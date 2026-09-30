साइकिल से घर लौट रहे थे दो बच्चे, उफनते नाले में बह गई साइकिल... 12 साल के बच्चे की मौत, एक की बच गई जान

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. देवकली रोड पर बरसाती नाले के तेज बहाव में साइकिल सवार दो बच्चे बह गए. इस हादसे में 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई. जबकि दूसरे बच्चे ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली. इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और गांव में मातम का माहौल बन गया है.

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12 साल का अजय कश्यप और 14 साल का कृष्णा सोमवार शाम साइकिल से देवकली रोड से जा रहे थे. वहीं बारिश के चलते नाला उफान पर था और पानी का बहाव काफी तेज था. दोनों बच्चों ने नाले को पार करने की कोशिश की लेकिन अंदाजा नहीं था कि पानी का वेग इतना खतरनाक होगा की नाला पार करते समय अचानक बैलेंस बिगड़ा और दोनों साइकिल समेत उस नाले के तेज बहाव में समा गए.

पानी में बहते हुए 14 साल का कृष्णा किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंच गया. लेकिन 12 साल का अजय तेज धार में आ गया और देखते ही देखते वह पानी में डूब गया. बाहर निकले कृष्णा ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी.

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सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची. नाले के पानी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लगातार घंटों तक गोताखोरों ने नाले में तलाशी अभियान चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद अजय को पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, तब तक उसकी मौत हो गई थी.

मेडिकल ऑफिसर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे बच्चे को अस्पताल लाया गया था. लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मासूम की मौत की खबर मिलते ही मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के लोग भी पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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