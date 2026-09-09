Asian Games: टीम इंडिया को नहीं मिलेगा 5 स्टार होटल, फिर भी BCCI क्यों है संतुष्ट? एशियन गेम्स पर आया बड़ा अपडेट

एशियन गेम्स (Asian Games 2026) में हिस्सा लेने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों के होटल को लेकर चल रही चर्चा पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अब स्थिति साफ कर दी है. बोर्ड ने पुष्टि की है कि भारतीय क्रिकेटर एशियन गेम्स ऑर्गनाइजिंग कमेटी की ओर से उपलब्ध कराए गए होटल में ही ठहरेंगे.

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हालांकि, यह होटल कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी नहीं है. BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कहा है कि होटल 5 स्टार नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए अच्छी और आरामदायक व्यवस्था की गई है.

वायरल तस्वीरों के बाद क्यों उठा था होटल पर सवाल?

दरअसल, एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था को लेकर कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. इनमें कमरे ट्विन-शेयरिंग (Twin Sharing) वाले नजर आ रहे थे. कमरों में दो सिंगल बेड दिखाई दे रहे थे.

इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्रिकेट जैसे खेल के खिलाड़ियों के लिए इस तरह के कमरे कितने सुविधाजनक होंगे. खासकर जब क्रिकेटरों को अपने साथ किट बैग, सामान और दूसरे जरूरी उपकरण लेकर चलना होता है. लेकिन अब BCCI ने स्पष्ट किया है कि भारतीय क्रिकेटरों को उन्हीं वायरल तस्वीरों वाले ट्विन-शेयरिंग कमरों में नहीं रखा जाएगा.

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'5 स्टार नहीं, लेकिन अच्छी है व्यवस्था'

राजीव शुक्ला ने भारतीय दल के विदाई समारोह (Send-off Ceremony) के दौरान टीम इंडिया के होटल को लेकर अहम जानकारी दी. PTI के मुताबिक, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए जो आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, बोर्ड उस पर लगातार नजर रख रहा है. उन्होंने साफ किया कि यह 5 स्टार होटल नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्था है.

शुक्ला के मुताबिक, भारतीय क्रिकेटरों के लिए अलग कमरों की व्यवस्था की गई है. यह इंतजाम भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association), एशियन गेम्स ऑर्गनाइजिंग कमेटी और जापान क्रिकेट एसोसिएशन (Japan Cricket Association) के बीच तालमेल से किया गया है.

खिलाड़ियों के पास क्या था दूसरा विकल्प?

होटल को लेकर शुरुआती चर्चा के बीच खिलाड़ियों के सामने एक विकल्प यह भी था कि उन्हें टोक्यो या ओसाका में ठहराया जाए. लेकिन इसमें बड़ी परेशानी दूरी को लेकर थी.

शुक्ला ने बताया कि नागोया में ज्यादा होटल उपलब्ध नहीं हैं. टोक्यो से नागोया की दूरी बुलेट ट्रेन से करीब डेढ़ घंटे की है. ओसाका से भी नागोया पहुंचने में काफी समय लगता है.

ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को टोक्यो या ओसाका में ठहराने के बजाय नागोया में ही होटल में रखने का फैसला किया गया. शुक्ला ने कहा कि एशियन गेम्स में सभी प्रतिभागी एक परिवार की तरह होते हैं, इसलिए यह ठीक नहीं लगता कि कुछ टीमें टोक्यो में और कुछ ओसाका में रहें.

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जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने भी दिया था जवाब

होटल विवाद के बीच जापान क्रिकेट एसोसिएशन के CEO नाओकी एलेक्स मियाजी (Naoki Alex Miyaji) ने भी व्यवस्था का बचाव किया था. उन्होंने बताया था कि एशियन गेम्स में कई दूसरे खेलों के खिलाड़ी इससे भी ज्यादा बेसिक सुविधाओं में रहने वाले हैं. कुछ खिलाड़ियों के लिए क्रूज शिप और कंटेनर होटल जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं.

मियाजी ने यह भी कहा था कि अगर क्रिकेट टीमें ऑर्गनाइजर्स की ओर से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होती हैं तो उनके पास अपनी तरफ से होटल की व्यवस्था करने का विकल्प मौजूद है.

अब ऐसा लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आवास का मुद्दा सुलझा लिया गया है. BCCI के मुताबिक खिलाड़ियों को जो होटल उपलब्ध कराया गया है, उसकी तस्वीरें और वीडियो पहले ही देखे जा चुके हैं और व्यवस्था को आरामदायक माना गया है.

असली चिंता होटल नहीं, पिच और ड्रेसिंग रूम थी

राजीव शुक्ला ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय क्रिकेटरों के लिए सबसे बड़ी चिंता होटल नहीं थी. असली मुद्दा ग्राउंड, विकेट और ड्रेसिंग रूम को लेकर था. दरअसल, एशियन गेम्स में क्रिकेट के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से भी कथित तौर पर सवाल उठाए गए थे. इसमें सिर्फ खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था नहीं, बल्कि क्रिकेट के मैदान और उससे जुड़ी सुविधाएं भी शामिल थीं. BCCI ने अब बताया है कि इन समस्याओं को दूर कर दिया गया है.

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ACC की टीम ने किया मैदान का निरीक्षण

शुक्ला के मुताबिक, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की टीम जापान गई थी और उसने क्रिकेट के मैदान, विकेट और ड्रेसिंग रूम समेत तमाम सुविधाओं का जायजा लिया.

निरीक्षण के बाद ACC की टीम इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट है. यानी अब भारतीय टीम के लिए होटल के साथ-साथ क्रिकेट खेलने की सुविधाओं को लेकर भी स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है.

20 सितंबर को जापान जाएगी टीम इंडिया

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के लिए 20 सितंबर को जापान रवाना होगी. इसके दो दिन बाद यानी 22 सितंबर को टीम इंडिया एक ऐतिहासिक मुकाबले में जापान के खिलाफ T20 मैच खेलेगी. इस तरह एशियन गेम्स में क्रिकेट को लेकर उठे होटल, ग्राउंड और दूसरी सुविधाओं के सवालों के बीच BCCI ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. खिलाड़ियों को 5 स्टार होटल भले ही नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड का कहना है कि उनके रहने और खेलने के लिए पर्याप्त और अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

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