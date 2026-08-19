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राहुल गांधी को सिद्धू मूसेवाला का कौन सा गाना पसंद? कांग्रेस नेता ने किया खुलासा

सिद्धू मूसेवाला... एक सिंगर, जिसकी आवाज संगीत से निकलकर कभी पंजाब की पहचान बनी तो कभी और राजनीति तक पहुंची. अब उनके गाने एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं.

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राहुल गांधी को मूसेवाला के गाने पसंद
राहुल गांधी को मूसेवाला के गाने पसंद

सिद्धू मूसेवाला के गाने एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई नया गाना नहीं, बल्कि कांग्रेस नेता राजा वडिंग का एक खुलासा है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग ने द लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनाए थे. उन्होंने यह भी बताया कि राहुल गांधी को मूसेवाला का 295 गाना पसंद है.

बता दें कि 2024 के एग्जिट पोल के दौरान राहुल गांधी ने मूसेवाला के इस चर्चित गाने 295 का जिक्र किया था.

मूसेवाला के गाने सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं थे. उनके कई गानों में पंजाब की राजनीति, बेरोजगारी, नशा, गैंग कल्चर, ग्रामीण जीवन और पंजाब की पहचान जैसे मुद्दे दिखाई देते थे. 295 में सच बोलने और धार्मिक भावनाओं से जुड़े कानूनों पर सवाल उठाए गए, जबकि Scapegoat में उन्होंने चुनावी हार के बाद अपने राजनीतिक अनुभव पर प्रतिक्रिया दी.

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यह भी पढ़ें: मूसा हवेली में सिद्धू मूसेवाला का बर्थडे: उमड़े हजारों फैंस, छोटे ने हूबहू बड़े भाई की तरह 'थापी' मार सबको चौंकाया

इसी वजह से उनका संगीत पंजाब के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ और विदेशों में रहने वाले पंजाबी समुदाय तक भी पहुंचा. लेकिन उनके करियर के साथ विवाद भी जुड़े रहे. गानों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हथियारों के प्रदर्शन को लेकर उन पर सवाल उठे और हथियारों से जुड़े मामलों में FIR भी दर्ज हुईं.

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बता दें कि मूसेवाला 2022 में कांग्रेस में शामिल हुए और पंजाब विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद 29 मई 2022 को उनका मर्डर हो गया था. 

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