दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) के फाइनल से पहले साउथ जोन की टीम को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है. 6 सितंबर से चेन्नई में होने वाले फाइनल में साउथ जोन का सामना ईस्ट जोन से होगा. इस मुकाबले के लिए केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल और मोहम्मद सिराज को खेलने के लिए कहा गया है.

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लेकिन तीन खिलाड़ियों के मामले में फैसला अभी नहीं हुआ है. भारत की T20I टीम का हिस्सा वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा दलीप ट्रॉफी फाइनल खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर करेंगे.

बीसीसीआई (BCCI) के सूत्र ने पीटीआई को बताया नेशनल सेलेक्टर्स की कोशिश है कि जो भी भारतीय खिलाड़ी इस समय उपलब्ध है, उसे दलीप ट्रॉफी फाइनल में खेलना चाहिए.

केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल और मोहम्मद सिराज ने अपना पिछला मुकाबला 27 अगस्त को खेला था. इसके बाद इन तीनों को अगला प्रतिस्पर्धी मुकाबला 27 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेलना है. ऐसे में सेलेक्टर्स का मानना है कि इन खिलाड़ियों को लंबे ब्रेक के बजाय दलीप ट्रॉफी फाइनल में मैदान पर उतरना चाहिए.

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बीसीसीआई सूत्र ने कहा- राहुल, पडिक्कल और सिराज के पास फिलहाल कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं है. सेलेक्टर्स चाहते हैं कि उपलब्ध भारतीय खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी फाइनल खेले.

पडिक्कल के लिए भी फायदेमंद हो सकता है फाइनल

देवदत्त पडिक्कल की स्थिति थोड़ी अलग है. वह वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में उनके इंडिया ए सीरीज में खेलने की संभावना है.

हालांकि अगर दलीप ट्रॉफी फाइनल में खेलने का मौका मिलता है तो सेलेक्टर्स की प्राथमिकता यही है कि पडिक्कल चेन्नई में साउथ जोन के लिए मैदान पर उतरें. यानी राहुल, पडिक्कल और सिराज के मामले में तस्वीर लगभग साफ है, लेकिन वैभव, ईशान और तिलक पर अभी अंतिम फैसला बाकी है.

वैभव-ईशान-तिलक का फैसला गंभीर के हाथ में क्यों?

दरअसल, भारत की T20I टीम को जल्द ही एक साथ जुटना है. भारतीय टीम के 9 या 10 सितंबर को दिल्ली में इकट्ठा होने की उम्मीद है. ऐसे में सवाल यह है कि T20I टीम के इन तीन खिलाड़ियों को दलीप ट्रॉफी फाइनल खेलने के लिए चेन्नई भेजा जाए या सीधे दिल्ली बुलाया जाए.

बीसीसीआई सूत्र के मुताबिक, अगर गौतम गंभीर चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और तिलक वर्मा T20I टीम के तय कार्यक्रम के मुताबिक रिपोर्ट करें, तो तीनों दलीप ट्रॉफी फाइनल नहीं खेल पाएंगे.

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वहीं, अगर गंभीर इन खिलाड़ियों को दलीप ट्रॉफी फाइनल खेलने की अनुमति देते हैं और 10 सितंबर की शाम तक दिल्ली पहुंचने को कहते हैं, तो तीनों चेन्नई में फाइनल खेल सकते हैं.

यानी वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और तिलक वर्मा के दलीप ट्रॉफी फाइनल खेलने का रास्ता पूरी तरह टीम मैनेजमेंट के फैसले पर टिका है.

6 सितंबर को फाइनल, अगरकर भी रहेंगे मौजूद

साउथ जोन और ईस्ट जोन के बीच दलीप ट्रॉफी का फाइनल 6 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा. इस मुकाबले को देखने के लिए टीम इंडि‍या की सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर भी चेन्नई पहुंच रहे हैं. अगरकर की मौजूदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है.

अजीत अगरकर 3 सितंबर को हुई बीसीसीआई की अहम रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे. उन्हें पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के चलते बैठक से छूट दी गई थी. उनके कॉन्ट्रैक्ट की मौजूदा अवधि 4 अक्टूबर को खत्म हो रही है.

अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया अगरकर के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लेकर कोई चर्चा करते हैं या नहीं.

एशियन गेम्स के लिए तीन पेसर्स को भेजने की तैयारी

इस बीच बीसीसीआई भारतीय टीम के ट्रेनिंग कैंप को लेकर भी एक अहम तैयारी कर रहा है. बोर्ड मयंक यादव, कार्तिक त्यागी और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान को जापान में होने वाले एशियन गेम्स (Asian Games) के लिए नेट बॉलर्स के तौर पर भेजने की योजना बना रहा है. इन तीनों को टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में मदद के लिए ले जाने का अनुरोध हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण की ओर से किया गया है.

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बीसीसीआई की ओर से बड़े टूर्नामेंट के दौरान नेट बॉलर्स को टीम के साथ ले जाने की परंपरा रही है. मयंक यादव, कार्तिक त्यागी और मोहसिन खान तीनों ही T20 क्रिकेट में अच्छा अनुभव रखते हैं और तेज गेंदबाजी विकल्प के तौर पर टीम के अभ्यास में मदद कर सकते हैं.

26 सितंबर तक ही टीम के साथ रहेंगे

बीसीसीआई इन तीनों खिलाड़ियों के लिए जापान का वीजा हासिल करने के प्रोसेस में है. हालांकि ये खिलाड़ी आधिकारिक भारतीय दल (official Indian contingent) का हिस्सा नहीं होंगे.

इनका काम सिर्फ भारतीय पुरुष टीम के ट्रेनिंग सेशन में नेट बॉलिंग करना होगा. योजना के मुताबिक, ये तीनों भारत के एशियन गेम्स में पहला मुकाबला खेलने तक ही टीम के साथ रहेंगे. भारत के पुरुष टीम के एशियन गेम्स में अभियान की शुरुआत 26 सितंबर को होनी है. इसलिए मयंक यादव, कार्तिक त्यागी और मोहसिन खान के 26 सितंबर तक जापान में रहने की योजना है.

भारतीय टीम के 20 सितंबर को दिल्ली से रवाना होने की उम्मीद है. हालांकि इन तीनों खिलाड़ियों की रवानगी से पहले जापान का वीजा समय पर मिलना जरूरी होगा.

इस तरह दलीप ट्रॉफी फाइनल से पहले साउथ जोन की टीम में जहां राहुल, पडिक्कल और सिराज की उपलब्धता लगभग तय मानी जा रही है, वहीं वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और तिलक वर्मा को लेकर अंतिम फैसला अब गौतम गंभीर के हाथ में है.

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