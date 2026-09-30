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How to Make Soft Aloo Paratha: बेलते ही फट जाता है आलू का पराठा? अपनाएं शेफ रणवीर की ट्रिक, बनेगा रुई जैसा सॉफ्ट और फूला-फूला

How to Make Soft Aloo Paratha: आलू का पराठा हर किसी को पसंद होता है. खासतौर पर सर्दियों में इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है. लेकिन ज्यादातर लोगों को शिकायत रहती है कि उनके पराठे दादी-नानी की तरह मुलायम और परफेक्ट नहीं बनते हैं. ऐसे में यहां हम आपको सेलिब्रिटी शेफ रणबीर बरार की कुछ काम की ट्रिक्स बता रहे हैं.

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ऐसे बनाएं सॉफ्ट आलू पराठा (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं सॉफ्ट आलू पराठा (Photo: ITG)

How to Make Soft Aloo Paratha: सुबह नाश्ते में नर्म, मुलायम और ढेर सारे आलू की स्टफिंग वाले आलू पराठे भला किसे अच्छे नहीं लगते. लेकिन सही तरीके से पराठे बनाने में कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं. अक्सर पराठा बनाते समय सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि बेलते ही पराठा फट जाता है, आलू की स्टफिंग बाहर निकल आती है या फिर पराठा सेंकने के बाद कड़क और सूखा हो जाता है.

अगर आपके साथ भी यही होता है तो अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मशहूर शेफ रणवीर ब्रार के अनुसार, पराठा फटने की मुख्य वजह उबले आलू में मौजूद अतिरिक्त नमी और आटे का सही तरीके से न गुंधना है. अगर आप आलू उबलने की क्रोनोलॉजी और आटे के टेक्सचर का सही ध्यान रखेंगे तो आपका पराठा गुब्बारे की तरह फूलेगा और रुई जैसा सॉफ्ट बनेगा. आइए जानते हैं शेफ की वही सीक्रेट ट्रिक और रेसिपी.

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दो कप गेहूं का आटा

आधा छोटा चम्मच नमक

एक छोटा चम्मच देसी घी या तेल

आवश्यकतानुसार गुनगुना पानी

आलू की स्टफिंग के लिए:

चार मध्यम आकार के उबले हुए आलू (ठंडे किए हुए)

दो हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), एक छोटा चम्मच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर (भुना हुआ), आधा छोटा चम्मच अमचूर या अनारदाना पाउडर

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आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी

आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

स्वादानुसार नमक

बनाने की विधि:

उन्होंने कुछ समय पहले अपने यूट्यूब वीडियो में आलू पराठे को सही तरीके बनाने के बारे में बताया था कि पराठे के फटने की सबसे बड़ी वजह आलू की नमी और आटे का टेक्सचर होता है. उनका कहना है कि सही अनुपात और छोटी-छोटी ट्रिक्स अपनाकर आप भी घर पर मास्टरशेफ स्टाइल पराठे तैयार कर सकते हैं. आइए उन्हीं की रेसिपी से बनाते हैं परफेक्ट आलू पराठा.

सबसे पहले आटे में हल्का सा नमक मिलाएं. इसके साथ थोड़ा सा बेसन भी मिलाएं ताकि आटे में करारापन आए. अब इसमें अजवायन और थोड़ा घी मिलाना है. अब इसमें पानी मिलाकर आटे का डो Dough बनाएं. सबसे जरूरी चीज है कि आटे के डो को सॉफ्ट रखना है.

अब उबले आलू को कद्दूकस करें, उसमें अदरक कसकर डालें, महीन बारीक कटी हरी मिर्च डालें, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ, अमचूर पाउडर डालें.

रणवीर बरार ने बताया कि यहां पर ट्रिक ये है कि इस फिलिंग की कंसिस्टेंसी वैसी होनी चाहिए जैसे आपके आटे के डो की है ताकि आप इसमें भर-भरकर आलू डाल सके.

कई लोग इसमें प्याज भी डालते हैं. अगर आप प्याज डाल रहे हैं तो फिर आलू को तुरंत पराठे में डालकर बना लें क्योंकि प्याज पानी छोड़ता है जिससे आपकी फिलिंग खराब हो जाती है. लंबे समय तक पराठे और फिलिंग रखनी है तो प्याज ना डालें.

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अब आप लोई को एक कप नुमा आकार देकर उसमें आलू डाल दें और अच्छे से उसे सील कर दें. आलू पूरे पराठे में तभी अच्छे से फैलता है जब उसकी कंसिस्टेंस अच्छी होती है. पराठे को धीमी आंच पर सेकें. आपके परफेक्ट आलू पराठे तैयार हैं.

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