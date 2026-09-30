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साइकिल से घर लौट रहे थे दो बच्चे, उफनते नाले में बह गई साइकिल... 12 साल के बच्चे की मौत, एक की बच गई जान

शाहजहांपुर में दो बच्चे साइकिल से जा रहे थे. रास्ते में बरसाती नाला मिला तो दोनों ने उसे पार करने की कोशिश की. लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि साइकिल समेत दोनों बच्चे नाले में बहने लगे. 14 साल का कृष्णा किसी तरह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन 12 साल का अजय कश्यप गहरे पानी में चला गया. इसके बाद घंटों तक गोताखोर नाले में उसे तलाशते रहे. जब अजय मिला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

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गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मृतक बच्चे का शव बहार निकाला गया(photo:screengrab)
गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मृतक बच्चे का शव बहार निकाला गया(photo:screengrab)

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. देवकली रोड पर बरसाती नाले के तेज बहाव में साइकिल सवार दो बच्चे बह गए. इस हादसे में 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई. जबकि दूसरे बच्चे ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली. इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और गांव में मातम का माहौल बन गया है.

12 साल का अजय कश्यप और 14 साल का कृष्णा सोमवार शाम साइकिल से देवकली रोड से जा रहे थे. वहीं बारिश के चलते नाला उफान पर था और पानी का बहाव काफी तेज था. दोनों बच्चों ने नाले को पार करने की कोशिश की लेकिन अंदाजा नहीं था कि पानी का वेग इतना खतरनाक होगा की नाला पार करते समय अचानक बैलेंस बिगड़ा और दोनों साइकिल समेत उस नाले के तेज बहाव में समा गए.

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पानी में बहते हुए 14 साल का कृष्णा किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंच गया. लेकिन 12 साल का अजय तेज धार में आ गया और देखते ही देखते वह पानी में डूब गया. बाहर निकले कृष्णा ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में नाले के तेज बहाव में बह गया 18 साल का युवक, नोएडा से लौटते वक्त हुआ हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची. नाले के पानी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लगातार घंटों तक गोताखोरों ने नाले में तलाशी अभियान चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद अजय को पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, तब तक उसकी मौत हो गई थी.

मेडिकल ऑफिसर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे बच्चे को अस्पताल लाया गया था. लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मासूम की मौत की खबर मिलते ही मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के लोग भी पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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