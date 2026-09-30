Asian Games Cricket: बिना मैच खेले फाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया? क्या गोल्ड भी पक्का!

बारिश ने तैयारी पर पानी फेर दिया है और अब दो बार की टी20 वर्ल्ड चैम्पियन टीम इंडिया को बिना लय में आए ही एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में उतरना होगा. भारत का सामना गुरुवार को श्रीलंका से होगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा.

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नागोया पहुंचने के बाद लगातार बारिश के कारण भारतीय टीम को अभ्यास का ज्यादा मौका नहीं मिला. टीम को सिर्फ एक ढंग का प्रैक्टिस सेशन मिल सका, वह भी सेमीफाइनल की पूर्व संध्या पर, जब आसमान कुछ साफ हुआ. हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि शनिवार को होने वाले फाइनल पर फिर बारिश का खतरा मंडरा रहा है.

दिलचस्प बात यह है कि सेमीफाइनल में पहुंची चारों टीमें अब तक टूर्नामेंट में मैदान पर उतर ही नहीं सकी हैं. बारिश के कारण चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले रद्द करने पड़े और टीमों का फैसला आईसीसी रैंकिंग के आधार पर हुआ. दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने-सामने होंगे.

बिना खेले सेमीफाइनल, अब सीधे असली परीक्षा

भारत के लिए यह मुकाबला अजीब स्थिति वाला होगा. टीम 20 सितंबर को जापान पहुंची थी, लेकिन बारिश के कारण ट्रेनिंग प्रभावित होती रही. भारत को टोक्यो के पास जापान के खिलाफ सिर्फ पांच-पांच ओवर का एक द्विपक्षीय मुकाबला खेलने का मौका मिला.

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अफगानिस्तान के खिलाफ रद्द हुए क्वार्टर फाइनल से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी माना था कि खराब मौसम के कारण अभ्यास नहीं हो पाना परेशानी है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया था कि पेशेवर खिलाड़ियों के लिए इसे मैदान पर प्रदर्शन का बहाना नहीं बनाया जा सकता.

श्रीलंका की टीम पूरी ताकत के साथ नहीं

भारत के सामने श्रीलंका की चुनौती भी उसकी पूरी ताकत वाली टीम की नहीं है. ऐसे में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम से तेज शुरुआत और सीधे फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद होगी.

टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं रहा है. लगातार बारिश के कारण पिच में नमी बनी हुई है, जिससे सेमीफाइनल में सतह के धीमे और कुछ सुस्त रहने की संभावना है. ऐसे में बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों और फील्डरों को भी परिस्थितियों के मुताबिक तेजी से ढलना होगा.

बारिश फिर बनी विलेन तो ...?

भारत के लिए एक राहत यह भी है कि अगर गुरुवार का सेमीफाइनल बारिश के कारण धुल जाता है तो वह अपनी नंबर-1 आईसीसी रैंकिंग के आधार पर फाइनल में पहुंच जाएगा. श्रीलंका की रैंकिंग नौवीं है. दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान छठे और बांग्लादेश आठवें स्थान पर हैं. वहां भी मैच रद्द होने पर पाकिस्तान बेहतर रैंकिंग के कारण फाइनल में जाएगा.... लेकिन अगर शनिवार को होने वाला फाइनल भी बारिश की भेंट चढ़ गया और मुकाबला नहीं हो सका, तो भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडल साझा किया जाएगा.

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