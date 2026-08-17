टीम की खिताबी जीत पर संजीव गोयनका हुए इमोशनल... खिलाड़ियों के लिए लिखा खास मैसेज

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने द हंड्रेड 2026 का पुरुष खिताब अपने नाम कर लिया है. लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में टीम ने ट्रेंट रॉकेट्स को 5 विकेट से हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती.

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ट्रेंट रॉकेट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158/8 रन बनाए. जवाब में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की शुरुआत बेहद आक्रामक रही. टिम सिफर्ट ने सिर्फ 38 गेंदों पर 72 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम की जीत की नींव रखी.आखिरी ओवरों में मुकाबला रोमांचक हो गया, लेकिन लियाम डॉसन ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी.

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इस जीत के बाद टीम के मालिक संजीव गोयनका का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. गोयनका ने अपनी टीम को बधाई देते हुए इसे सुपर जायंट्स परिवार के लिए गर्व का पल बताया.

Champions in our very first season! @ManchesterSG100



What a night it has been at Lord's, a proud moment for all of us in the Super Giants family. This was a team effort from the first game to the last. Tim, what an innings. Noor, a brilliant spell with the ball and wickets at… pic.twitter.com/fNOO18Wpfe — Dr. Sanjiv Goenka (@DrSanjivGoenka) August 16, 2026

उन्होंने पूरी टीम के प्रयास की तारीफ की और टिम सिफर्ट, नूर अहमद और कप्तान जोस बटलर के प्रदर्शन को खास तौर पर सराहा. संजीव गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद खुशी जाहिर की.

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Say it louder… 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐇𝐮𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝 𝟐𝟎𝟐𝟔! 🏆🔥 pic.twitter.com/6IHTerGwVQ — Manchester Super Giants (@ManchesterSG100) August 16, 2026

उन्होंने लिखा, 'अपने पहले ही सीजन में चैम्पियन! @ManchesterSG100 लॉर्ड्स में यह रात हम सभी के लिए बेहद खास रही. यह सुपर जायंट्स परिवार के लिए गर्व का पल है. पहले मैच से लेकर आखिरी मुकाबले तक यह पूरी टीम की मेहनत का नतीजा था. टिम, क्या शानदार पारी खेली. नूर ने गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया और जरूरत के समय अहम विकेट हासिल किए. जोस ने पूरे सीजन में टीम का नेतृत्व आगे बढ़कर किया. नॉकआउट मुकाबलों में जिस तरह पूरी टीम एकजुट हुई, वही इस सीजन को बदलने वाला पल रहा. जोस और इस जीत को संभव बनाने वाले हर खिलाड़ी को बधाई. हमारे समर्थकों का भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हर कदम पर टीम का हौसला बढ़ाया.यह जीत आप सभी के लिए है.'

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खास बात यह है कि मैनचेस्टर सुपर जायंट्स इस सीजन से पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के नाम से जानी जाती थी. संजीव गोयनका के ग्रुप ने फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी हासिल करने के बाद इसका नाम बदलकर मैनचेस्टर सुपर जायंट्स किया था. संजीव गोयनका के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी फ्रेंचाइजी ने पहली बार द हंड्रेड का खिताब अपने नाम किया है.

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