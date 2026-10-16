भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह का परिवार 4 दिनों तक बेहद परेशान रहा. दरअसल, रिंकू सिंह का पालतू डॉगी 'ब्रूडो' 12 अक्टूबर से लापता था. परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन चार दिन तक उसका कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी.

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रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लोगों से मदद की अपील भी की थी. नेहा ने बताया था कि ब्रूडो उनके परिवार का हिस्सा है और उसके लापता होने से परिवार के सभी लोग परेशान हैं.

परिवार ने लोगों से अपील की थी कि अगर किसी को भी ब्रूडो दिखाई दे, तो उसकी जानकारी परिवार तक पहुंचाएं. ब्रूडो गोल्डन रंग का लैब्राडोर है और उसकी पहचान के लिए गले में लाल रंग का बेल्ट होने की जानकारी शेयर की गई थी.

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ब्रूडो अलीगढ़ की ओजोन सिटी के गोल्डन स्टेट हाउसिंग सोसाइटी स्थित घर से सुबह टहलने निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा. परिवार ने आसपास के पार्क, सोसाइटी और दूसरी जगहों पर उसकी तलाश भी की. हालांकि, सीसीटीवी फुटेज में ब्रूडो पार्क की तरफ जाता दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला था, जिसके कारण पूरा परिवार बेहद परेशान रहा.

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4 दिन बाद मिला 'ब्रूडो'

12 अक्टूबर से लापता रिंकू सिंह का डॉगी 'ब्रूडो' आज (17 अक्टूबर) 4 दिन बाद आखिरकार मिल गया. 'ब्रूडो' के मिलने की जानकारी रिंकू सिंह की बहन नेहा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके दी. वीडियो में नेहा ब्रूडो के साथ बेहद खुश नजर आई और सभी का धन्यवाद भी किया. वीडियो में नेहा बोली कि 4 दिन से ब्रूडो की बहुत याद आ रही थी.

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