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ऑनलाइन बेटिंग, 9 लाख का नुकसान और जिंदगी खत्म... किस ट्रैप में फंसता गया 23 साल का युवक?

23 साल की उम्र में जिंदगी के आगे पूरा रास्ता पड़ा था. लेकिन तेलंगाना के संगारेड्डी में श्रीकांत की मौत के बाद परिवार ने जो कहानी बताई, उसने ऑनलाइन बेटिंग के खतरे पर सवाल खड़े कर दिए. पिता का आरोप है कि श्रीकांत ने करीब तीन महीने पहले ऑनलाइन बेटिंग में लगभग 9 लाख रुपये गंवा दिए थे. इसके बाद से वह आर्थिक और मानसिक तनाव में था. कुछ समय बाद वह अपने घर में मृत मिला. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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ऑनलाइन बेटिंग में हुआ नुकसान तो दे दी जान. (Photo: Screengrab)
ऑनलाइन बेटिंग में हुआ नुकसान तो दे दी जान. (Photo: Screengrab)

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से 23 साल के एक युवक की मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान श्रीकांत के तौर पर हुई है. परिवार का आरोप है कि ऑनलाइन बेटिंग में भारी रकम गंवाने के बाद वह लगातार आर्थिक और मानसिक तनाव में था. मामला गुम्माडीडाला मंडल के बोनथापल्ली गांव का है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, श्रीकांत करीब तीन महीने पहले ऑनलाइन बेटिंग में लगभग 9 लाख रुपये गंवा चुका था. यह दावा उसके पिता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में किया है.

परिवार के मुताबिक, इतनी बड़ी रकम गंवाने के बाद श्रीकांत की परेशानी बढ़ती चली गई. घरवालों ने बताया कि वह आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव से गुजर रहा था. परिवार के सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि आखिर इतनी बड़ी रकम के नुकसान से वह कैसे बाहर निकले. इसके बाद एक दिन श्रीकांत अपने घर में मृत मिला. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया. पुलिस को सूचना दी गई और मामले की जांच शुरू हुई.

यह भी पढ़ें: नागपुर में साइबर थाने के इंस्पेक्टर सहित 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड, ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में एक्शन

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गुम्माडीडाला पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि श्रीकांत की मौत के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं और ऑनलाइन बेटिंग में कथित नुकसान का उसकी स्थिति से कितना संबंध था. पुलिस की जांच में श्रीकांत के ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े लेनदेन, पैसों के नुकसान और पिछले कुछ महीनों की परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा सकती है. इसके अलावा परिवार और उसके करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है.

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ऑनलाइन बेटिंग में पैसे लगाने के बाद होने वाले आर्थिक नुकसान का असर सिर्फ जेब तक सीमित नहीं रहता. जब नुकसान बड़ी रकम में पहुंच जाता है, तो कई परिवारों के सामने कर्ज, दबाव और रिश्तों से जुड़ी परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं. श्रीकांत की मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है और उसके बाद ही घटनाक्रम की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी. फिलहाल परिवार की ओर से लगाए गए 9 लाख रुपये के नुकसान के आरोप जांच का एक अहम हिस्सा हैं.

श्रीकांत की मौत ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला दिया है कि ऑनलाइन बेटिंग में पैसे गंवाने के बाद पैदा होने वाले आर्थिक और मानसिक दबाव से लोगों को कैसे बचाया जाए. खासकर युवाओं के लिए यह जोखिम तब और बढ़ जाता है, जब शुरुआती नुकसान की भरपाई के लिए वे लगातार और ज्यादा पैसे लगाने लगते हैं. फिलहाल संगारेड्डी पुलिस श्रीकांत की मौत की परिस्थितियों की जांच कर रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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