Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. मीटिंग के बाद अमेरिकी राजदूत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है. वहीं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुनियादी ढांचे से जुड़ी पांच बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इन खबरों के अलावा, आज तक से बातचीत में एक्टर गोविंदा के मैनेजर ने बताया कि सुनीता आहूजा ने गोविंदा से तलाक अपनी अर्जी मुंबई की फैमिली कोर्ट से वापस ली है. पढ़ें बुधवार शाम की बड़ी खबरें.

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'जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा', सीएम उमर से मुलाकात के बाद बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर



भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाक़ात की. उच्चस्तरीय बैठक में विकास और आर्थिक सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. सर्जियो गोर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है. आर्टिकल 370 हटने के बाद यह किसी अमेरिकी राजदूत का पहला कश्मीर दौरा है.

चार रेलवे और एक हाईवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, 13 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च



PM मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुनियादी ढांचे से जुड़ी पांच बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इन परियोजनाओं की कुल लागत 13 हजार 41 करोड़ रुपये है. इनमें रेलवे की 5 परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि बिहार में एक फोर-लेन हाईवे परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है. ये परियोजनाएं देश के विकास को नई गति देंगी.

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शादी तोड़ने नहीं बचाने कोर्ट गई थीं सुनीता आहूजा, पत्नी संग बरकरार है गोविंदा का 39 साल का रिश्ता, मैनेजर का खुलासा



सुनीता आहूजा बुधवार को बेटे यशवर्धन के साथ मुंबई की फैमिली कोर्ट पहुंचीं और गोविंदा से तलाक की अपनी अर्जी वापस ले ली. गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि अब दोनों के बीच ख़ुशहाल वक़्त लौट सकता है. गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी. सुनीता ने 5 दिसंबर 2024 को तलाक की याचिका दायर की थी.

चांद के अंधेरे गड्ढों में उतरेगा चीन, 24 अगस्त को लॉन्च होगा Chang'e-7, खोजेगा बर्फ



चीन 24 अगस्त को अपना नया चंद्र मिशन Chang'e-सेवन लॉन्च करने की तैयारी में है. यह मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा, जहां वैज्ञानिक पानी की बर्फ़ और दूसरे पदार्थों की तलाश करेंगे. मिशन को लॉन्ग मार्च फाइव रॉकेट से हैनान के वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से भेजने की योजना है. Chang'e-सेवन चीन के चंद्र अभियान के चौथे चरण का हिस्सा है.

इमरान खान ने 9 महीना बाद बहन और पत्नी से की मुलाकात, जेल में मिली 15 मिनट की मोहलत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में करीब नौ महीने बाद परिवार से मिलने का मौक़ा मिला. रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनकी पत्नी बुशरा बीबी और बहन नूरीन नियाज़ी ने उनसे मुलाक़ात की. यह मुलाक़ात सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद हुई, जिसमें इमरान को हर सप्ताह परिवार से मिलने की इजाज़त दी गई है.

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खनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना खत्म, 4 सितंबर को सरकार से होगी बातचीत, डल्लेवाल बोले- लड़ाई खत्म नहीं हुई



पंजाब-हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर चार दिनों से चल रहा किसानों का धरना ख़त्म हो गया है. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चौथे दिन मोर्चा स्थगित करने का ऐलान किया. केंद्र सरकार ने किसानों को 4 सितंबर को बातचीत का न्योता दिया है, जिसे किसान नेताओं ने बड़ी जीत बताया. उस दिन किसानों और सरकार के बीच बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.

बिहार को मिलेगा 336 KM लंबा नया एक्सप्रेसवे, सम्राट कैबिनेट ने 13 एजेंडों पर लगाई मुहर



बिहार कैबिनेट ने 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने सड़क कनेक्टिविटी, सिंचाई, AI और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इनमें सबसे बड़ा फैसला बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से जुड़ा है. यह एक्सप्रेसवे अरवल और जमुई समेत कई जिलों से होकर गुजरेगा.

उत्तराखंड में पहाड़ ने रोका रास्ता! NH-07 पर गिरा मलबा, बद्रीनाथ-केदारनाथ हाईवे बंद



उत्तराखंड में बद्रीनाथ-केदारनाथ नेशनल हाईवे 7 पर बुधवार को रास्ता बंद हो गया. देवप्रयाग और कीर्तिनगर के बीच भल्लेगांव में पहाड़ से पत्थर और मलबा सड़क पर गिरने के बाद गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई. सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है. NH-07 अहम रूट है, जो हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग को जोड़ता है.

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'इससे बेहतर कुछ नहीं...', गॉल टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर देवदत्त पड‍िक्कल हुए भावुक, र‍िएक्शन VIRAL



गॉल टेस्ट में भारत की 165 रन की जीत में देवदत्त पडिक्कल का अहम योगदान रहा. पहली पारी में 167 रन की शानदार पारी खेलने वाले देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया. उन्होंने दूसरी पारी में भी 44 रन बनाए. इस तरह देवदत्त पडिक्कल ने पहले टेस्ट में कुल 211 रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल ने कहा कि टीम की जीत से उन्हें बेहद ख़ुशी है.

Amazon पर 'राम मंदिर प्रसाद' के नाम पर धोखा, लगा भारी जुर्माना



Amazon India पर राम मंदिर प्रसाद के नाम पर लोगों को धोखा देने का मामला सामने आया है. केंद्रीय एजेंसी CCPA ने Amazon Seller Services Pvt Ltd पर जुर्माना लगाया है. CCPA ने जांच में पाया कि ईकॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर साधारण मिठाई को राम मंदिर प्रसाद के नाम से बेचा जा रहा था, सेलर ने राम मंदिर ट्रस्ट से कोई अप्रूवल भी नहीं लिया था.

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