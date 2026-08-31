scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दुर्गापुर में पंडित नेहरू की मूर्ति फिर से स्थापित, जंगल में मिलने के बाद मचा था सियासी बवाल

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को प्राथमिक विद्यालय से हटाकर जंगल में फेंके जाने के विवाद के बाद प्रशासन ने सोमवार को उसे पुनः उसके मूल स्थान पर स्थापित किया.

Advertisement
X
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जंगल से बरामद हुई थी पूर्व पीएम पंडित नेहरू की मूर्ति
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जंगल से बरामद हुई थी पूर्व पीएम पंडित नेहरू की मूर्ति

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को लेकर सामने आए विवाद के बाद प्रशासन ने सोमवार को उसे फिर से उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया. हर्षवर्धन रोड स्थित एक प्राथमिक विद्यालय परिसर से मूर्ति हटाकर कथित तौर पर जंगल में फेंके जाने के बाद रविवार को इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी.

जंगल में पड़ी मूर्ति को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बरामद कर साफ किया था और घटना के विरोध में प्रदर्शन भी किया था. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि नेहरू की मूर्ति को स्कूल परिसर से हटाकर जंगल में फेंका गया. हालांकि, मूर्ति किसने और किन परिस्थितियों में हटाई, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

प्रशासन की पहल पर हुई मूर्ति की पुनर्स्थापना

सम्बंधित ख़बरें

चाय के लिए रुकी बस और बदल गई पूरी कहानी.(Photo: ITG)
चाय के लिए बस रुकी, तभी... नेपाल से मौत को मात देकर घर लौटीं अंजना
Purulia Wildlife Alert
16 हाथियों का झुंड गांव के पास जंगल में डटा, वन विभाग की माइकिंग शुरू
india bangladesh border operation
भारत-बांग्लादेश सीमा पर करीब ₹25 करोड़ का सोना जब्त
CM Suvendu Adhikari (Photo: PTI)
मेसी के इवेंट का पैसे लौटाएगी बंगाल सरकार, 33 हजार फैंस को मिलेगा रिफंड
कोलकाता में TMC छात्र परिषद की स्थापना दिवस रैली को लेकर ममता बनर्जी पर FIR दर्ज हुई है (Photo: PTI)
'साजिश रची और समर्थकों को उकसाया...', ममता बनर्जी पर FIR दर्ज

विवाद बढ़ने के बाद सोमवार को प्रशासन की पहल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को दोबारा उसके मूल स्थान पर स्थापित किया गया. मूर्ति की पुनर्स्थापना के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वहां माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान बीजेपी जिला प्रवक्ता सुमंत मंडल ने घटना को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच अंदरूनी राजनीतिक विवाद का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दुर्गापुर में "गंदी राजनीति" चल रही है और आपसी गुटबाजी के कारण नेहरू की मूर्ति को जंगल में पड़ा रहना पड़ा.

Advertisement

BJP ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

सुमंत मंडल ने कहा कि इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की संस्कृति ऐसी घटनाओं की इजाजत नहीं देती. उन्होंने कहा कि प्रशासन के सहयोग से नेहरू की मूर्ति को फिर उसी जगह स्थापित किया गया और बीजेपी की ओर से माल्यार्पण व श्रद्धांजलि दी गई.

बीजेपी नेता ने कहा कि घटना की जांच होनी चाहिए और अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आगे कड़ी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ऐसे लोगों के खिलाफ आगे भी खड़ी रहेगी.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच जांच की मांग

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्कूल परिसर से नेहरू की मूर्ति किसने हटाई और उसे जंगल में किसने फेंका. घटना को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं. प्रशासन की ओर से मूर्ति को दोबारा स्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन मूर्ति हटाने की पूरी घटना के पीछे कौन था, इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मानवता के लिए युद्धों को खत्म करने की जरूरत', बिश्केक में पुतिन से बोले पीएम मोदी, Video |
    'ऊंट के मुंह में जीरा', मायावती का यूपी सरकार की योजनाओं पर निशाना, Gen-Z और अल्फा पर कह दी ये बात |
    कांच साफ करने के बाद भी रह जाती हैं लकीरें? बिना ₹1 खर्च किए ऐसे करें साफ, खिड़की से लेकर टेबल तक सब चमकेंगे |
    नेपाल-चीन बॉर्डर पर फंसी थी नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस, भारत लौटकर बेटी को गले लगाकर रोई, Video |
    सड़क किनारें रूसी राष्ट्रपति के काफिले की रिकॉर्डिंग कर रहा था शख्स... कारें रुकीं, गेट खुला और सामने आ गए पुतिन |
    चिराग पासवान ने क्यों कर दी अपने ही सहयोगी जीतनराम मांझी के इस्तीफे की मांग? |
    '2 दिन में सुसाइड कर लूंगा', छात्र ने Insta पर दी धमकी, एसपी केके बिश्नोई ने देखा वीडियो और... |
    13 साल की लड़की ने 3 दिन में कमाएं 2.5 लाख, AI के हेल्प से किया ये कमाल |
    ENG vs PAK: मोहम्मद रिजवान और इमाम वापस जाएंगे पाकिस्तान? बीच दौरे में ही PCB ने लिया चौंकाने वाला फैसला! |
    SCO समिट से पहले मोदी-पेजेशकियन की मुलाकात, भारत ने उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा
    Advertisement