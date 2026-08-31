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जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन, AK-47 समेत हथियारों का जखीरा बरामद

शोपियां में संयुक्त ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों ने एक आतंकी ठिकाने का पता लगाया. यहां से AK-47, पिस्टल, ग्रेनेड समेत हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है.

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शोपियां में आतंकी ठिकाने से हथियार बरामद. (Photo: ITG)
शोपियां में आतंकी ठिकाने से हथियार बरामद. (Photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. सोमवार को एक गुप्त इनपुट के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया. मौके से एक एके-47 राइफल, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड के साथ भारी तादाद में कारतूस बरामद किए गए हैं. समय रहते हथियारों का यह जखीरा पकड़े जाने से किसी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश टल गई.

यह पूरी कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस, 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की साझा टीम ने अंजाम दी. जवानों ने शोपियां के संदिग्ध इलाके को चारों तरफ से घेरकर तलाशी शुरू की थी. इसी दौरान जंगल और झाड़ियों के बीच छिपाकर बनाया गया यह ठिकाना पकड़ में आ गया, जहां हथियारों को डंप करके रखा गया था.

मौके से क्या-क्या हुआ बरामद?

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ठिकाने की सघन तलाशी लेने पर जवानों को एके-47 राइफल के साथ दो मैगजीन और 7.62 एमएम के 60 जिंदा कारतूस मिले. इसके अलावा, एक पिस्टल, 9 एमएम की छह गोलियां और एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए. हथियारों की तादाद से साफ है कि यहां आतंकियों के किसी बड़े मॉड्यूल के लिए रसद और असलहा जुटाया जा रहा था.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: शोपियां में 3 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, सोपोर में वीरान मकान से AK-47 और मैगजीन बरामद

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हथियारों के नेटवर्क की पड़ताल में जुटी एजेंसियां

बरामदगी के बाद सुरक्षाबलों ने आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी है. जांच एजेंसियां अब इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि यह जखीरा किस आतंकी संगठन से जुड़ा है और इसे सीमा पार से भेजा गया था या स्थानीय मददगारों ने पहुंचाया था. साथ ही इन हथियारों के जरिए घाटी में किस टारगेट को निशाना बनाने की तैयारी थी, इसका भी पता लगाया जा रहा है. जांच से सामने आने वाली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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