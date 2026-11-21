साल 2018 के 'सैंडपेपरगेट' (बॉल टेंपरिंग) विवाद के एक बार फिर सुर्खियों में आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में हलचल मची हुई है. इस नए बवंडर के बीच कप्तान पैट कमिंस के भविष्य को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं, लेकिन अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है.

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कमिंस ने साफ कर दिया है कि वह कप्तानी छोड़ने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के बोर्ड ने भी एकमत से उनके नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है. यह पूरा मामला उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा 'सबर' के सामने आने के बाद फिर से गरमा गया, जिसमें यह संकेत दिया गया कि बॉल टेंपरिंग की योजना की जानकारी सिर्फ कैमरून बैनक्रॉफ्ट, स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर तक ही सीमित नहीं थी.

कमिंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को सिरे से खारिज करते हुए पूरी टीम को जानकारी होने की बात को पूरी तरह बकवास करार दिया था. इसके बाद कैमरून बैनक्रॉफ्ट के बयान ने आग में घी डालने का काम किया. बैनक्रॉफ्ट ने दावा किया कि व्यापक रूप से टीम को इस बारे में पता था और कमिंस समेत गेंदबाजी ग्रुप के सदस्यों ने गेंद की स्थिति को लेकर चर्चा की थी. उन्होंने कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी बात रखने की बड़ी वजह बताया.

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कमिंस ने किया फोरम का समर्थन

शुक्रवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन डेविड बून और सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग से मुलाकात के बाद जारी बयान में कमिंस ने अपना रुख स्पष्ट किया. उन्होंने 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे से जुड़े खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को अपनी बात रखने का मौका देने वाले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित फोरम का 100 फीसदी समर्थन किया और कहा कि वह इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं.

Sammy Harper's career was at a crossroads, now he is about to don the green and gold for the first time at his home stadium the MCG #AUSvENG Full story: https://t.co/3VdaQFiSkw https://t.co/cCf26cgfgI — cricket.com.au (@cricketcomau) November 21, 2026

कमिंस ने कहा कि शुक्रवार को डेविड और टॉड से बात करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है. ऑस्ट्रेलिया का कप्तान होना एक बड़ी जिम्मेदारी है. मैंने इसे कभी हल्के में नहीं लिया और न ही कभी लूंगा. मैं फोरम का 100 प्रतिशत समर्थन करता हूं. मैं वहां मौजूद रहूंगा. कई मुश्किल बातचीत होंगी, लेकिन इसकी जरूरत है. इसके अलावा अब से पर्थ में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करना मेरा फोकस और प्राथमिकता होगी.

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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कमिंस को पूरा समर्थन

सिडनी में हुई बैठक के दौरान बोर्ड ने कमिंस के प्रति पूरा समर्थन जताया और 9 दिसंबर से पर्थ में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली चार टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारियों पर भी चर्चा की. डेविड बून ने कहा कि बोर्ड को पिछले आठ वर्षों में कमिंस और अन्य लीडर्स द्वारा बनाए गए टीम कल्चर पर गर्व है और वह कमिंस की ईमानदारी पर उठने वाले किसी भी सवाल को खारिज करता है.

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