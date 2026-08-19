'बेडरूम में बोरी के अंदर लाश पड़ी है', पुलिस को मिली कॉल... फिर खुला रेहाना के कातिल बॉयफ्रेंड का राज

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बालापुर इलाके में 21 साल की एक युवती की उसके बॉयफ्रेंड ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि इसी विवाद के बाद युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

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पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी ने युवती के शव को एक बोरी में भर दिया और मौके से फरार हो गया. मृतका की पहचान रेहाना के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी. वहीं आरोपी की पहचान 21 साल के अहमद सलाम के तौर पर हुई है. वारदात के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

बालापुर पुलिस के मुताबिक, घटना का खुलासा सोमवार तड़के हुआ. पुलिस को सुबह करीब 5 बजे 'डायल 100' पर एक इमरजेंसी कॉल मिली थी. कॉल करने वाले ने पुलिस को बताया कि एक बेडरूम में बोरी के अंदर लाश पड़ी है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बोरी को खोला तो उसमें 21 साल की रेहाना का शव मिला. शुरुआती जांच में पता चला कि उसकी हत्या धारदार हथियार से की गई थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह और हमले से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है.

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पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि रेहाना और अहमद सलाम एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे. दोनों के बीच भविष्य को लेकर बातचीत चल रही थी और शादी का मुद्दा भी सामने आया था. पुलिस के मुताबिक, रेहाना कथित तौर पर अहमद पर शादी करने का दबाव बना रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे.

जांच अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जानकारी के आधार पर शादी को लेकर हुए विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है. आरोप है कि इसी विवाद के दौरान अहमद सलाम ने रेहाना पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद रेहाना की मौत हो गई. हालांकि, हत्या की पूरी वजह और घटनाक्रम को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, हत्या करने के बाद आरोपी ने रेहाना के शव को बोरी में डाल दिया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी अहमद सलाम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और घटना से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. आरोपी और मृतका के बीच क्या बातचीत हुई थी, हत्या के वक्त वहां कौन मौजूद था और वारदात के बाद आरोपी कहां गया, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

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मृतका रेहाना मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी और उसकी उम्र 21 साल थी. पुलिस ने उसकी पहचान की पुष्टि कर ली है. वहीं आरोपी अहमद सलाम की उम्र भी 21 साल बताई गई है. दोनों के बीच संबंध होने की बात पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आई है. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले दूसरे सबूतों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी. इस सनसनीखेज हत्या ने बालापुर इलाके में भी लोगों को खौफजदा कर दिया है.

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