'मॉर्गन नहीं, ये दिग्गज बने CSK के कोच...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया अपना पसंदीदा नाम

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में स्टीफन फ्लेमिंग का 18 साल लंबा कार्यकाल खत्म होने के बाद टीम नए हेड कोच की तलाश में है. फ्लेमिंग के जाने के बाद यह पहली बार है जब CSK को अपना मुख्य कोच चुनना होगा. फ्लेमिंग ने 2009 में टीम की कमान संभाली थी और उनके मार्गदर्शन में CSK ने 5 IPL खिताब और 2 चैम्पियंस लीग टी20 ट्रॉफी जीतीं.

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इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन को हेड कोच बनाए जाने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है. मॉर्गन का नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने CSK के अगले कोच के संभावित उम्मीदवारों में लिया था.

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श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'वह मॉर्गन को CSK के कोच के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे. उनका मानना है कि मॉर्गन बतौर खिलाड़ी और इंग्लैंड के कप्तान अच्छे रहे, लेकिन कोच के तौर पर उन्हें CSK के लिए विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि मॉर्गन के लिए कमेंट्री पर ध्यान देना बेहतर होगा.'

श्रीकांत ने ब्रैंडन मैक्कुलम को भी CSK के हेड कोच पद के लिए उपयुक्त नहीं माना. उन्होंने CSK को सलाह दी कि टीम को मॉर्गन और मैक्कुलम, दोनों को नियुक्त करने से बचना चाहिए.

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माइकल हसी को बताया सही विकल्प

श्रीकांत ने CSK के पूर्व सलामी बल्लेबाज माइकल हसी को हेड कोच पद के लिए सबसे बेहतर विकल्प बताया. हसी पहले CSK के बल्लेबाजी कोच के रूप में काम कर चुके हैं और टीम के सिस्टम से अच्छी तरह परिचित हैं.

श्रीकांत के मुताबिक CSK को बाहर से किसी व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही 'मिस्टर क्रिकेट' माइकल हसी मौजूद हैं. उन्होंने हसी को हेड कोच के लिए ऑटोमैटिक चॉइस बताया.

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धोनी के भविष्य पर भी बड़ा सवाल

CSK के सामने सिर्फ हेड कोच चुनने की चुनौती नहीं है. टीम के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी के भविष्य को लेकर भी सवाल बने हुए हैं. श्रीकांत का मानना है कि कोचिंग स्ट्रक्चर तय करने से पहले CSK को यह स्पष्ट करना होगा कि आने वाले समय में धोनी की टीम में क्या भूमिका होगी.

CSK अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और युवा खिलाड़ियों के इर्द-गिर्द नई टीम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. ऐसे में फ्लेमिंग के बाद अगला हेड कोच और धोनी की भूमिका, दोनों फैसले फ्रेंचाइजी के भविष्य के लिए बेहद अहम होंगे.

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