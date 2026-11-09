आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते इस्तेमाल से भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले नए छात्रों के लिए टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है. कंपनियां अब उन कामों के लिए एआई का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं, जो पहले शुरुआती स्तर के कर्मचारियों को दिए जाते थे. नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नांबियार ने चेतावनी दी है कि शिक्षा व्यवस्था ने टेक्नोलॉजी के साथ तेजी से बदलाव नहीं किया, तो छात्र ऐसे कौशल के साथ नौकरी बाजार में पहुंच सकते हैं जो उपयोगी नहीं रह गए हों.

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यह बदलाव केवल नए कर्मचारियों तक सीमित नहीं है. एआई के कारण भारत की आईटी सेवा कंपनियों को अपने कारोबार के पुराने ढांचे पर फिर से विचार करना पड़ रहा है. कंपनियों को साइबर सुरक्षा, एआई सलाह, एआई लागू करने और उसके रखरखाव जैसे नए क्षेत्रों में अवसर तलाशने होंगे. नांबियार का मानना है कि इस बदलाव के दौरान मुश्किलें आएंगी, लेकिन लंबे समय का रुख सकारात्मक बना हुआ है.

नए इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बढ़ी चिंता.

निक्केई एशिया को दिए इंटरव्यू में नांबियार ने कहा कि एआई ने कंपनियों की अपने कर्मचारियों से काम को लेकर उम्मीदें बदलनी शुरू कर दी हैं. सामान्य कोडिंग और सॉफ्टवेयर की जांच जैसे काम तेजी से अपने आप होने लगे हैं. ये काम अब तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को शुरुआती नौकरी के मौके देते थे. उन्होंने कहा कि जब तक भारत का आईटी उद्योग बदलते कारोबारी माहौल के हिसाब से खुद को नहीं ढालता, तब तक नए कर्मचारियों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं.

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नांबियार ने कहा, "नए कर्मचारियों के नजरिए से यह चिंता की बात है और मैं इसे किसी दूसरे तरीके से नरम करके नहीं कहूंगा. अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत तेजी से यह बदलाव नहीं कर पाती है, तो छात्र ऐसे कौशल के साथ बाहर आएंगे जो पहले ही बहुत पुराने पड़ चुके होंगे".

पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की जरूरत.

नांबियार का मानना है कि कंपनियां आने वाले समय में जिन नौकरियों की पेशकश करेंगी, उनके लिए छात्रों को तैयार करने के मकसद से भारत में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव जरूरी है. उन्होंने कहा, "पाठ्यक्रम में जितने बड़े बदलाव की जरूरत अब है, उतनी पहले कभी नहीं रही".

भारत में हर साल बड़ी संख्या में छात्र इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेते हैं. टेक्नोलॉजी क्षेत्र को लंबे समय से अच्छी कमाई वाली नौकरियों का रास्ता माना जाता रहा है. आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक, मार्च 2026 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में देश में 5,903 इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कॉलेज थे. इनमें करीब 2.6 मिलियन छात्र पढ़ रहे थे.

इसके बावजूद स्नातकों में बेरोजगारी चिंता का विषय बनी हुई है. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अनुमान के मुताबिक, 2004 से 2023 के बीच बेरोजगार स्नातकों की संख्या करीब चार गुना बढ़कर लगभग 11 मिलियन हो गई.

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सरकार ने एआई की शिक्षा से जुड़ी पहल शुरू की है. इसमें आठ साल तक की उम्र के बच्चों को भी एआई पढ़ाना शामिल है. सरकार ने एआई, डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा से जुड़े पाठ्यक्रमों का एक ऑनलाइन संग्रह भी शुरू किया है. सरकार के मुताबिक, इन कार्यक्रमों के जरिए 1.3 मिलियन लोगों को पाठ्यक्रम पूरा करने के प्रमाणपत्र मिले हैं.

आईटी कंपनियों के पुराने कारोबारी ढांचे पर दबाव.

नए इंजीनियरिंग छात्रों के सामने खड़ी चुनौती भारत के आईटी सेवा उद्योग में हो रहे बड़े बदलाव का हिस्सा है. कई वर्षों से सॉफ्टवेयर कंपनियां टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे को संभालने और रोजमर्रा के आईटी काम पूरे करने के लिए कर्मचारियों की बड़ी टीमें तैनात करती रही हैं. इससे उन्हें अपनी आय का बड़ा हिस्सा मिलता रहा है. अब एआई के औजार इनमें से कुछ काम संभाल रहे हैं, जिससे कारोबार के पुराने ढांचे पर दबाव बढ़ा है.

नांबियार ने कहा कि पारंपरिक आईटी सेवाओं से मिलने वाले काम में कमी की भरपाई के लिए कंपनियों को साइबर सुरक्षा, एआई सलाह, एआई लागू करने और उसके रखरखाव जैसे नए क्षेत्रों में उतरना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहक अब किसी परियोजना में लगाए गए कर्मचारियों की संख्या के बजाय उससे मिले नतीजों के आधार पर भुगतान कर रहे हैं.

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बदलते कारोबारी माहौल का असर देश की बड़ी आईटी कंपनियों पर दिखने लगा है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने जुलाई-सितंबर तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले सिर्फ 0.5 फीसदी आय वृद्धि दर्ज की. यह तीन साल में कंपनी का सबसे कमजोर प्रदर्शन था. इन्फोसिस ने भी मार्च 2027 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए आय वृद्धि का अनुमान पहले के 1.5-3 फीसदी से घटाकर 1-2 फीसदी कर दिया.

एआई कारोबार में बढ़त और कंपनियों के सामने चुनौती.

नांबियार ने मौजूदा दौर को संतुलन दोबारा बनाने का समय बताया. उनका मानना है कि यह दौर तब तक जारी रहेगा, जब तक एआई से जुड़ा नया कारोबार पुरानी सेवाओं से हुए आय के नुकसान की भरपाई नहीं कर देता. इस क्षेत्र में बढ़त के कुछ संकेत भी मिले हैं. टीसीएस की सालाना आधार पर आंकी गई एआई आय 19 फीसदी बढ़कर $3.1 बिलियन हो गई. इन्फोसिस ने कहा कि सितंबर तिमाही में उसकी एआई आय पिछली तिमाही के मुकाबले 29 फीसदी बढ़ी.

नांबियार को उम्मीद है कि इस बदलाव से उद्योग के लिए कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन लंबे समय का रुख सकारात्मक रहेगा. हालांकि, हर कंपनी इन बदलावों के हिसाब से खुद को ढाल पाएगी, यह तय नहीं है.

उन्होंने कहा, "उद्योग के बने रहने को लेकर बहुत कम संदेह है, लेकिन असली सवाल उसके भीतर काम करने वाली कंपनियों का है". नांबियार को उम्मीद है कि 80-85 फीसदी कारोबार टिके रहेंगे.

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उन्होंने चेतावनी दी कि काम करने के पारंपरिक तरीकों में सहज महसूस करने वाली कंपनियों के लिए एआई की रफ्तार के साथ चलना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने कहा, "आपको अपने ही कारोबार में बड़ा बदलाव करना होगा, नहीं तो आप नई दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे".

कुल मिलाकर, एआई नए इंजीनियरिंग छात्रों के लिए शुरुआती नौकरियों के मौके बदल रहा है और आईटी कंपनियों के पुराने कारोबारी ढांचे पर दबाव डाल रहा है. नांबियार के मुताबिक, शिक्षा व्यवस्था और कंपनियों को तेजी से बदलाव करना होगा, जबकि साइबर सुरक्षा और एआई से जुड़े नए क्षेत्रों में काम बढ़ाना इस बदलाव का अहम हिस्सा होगा.

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