scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Asian Games Cricket: बिना मैच खेले फाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया? क्या गोल्ड भी पक्का!

एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा. बारिश के कारण क्वार्टर फाइनल रद्द होने के बाद भारत ने बिना मैच खेले सेमीफाइनल में जगह बनाई है. अब अगर सेमीफाइनल भी नहीं हो पाता है तो ICC रैंकिंग में नंबर-1 होने के कारण टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी.

Advertisement
X
लगातार बारिश.... ऐसे में कैसे होगा क्रिकेट मुकाबला? (Screengrab@BCCI)
लगातार बारिश.... ऐसे में कैसे होगा क्रिकेट मुकाबला? (Screengrab@BCCI)

बारिश ने तैयारी पर पानी फेर दिया है और अब दो बार की टी20 वर्ल्ड चैम्पियन टीम इंडिया को बिना लय में आए ही एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में उतरना होगा. भारत का सामना गुरुवार को श्रीलंका से होगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा.

नागोया पहुंचने के बाद लगातार बारिश के कारण भारतीय टीम को अभ्यास का ज्यादा मौका नहीं मिला. टीम को सिर्फ एक ढंग का प्रैक्टिस सेशन मिल सका, वह भी सेमीफाइनल की पूर्व संध्या पर, जब आसमान कुछ साफ हुआ. हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि शनिवार को होने वाले फाइनल पर फिर बारिश का खतरा मंडरा रहा है.

दिलचस्प बात यह है कि सेमीफाइनल में पहुंची चारों टीमें अब तक टूर्नामेंट में मैदान पर उतर ही नहीं सकी हैं. बारिश के कारण चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले रद्द करने पड़े और टीमों का फैसला आईसीसी रैंकिंग के आधार पर हुआ. दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने-सामने होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

india asian games 2026
एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन
India's Sahil Rajesh Jadhav, left, Kushal Dalal, center, and Ganesh Mani Ratnam Thirumuru, right.
एक दिन में 4 गोल्ड, आर्चरी में भारत की गोल्डन हैट्रिक, शूटिंग में सोने पर निशाना
Asian Games: India wins ninth gold medal in shooting mixed trap event.
एशियन गेम्स: मिक्स्ड ट्रैप में भारत ने ईरान को हराया, मिला नौवां गोल्ड
India Archery
किसान परिवार की बेटी, हाथ में तीर-कमान… चिकिथा ने जीते 2 गोल्ड
Asian Games 2026
भारत का एक और गोल्डन धमाका, तीरंदाजों ने फिर दिखाया दम

बिना खेले सेमीफाइनल, अब सीधे असली परीक्षा

भारत के लिए यह मुकाबला अजीब स्थिति वाला होगा. टीम 20 सितंबर को जापान पहुंची थी, लेकिन बारिश के कारण ट्रेनिंग प्रभावित होती रही. भारत को टोक्यो के पास जापान के खिलाफ सिर्फ पांच-पांच ओवर का एक द्विपक्षीय मुकाबला खेलने का मौका मिला.

Advertisement

अफगानिस्तान के खिलाफ रद्द हुए क्वार्टर फाइनल से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी माना था कि खराब मौसम के कारण अभ्यास नहीं हो पाना परेशानी है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया था कि पेशेवर खिलाड़ियों के लिए इसे मैदान पर प्रदर्शन का बहाना नहीं बनाया जा सकता.

श्रीलंका की टीम पूरी ताकत के साथ नहीं

भारत के सामने श्रीलंका की चुनौती भी उसकी पूरी ताकत वाली टीम की नहीं है. ऐसे में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम से तेज शुरुआत और सीधे फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद होगी.

टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं रहा है. लगातार बारिश के कारण पिच में नमी बनी हुई है, जिससे सेमीफाइनल में सतह के धीमे और कुछ सुस्त रहने की संभावना है. ऐसे में बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों और फील्डरों को भी परिस्थितियों के मुताबिक तेजी से ढलना होगा.

बारिश फिर बनी विलेन तो ...?

भारत के लिए एक राहत यह भी है कि अगर गुरुवार का सेमीफाइनल बारिश के कारण धुल जाता है तो वह अपनी नंबर-1 आईसीसी रैंकिंग के आधार पर फाइनल में पहुंच जाएगा. श्रीलंका की रैंकिंग नौवीं है. दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान छठे और बांग्लादेश आठवें स्थान पर हैं. वहां भी मैच रद्द होने पर पाकिस्तान बेहतर रैंकिंग के कारण फाइनल में जाएगा.... लेकिन अगर शनिवार को होने वाला फाइनल भी बारिश की भेंट चढ़ गया और मुकाबला नहीं हो सका, तो भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडल साझा किया जाएगा.

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    साइकिल से घर लौट रहे थे दो बच्चे, उफनते नाले में बह गई साइकिल... 12 साल के बच्चे की मौत, एक की बच गई जान |
    Asian Games Cricket: बिना मैच खेले फाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया? क्या गोल्ड भी पक्का! |
    एशियन गेम्स में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, एक ही दिन में भारत ने जीते चार गोल्ड मेडल! |
    5 मिनट का स्क्रॉल, 2 घंटे कैसे? Gen Z बार-बार क्यों खोलती है इंस्टाग्राम? |
    ऑनलाइन बेटिंग, 9 लाख का नुकसान और जिंदगी खत्म... किस ट्रैप में फंसता गया 23 साल का युवक? |
    चुनाव आयोग तक मार्च, 5 बड़ी रैलियां, 20 दल... INDIA ब्लॉक ने बनाया सरकार को 'चौतरफा' घेरने का प्लान |
    बुखार के साथ दिख रहे ये लक्षण हो सकते हैं खतरनाक, होती है हेल्थ इमरजेंसी, डॉक्टर से जानें क्या करें |
    How to Make Soft Aloo Paratha: बेलते ही फट जाता है आलू का पराठा? अपनाएं शेफ रणवीर की ट्रिक, बनेगा रुई जैसा सॉफ्ट और फूला-फूला |
    राफेल में लगेंगे भारतीय हथियार, फ्रांस ने कहा- हम तरीका निकालेंगे |
    तीन घंटे गली की रेकी, फिर घर में घुसे... 70 साल की बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या, गहने लेकर फरार हुए आरोपी
    Advertisement