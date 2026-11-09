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मां की गोद में ही बुझ गई 2 महीने के मासूम की जिंदगी, मंजर देख रो पड़े लोग... कटनी अग्निकांड की कहानी

मध्य प्रदेश के कटनी और सिवनी में दिवाली की रात आग लगने की दो दर्दनाक घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि चार घायल हैं. कटनी के बरही में तीन मंजिला इमारत में लगी आग ने एक परिवार के छह सदस्यों की जान ले ली. सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया, जब दो महीने के मासूम ने अपनी मां पूनम की गोद में ही दम तोड़ दिया.

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मां-बेटे की मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. (Photo: ITG)
मां-बेटे की मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. (Photo: ITG)

दिवाली की रात जब पूरा देश रोशनी और खुशियों में डूबा था, उसी वक्त मध्य प्रदेश के कटनी में एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने हर किसी का कलेजा चीर दिया. आग की लपटों ने एक ही परिवार की छह जिंदगियां छीन लीं. इस हादसे का सबसे दर्दनाक मंजर वह था, जब महज दो महीने का एक मासूम अपनी मां की गोद में ही जिंदगी की जंग हार गया. मां की जिस गोद में उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मिलती थी, वही उसकी आखिरी पनाह बन गई. इस दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े.

यह दर्दनाक हादसा कटनी जिले के बरही कस्बे में सोमवार आधी रात के आसपास हुआ. यहां एक तीन मंजिला इमारत में स्थित क्रॉकरी की दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी.

मां की गोद में ही दम तोड़ गया मासूम
इस हादसे में दुकान के मालिक पूरन अग्रवाल (77), उनकी पत्नी चंद्रकला (74), बहू पूनम, पोतियां आर्या (14) और अन्वी (6) के साथ दो महीने के मासूम की भी मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बच्चा अपनी मां पूनम की गोद में ही था, जब उसने दम तोड़ दिया. मां और बच्चे का यह दर्दनाक मंजर देखकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए. जिस घर में दिवाली की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां एक ही रात में छह अर्थियां उठने की नौबत आ गई.

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सिवनी में भी आग ने छीन लीं छह जिंदगियां
कटनी के साथ सिवनी जिले में भी आग ने भारी तबाही मचाई. छपारा कस्बे के महावीर वार्ड में सोमवार तड़के करीब 4 से 4:30 बजे एक सुनार कुंदन लाल सोनी के तीन मंजिला मकान में आग लग गई. उस वक्त घर में परिवार के 10 सदस्य मौजूद थे. हादसे में कुंदन लाल सोनी (75), उनकी पत्नी राजकुमारी (65), रितु (42), स्मृति (40), सूर्य (45) और आदित्य (16) की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए.

मुख्यमंत्री ने किया चार-चार लाख रुपये की मदद का ऐलान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोनों हादसों पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से फोन पर बात कर उन्हें सांत्वना भी दी. फिलहाल दोनों जगह आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

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