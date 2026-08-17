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टीम की खिताबी जीत पर संजीव गोयनका हुए इमोशनल... खिलाड़ियों के लिए लिखा खास मैसेज

नचेस्टर सुपर जायंट्स ने द हंड्रेड 2026 के फाइनल में ट्रेंट रॉकेट्स को 5 विकेट से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया. टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद मालिक संजीव गोयनका का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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मैनचेस्टर सुपर जायंट्स का द हंड्रेड खिताब जीतने के बाद संजीव गोयनका का रिएक्शन हुआ वायरल (Photo:X/DrSanjivGoenka)
मैनचेस्टर सुपर जायंट्स का द हंड्रेड खिताब जीतने के बाद संजीव गोयनका का रिएक्शन हुआ वायरल (Photo:X/DrSanjivGoenka)

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने द हंड्रेड 2026 का पुरुष खिताब अपने नाम कर लिया है. लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में टीम ने ट्रेंट रॉकेट्स को 5 विकेट से हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती.

ट्रेंट रॉकेट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158/8 रन बनाए. जवाब में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की शुरुआत बेहद आक्रामक रही. टिम सिफर्ट ने सिर्फ 38 गेंदों पर 72 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम की जीत की नींव रखी.आखिरी ओवरों में मुकाबला रोमांचक हो गया, लेकिन लियाम डॉसन ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी.

यह भी पढ़ें: संजीव गोयनका की टीम द हंड्रेड में बनी चैम्पियन, रोमांचक मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स को हराया, टिम सीफर्ट का तूफानी प्रदर्शन

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इस जीत के बाद टीम के मालिक संजीव गोयनका का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. गोयनका ने अपनी टीम को बधाई देते हुए इसे सुपर जायंट्स परिवार के लिए गर्व का पल बताया.

उन्होंने पूरी टीम के प्रयास की तारीफ की और टिम सिफर्ट, नूर अहमद और कप्तान जोस बटलर के प्रदर्शन को खास तौर पर सराहा. संजीव गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद खुशी जाहिर की.

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उन्होंने लिखा, 'अपने पहले ही सीजन में चैम्पियन! @ManchesterSG100 लॉर्ड्स में यह रात हम सभी के लिए बेहद खास रही. यह सुपर जायंट्स परिवार के लिए गर्व का पल है. पहले मैच से लेकर आखिरी मुकाबले तक यह पूरी टीम की मेहनत का नतीजा था. टिम, क्या शानदार पारी खेली. नूर ने गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया और जरूरत के समय अहम विकेट हासिल किए. जोस ने पूरे सीजन में टीम का नेतृत्व आगे बढ़कर किया. नॉकआउट मुकाबलों में जिस तरह पूरी टीम एकजुट हुई, वही इस सीजन को बदलने वाला पल रहा. जोस और इस जीत को संभव बनाने वाले हर खिलाड़ी को बधाई. हमारे समर्थकों का भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हर कदम पर टीम का हौसला बढ़ाया.यह जीत आप सभी के लिए है.'

यह भी पढ़ें: 'मुझसे पहले अश्विन को भेज देते थे...', रवींद्र जडेजा का छलका दर्द, सुनाया करियर के शुरुआती दिनों का किस्सा

खास बात यह है कि मैनचेस्टर सुपर जायंट्स इस सीजन से पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के नाम से जानी जाती थी. संजीव गोयनका के ग्रुप ने फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी हासिल करने के बाद इसका नाम बदलकर मैनचेस्टर सुपर जायंट्स किया था. संजीव गोयनका के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी फ्रेंचाइजी ने पहली बार द हंड्रेड का खिताब अपने नाम किया है.

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