां से ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए आरोपी ने उन्हें नहर में फेंक दिया.

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शख्स का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था. उसने दो बच्चों को मां से ज्यादा प्यार करने की वजह से नहर में फेंक दिया. (फोटो-ITG)
शख्स का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था. उसने दो बच्चों को मां से ज्यादा प्यार करने की वजह से नहर में फेंक दिया. (फोटो-ITG)

कर्नाटक के यादगिर जिले के शाहपुर तालुक के गोगी गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पारिवारिक विवाद के चलते एक पिता पर अपने ही मासूम बच्चों को नहर में फेंक दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पिता का नाम शांतप्पा है. आरोपी शांतप्पा का अपनी पत्नी रेणुका के साथ संपत्ति के विवाद को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था. घटना वाले दिन भी पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी.

झगड़े के बाद गुस्से में आकर शांतप्पा ने अपने तीनों बच्चों को अपनी बाइक पर बिठाया और घर से निकल पड़ा. वह बच्चों को लेकर पास की एक नहर के पास पहुंचा. वहां उसने अपनी नौ साल की बेटी सानवी और ढाई साल के बेटे सृजन को नहर में धकेल दिया.

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इस खौफनाक वारदात के दौरान शांतप्पा के साथ उसकी तीसरी बेटी छह साल की संजना भी थी. जब उसने अपने भाई-बहन को नहर में फेंके जाते देखा, तो वह बुरी तरह डर गई.

छोटी सी संजना ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और रोते हुए जान बख्शने की गुहार लगाने लगी. उसने अपने पिता से कहा कि वह उसे न मारें और उनसे लिपट गई. बेटी की इन मासूम मिन्नतों को देखकर आरोपी का दिल पसीज गया और उसने संजना की जान बख्श दी. इसके बाद वह उसे सुरक्षित वापस यादगिर ले आया.

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खुद पुलिस को फोन कर दी वारदात की जानकारी

यादगिर पहुंचने के बाद आरोपी शांतप्पा ने खुद पुलिस इमर्जेंसी नंबर 112 डायल किया. उसने फोन पर पुलिसकर्मियों को बताया कि उसने अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया है. इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी के खुद फोन करने से पुलिस भी हैरान रह गई. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और अपनी टीम को तुरंत मौके के लिए रवाना कर दिया.

यादगिर के पुलिस अधीक्षक (SP) पृथ्वी शंकर ने इस घटना की पूरी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि गोगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके में यह घटना हुई है.

एसपी पृथ्वी शंकर ने बताया कि सूचना मिलने तक रात हो चुकी थी, इसलिए रात के वक्त फायर और रेस्क्यू टीम द्वारा तलाशी अभियान चलाना संभव नहीं हो पाया था. इसके बाद अगली सुबह करीब छह बजे से ही नहर में लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. हमारी फायर और रेस्क्यू टीम लगातार नौ साल की सानवी और ढाई साल के सृजन के शवों को ढूंढने की कोशिश कर रही है.

पुलिस का कहना है कि जैसे ही बच्चों के शव बरामद हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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मानसिक रूप से परेशान था आरोपी पिता

पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी शांतप्पा मानसिक रूप से थोड़ा परेशान लग रहा था. पूछताछ में यह भी पता चला कि दोनों बच्चों का अपनी मां से ज्यादा लगाव था. आरोपी का कहना था कि उसका उन बच्चों से उतना जुड़ाव नहीं था.

फिलहाल पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द बच्चों का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि बच्चों के मिलने के बाद इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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