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खेती को विकसित, किसान को सशक्त बनाए बिना विकसित भारत संभव ही नहीं- भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए खेती को स्मार्ट बनाना और किसानों को सशक्त करना बेहद जरूरी है. उन्होंने पिछले दशक में चार फीसदी से अधिक की कृषि विकास दर और गांवों में घटती गरीबी को देश की बड़ी उपलब्धि बताया.

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भारत एग्रीकल्चर कॉफ्रेंस में पीएम मोदी (Photo-ITG)
भारत एग्रीकल्चर कॉफ्रेंस में पीएम मोदी (Photo-ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे के 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस' में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए खेती को स्मार्ट बनाना और किसानों को सशक्त करना जरूरी है. बीते दशक में देश की कृषि विकास दर 4 फीसदी से अधिक रही है.

पीएम मोदी ने भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में कृषि क्षेत्र के महत्व और किसानों की भूमिका पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण खेती को विकसित किए बिना संभव नहीं है. 

प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती को स्मार्ट बनाने और किसानों को सशक्त करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपराओं में खेती-किसानी की गहरी जड़ें हैं। देश के ज्यादातर त्योहार भी कृषि जीवन से जुड़े हुए हैं. 

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'खेती-किसानी हमारी संस्कृति और परंपरा का आधार'

पीएम मोदी ने कहा कि देश में इस समय उत्सवों का माहौल है. कुछ दिन पहले दीपावली मनाई गई और अब छठ महापर्व की छटा छाई हुई है। छठ का पर्व कृषि जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है.

उन्होंने कहा कि भारत में बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे अनेक त्योहार खेती-किसानी से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि खेती सिर्फ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का आधार भी है.

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विकसित भारत के लिए कृषि  का विकास जरूरी

प्रधानमंत्री ने लाल किले से विकसित भारत के लिए बताई गई शक्ति की सप्तधारा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसमें कृषि एक प्रमुख धारा है, पीएम मोदी ने कहा, kf विकसित भारत का निर्माण खेती को विकसित किए बिना, खेती को और स्मार्ट बनाए बिना और किसान को सशक्त किए बिना संभव ही नहीं है, इसलिए इस तरह के किसान सम्मेलनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है.

12-13 साल में 50 करोड़ गरीबों ने गरीबी को हराया

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र की प्रगति और देश में गरीबी कम होने के बीच संबंध का भी जिक्र किया. उन्होंने विश्व बैंक की एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 12-13 वर्षों में भारत के 50 करोड़ गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है.

उन्होंने कहा कि इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि गांवों में गरीबी तेजी से कम हुई है. यानी बड़ी संख्या में छोटे किसानों और खेत मजदूरों ने गरीबी को हराया है,

पीएम मोदी ने कहा कि बीते दशक में भारत की कृषि विकास दर 4 फीसदी से ऊपर रही है., आजादी के बाद यह पहला दशक है, जब देश के कृषि क्षेत्र ने औसतन 4 फीसदी से अधिक की विकास दर हासिल की है.

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उन्होंने कहा कि इसी दौरान गांवों में बड़ी संख्या में गरीबों ने गरीबी को मात दी है. हालांकि, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि खबरों के एंगल और एजेंडे में उलझे लोगों को देश की ये उपलब्धियां नजर नहीं आतीं.

खेती और कृषि नीतियों में बदलाव जरूरी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेती करने वाले और कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ अच्छी तरह जानते हैं कि कृषि नीतियों और तौर-तरीकों में लगातार बदलाव कितना जरूरी है. उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक सरकार चलाने वाले लोग इस बात से ही संतुष्ट हो गए कि देश के किसानों ने अनाज के भंडार भर दिए। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद किसानों को क्या मिला?

पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ अनाज के गोदाम भरना ही पर्याप्त नहीं है। समय के साथ दुनिया बदली है, बाजार बदले हैं, लोगों की जरूरतें और खान-पान बदले हैं। मौसम और टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आया है.

उन्होंने कहा कि इन बदलावों के अनुरूप किसानों को नए सिरे से सशक्त करने की जरूरत थी, लेकिन पहले इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया.

बीते दशक में कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदम

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में देश ने कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसका परिणाम आज सामने है। उन्होंने कृषि क्षेत्र की प्रगति और उससे जुड़े आर्थिक आंकड़ों का भी उल्लेख किया.

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