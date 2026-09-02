दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ईस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को 4 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली. इस मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया.

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वैभव ने पहली पारी में 81 गेंदों में 92 रनों की पारी खेली. अपनी इस पारी में वैभव ने 7 छक्के और 7 चौके जड़े. वहीं, दूसरी पारी में भी वैभव शानदार लय में नजर आ रहे थें, लेकिन 40 रन बनाकर आउट हो गएं. सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार ने वैभव का भागते हुए बेहद शानदार कैच पकड़ा.

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ईस्ट जोन की ओर से खेलते हुए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने दमदार गेंदबाजी की और 7 विकेट झटके. मुकेश को उनके इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब भी मिला.

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जबकि, मैच खत्म होने के बाद मैदान पर एक बेहद मजेदार और क्यूट पल भी देखने को मिला. ईस्ट जोन टीम के कप्तान ईशान किशन युवा वैभव सूर्यवंशी के गाल खींचते नजर आए, जिसकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

मैदान पर ईस्ट जोन के खिलाड़ी एक-दूसरे के साथ हल्के-फुल्के अंदाज में हंसी मजाक करते नजर आए. इसी दौरान ईशान ने बेबी बॉस के गाल खींचे और दोनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग कैमरे में कैद हो गई.

इस खास पल ने फैन्स का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर को खूब पसंद कर रहे हैं और ईशान और वैभव की क्यूट बॉन्डिंग की तारीफ भी कर रहे हैं. ईस्ट जोन दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर से चेन्नई में खेलेगी.

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