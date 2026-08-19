Water Tank Cleaning: पानी की टंकी खुद देती है सफाई का संकेत! बिना छत पर जाए इन 9 इशारों से जानें हाल

घर की सफाई करते समय हम फर्श, किचन, बाथरूम और खिड़कियों तक का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी होती हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं. इन्हीं में से एक पानी की टंकी भी होती है. पानी की टंकी को साफ करने में लगने वाली मेहनत और खर्च होने वाले समय के कारण अक्सर लोग टालते रहते हैं. इसके साथ ही ये लोगों की नजरों से दूर रहती है, तो कभी-कभार उन्हें इसकी सफाई करना याद भी नहीं रहता है. ऐसे में टंकी में महीनों या सालों तक जमा गंदगी, मिट्टी, जंग और काई धीरे-धीरे पानी को दूषित कर सकती है.



कई बार टंकी खुद-ब-खुद आपको याद दिलाती है कि उसे सफाई की जरूरत है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते. अगर आपके घर के पानी में बदबू आने लगी है, उसका रंग बदल गया है या नल से पानी का फ्लो कम हो गया है, तो ये संकेत पानी की टंकी की गंदगी की ओर इशारा कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे उन संकेतों के बारे में जो टंकी खुद देती है और आपको बताने की कोशिश करती है कि उसकी सफाई का टाइम आ गया है.



1. पानी का रंग बदलना: अगर आपके घर में लगे नल से आने वाला पानी साफ नजर नहीं आ रहा और उसका रंग पीला, भूरा या हल्का हरा दिखने लगा है, तो समझ जाएं कि पानी की टंकी की सफाई का समय आ गया है. ऐसा टंकी के अंदर जमा मिट्टी, गंदगी या जंग के कारण हो सकता है. कई बार टंकी में जमा गंदगी पानी के साथ पाइपलाइन तक पहुंच जाती है.

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2. पानी से आने लगी है अजीब बदबू: क्या पानी से मिट्टी, सीलन या सड़े हुए जैसी बदबू आने लगी है? ये भी टंकी की सफाई की जरूरत का एक बड़ा संकेत हो सकता है. टंकी के अंदर लंबे समय तक जमा गंदगी और बैक्टीरिया पानी की बदबू और स्वाद को खराब कर सकते हैं. अगर पानी का स्वाद भी पहले से अलग लग रहा है, तो टंकी जरूर चेक करवाएं.

3. पानी का प्रेशर हो गया है कम: अगर पहले आपके घर में लगे नल से पानी तेज आता था और अब पानी का फ्लो कम हो गया है, तो इसकी वजह टंकी में जमा गाद और गंदगी भी हो सकती है. टंकी के अंदर जमा गंदगी पानी के फ्लो और पाइप पर भी असर कर सकती है, जिससे घर में पानी का प्रेशर कम महसूस होता है.

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4. नल से निकल रहे हैं मिट्टी और गंदगी के कण: कई बार पानी के साथ छोटे-छोटे मिट्टी के कण, जंग के टुकड़े या दूसरी गंदगी नल से निकलने लगती है. अगर ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कि टंकी के अंदर जमा गंदगी पाइप के रास्ते आपके घर तक पहुंच रही हो. ऐसी कंडीशन में पानी की टंकी की सफाई करवाना जरूरी है.

5. टंकी से आने लगे अजीब आवाज: अगर पानी की टंकी या वॉटर हीटर से खड़खड़ाने, ठक-ठक या गड़गड़ाने जैसी आवाज आने लगी है, तो ये अंदर जमा गंदगी या मिनरल्स की परत का संकेत हो सकता है. लंबे समय तक जमा गंदगी नीचे जमकर एक लेयर बना सकती है और पानी गर्म होने पर आवाज कर सकती है.

6. गर्म पानी जल्दी खत्म हो जाता है: अगर आपके घर में वॉटर हीटर की टंकी है और गर्म पानी पहले की तुलना में जल्दी खत्म हो रहा है, तो इसके पीछे टंकी में जमा गंदगी भी हो सकती है. टंकी के सरफेस पर जमा लेयर पानी को गर्म करने के प्रोसेस पर असर कर सकती है, जिससे हीटर की क्षमता कम हो जाती है.

7. कई सालों से नहीं हुई टंकी की सफाई: अगर आपको याद ही नहीं कि आखिरी बार पानी की टंकी कब साफ हुई थी, तो समझ जाएं कि उसकी सफाई का वक्त आ गया है. समय के साथ टंकी के अंदर मिट्टी, मिनरल्स और दूसरी गंदगी जमा होती रहती है. इसलिए समय-समय पर टंकी की सफाई जरूरी है.

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8. टंकी पर दिखने लगे जंग के निशान: अगर टंकी के बाहर जंग या खराब होने के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें. बाहर नजर आने वाले जंग के निशान इस बात का संकेत हो सकते हैं कि अंदर भी टंकी की हालत खराब हो रही है. ऐसी कंडीशन में टंकी की अच्छी तरह टेस्टिंग करवानी चाहिए.

9. टंकी के आसपास पानी जमा हो रहा है: अगर पानी की टंकी के आसपास बार-बार पानी जमा हो रहा है या कहीं से पानी रिसता हुआ नजर आ रहा है, तो ये टंकी या उसके कनेक्शन में लीकेज का संकेत हो सकता है. पुरानी टंकी में जमा गंदगी और जंग के कारण धीरे-धीरे लीकेज की समस्या भी हो सकती है.

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