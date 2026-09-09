शिल्पा शेट्टी को मिली वो 'गाली'... ब्रिटेन से भारत तक गूंजा मामला! इसी दौर में चमका था ‘बिग बॉस'

‘बिग बॉस’... नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लड़ाई, झगड़े, प्यार, ब्रेकअप, दोस्ती, साजिश और सबसे बढ़कर वो ड्रामा, जिसके लिए दर्शक हर साल टीवी और अब OTT स्क्रीन से चिपक जाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में ‘बिग बॉस’ की कहानी शुरू होने के कुछ ही वक्त बाद एक ऐसा विवाद हुआ था, जिसने इस पूरे फॉर्मेट को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई?

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कहानी जुड़ी है बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से और साल 2007 के ब्रिटिश रिएलिटी शो सेलिब्रिटी बिग ब्रदर से. उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक रिएलिटी शो के घर में हुई लड़ाई भारत में इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगी. लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मामला टीवी स्क्रीन से निकलकर सड़कों, संसद और भारत-ब्रिटेन के रिश्तों तक जा पहुंचा. और इसी पूरे हंगामे के बीच शिल्पा शेट्टी ने ऐसा खेल पलटा कि वह शो की विनर बनकर निकलीं.

शिल्पा को ‘द इंडियन’ से लेकर ‘पॉपपैडम’ तक क्या-क्या कहा गया?

2007 में शिल्पा शेट्टी ने ब्रिटेन के सेलिब्रिटी बिग ब्रदर 5 में हिस्सा लिया था. शो में उनकी जेड गुडी, डेनियल लॉयड और जो ओ'मायरा के साथ जमकर अनबन हुई. शिल्पा के साथ हुए व्यवहार को लेकर सबसे ज्यादा विवाद नस्लीय टिप्पणियों पर हुआ. उन्हें ‘द इंडियन' कहा गया, डेनियल लॉयड ने उन्हें ‘डॉग’ कहा और जेड ने उन्हें ‘शिल्पा पोप्डम' कहकर अब्यूज किया. एक विवाद में शिल्पा को ‘पाकी’ कहे जाने की भी रिपोर्ट आई थी, हालांकि शो के मेकर्स ने इस खास आरोप से इनकार किया था.

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मामला यहीं नहीं रुका. शिल्पा के खाने, उनके भारतीय होने, अंग्रेजी बोलने के तरीके और उनके बैकग्राउंड को लेकर भी कई टिप्पणियां की गईं. एक मौके पर उन्हें ‘अपनी झोपड़ी में वापस चली जाओ’ तक कहा गया. धीरे-धीरे दर्शकों को लगा कि ये सिर्फ घर के अंदर की लड़ाई नहीं है, बल्कि मामला नस्लीय भेदभाव तक पहुंच चुका है.

भारत में फूटा गुस्सा, ब्रिटेन में भी मच गया हंगामा

इसके बाद भारत में शिल्पा के समर्थन में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला. भारतीय टीवी चैनलों ने शो के फुटेज दिखाने शुरू किए और मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया. ब्रिटेन में भी दर्शकों ने चैनल 4 के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज कराईं. ऑफकॉम के पास शिकायतों का आंकड़ा देखते ही देखते हजारों में पहुंच गया और आखिरकार यह ब्रिटिश टीवी इतिहास के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग विवादों में शामिल हो गया.

मामला इतना बढ़ा कि भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और ब्रिटेन में इस मामले की जांच की मांग हुई. ब्रिटिश सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने भी विवाद पर टिप्पणी की. यानी जो चीज शुरुआत में एक रिएलिटी शो की लड़ाई लग रही थी, वह देखते ही देखते इंटरनेशनल विवाद बन गई.

जेड गुडी के साथ शिल्पा शेट्टी

फिर आई शिल्पा की वो जीत, जिसने सबको चौंका दिया

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इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब जनता ने वोट के जरिए शिल्पा का साथ दिया. जेड को जब शिल्पा के खिलाफ एलिमिनेशन के लिए रखा गया, तो उन्हें 82 फीसदी वोटों के साथ बाहर का रास्ता दिखाया गया. इसके बाद फिनाले में शिल्पा ने शानदार जीत दर्ज की. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 63 फीसदी वोट मिले और वह सेलिब्रिटी बिग ब्रदर की विजेता बनीं.

जिस शो में शिल्पा शुरुआत में निशाने पर थीं, उसी शो से वह विजेता बनकर बाहर निकलीं. उनकी जीत के बाद उन्हें ब्रिटेन में भी जबरदस्त मीडिया अटेंशन मिला और उनके करियर को बड़ा बूस्ट मिला.

शिल्पा ने हालांकि बाद में इस पूरे मामले पर काफी संतुलित रुख अपनाया. उन्होंने जेड गुडी को लेकर कहा कि वह नहीं मानतीं कि जेड का इरादा नस्लवादी होने का था और उन्होंने लोगों से किसी को परेशानी में डालने की अपील नहीं की. इसके बाद जब शिल्पा ने भारतीय बिग बॉस को होस्ट किया तो वो एक एपिसोड में बतौर गेस्ट भी शामिल हुई थीं. यहां शिल्पा ने बताया कि जेड उनकी अच्छी दोस्त हैं, उन्हें बेवजह परेशान करना गलत है.

और भारत में चल रहा था ‘बिग बॉस’ का अपना खेल

दिलचस्प बात ये है कि जिस वक्त शिल्पा ब्रिटेन के बिग ब्रदर में सुर्खियां बटोर रही थीं, भारत में इसी फॉर्मेट का देसी वर्जन ‘बिग बॉस’ अपनी शुरुआत कर चुका था. भारत में ‘बिग बॉस’ का पहला सीजन 3 नवंबर 2006 को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर शुरू हुआ था. इसे अरशद वारसी ने होस्ट किया था और राहुल रॉय पहले सीजन के विजेता बने थे.

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शुरुआत में शो की रेटिंग कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं थी. लेकिन फॉर्मेट अपने आप में नया था. पहली बार भारतीय दर्शकों को सितारों को 24 घंटे कैमरों की निगरानी में एक घर में रहते, आपस में भिड़ते और रिश्ते बनाते देखने का मौका मिल रहा था. और फिर आया वो दौर, जब सेलिब्रिटी बिग ब्रदर में शिल्पा शेट्टी का विवाद भारत में घर-घर चर्चा का हिस्सा बन गया.

इसने ‘बिग ब्रदर’ नाम और उसके फॉर्मेट को भारतीय दर्शकों की नजर में और मजबूत किया. शिल्पा की जीत और पूरे विवाद ने रिएलिटी टीवी की ताकत दिखा दी- लोग सिर्फ स्क्रिप्टेड कहानियां नहीं, बल्कि असली लोगों के बीच होने वाला ड्रामा भी देखना चाहते थे.

‘बिग बॉस’ ने पकड़ लिया भारत का नब्ज

‘बिग बॉस’ ने भी जल्दी ही समझ लिया कि भारतीय ऑडियंस को सिर्फ विदेशी फॉर्मेट की कॉपी नहीं चाहिए. उन्हें चाहिए देसी तड़का. लड़ाई हो तो भरपूर, इमोशन हो तो आंखों में आंसू लाने वाला, रोमांस हो तो चर्चा छिड़ जाए और कंटेस्टेंट ऐसा हो जिसके बारे में अगले दिन पूरा सोशल मीडिया बात करे.

शो में सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल, घर के अंदर के रिश्ते, नॉमिनेशन, जनता की वोटिंग और हर हफ्ते होने वाला एलिमिनेशन- इन सबने मिलकर एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो धीरे-धीरे टीवी का बड़ा तमाशा बन गया.

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2010 में जब शो कलर्स पर पहुंचा और सलमान खान होस्ट बने, तब इसकी लोकप्रियता ने एक और बड़ी छलांग लगाई. सीजन 4 शो का उस दौर तक सबसे ज्यादा रेटिंग वाला सीजन बना और फिनाले की TRP 6.2 तक पहुंची. इसके बाद तो ‘बिग बॉस’ सिर्फ एक टीवी शो नहीं रहा, बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया.

शिल्पा शेट्टी ने बिग बॉस 4 को होस्ट किया था.

शिल्पा से सलमान तक... 20 साल में बदल गया पूरा खेल

2006 में शुरू हुआ ‘बिग बॉस’ अब दो दशक पूरे कर चुका है. इन सालों में शो के होस्ट बदले, घर बदले, कंटेस्टेंट बदले, टीवी से OTT तक सफर हुआ, लेकिन एक चीज नहीं बदली- ड्रामा की डिमांड. अब इसके 20वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जिसे तथास्तु 2 का नाम दिया गया है.

अरशद वारसी से लेकर शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और फिर सलमान खान तक, इस शो को कई बड़े सितारों ने होस्ट किया. खासकर सलमान खान के साथ ‘बिग बॉस’ की पहचान और मजबूत हुई. आज शो के कंटेस्टेंट सिर्फ ट्रॉफी जीतने नहीं आते. कई लोगों के लिए ‘बिग बॉस’ एक करियर लॉन्चपैड भी बन चुका है. कोई शो के बाद फिल्मों में जाता है, कोई टीवी पर छा जाता है और कोई सोशल मीडिया स्टार बनकर निकलता है.

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तो 20 साल पीछे मुड़कर देखें तो कहानी सिर्फ ‘बिग बॉस’ की नहीं है. कहानी उस दौर की भी है जब शिल्पा शेट्टी को मिली एक विवादित पहचान ने भारत में रिएलिटी टीवी की ताकत का एक बड़ा उदाहरण सामने रखा, और उसी दौर में ‘बिग बॉस’ ने धीरे-धीरे अपने पैर जमाकर ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया, जिसकी बादशाहत आज भी कायम है.

एक तरफ शिल्पा की वो जीत थी, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा... और दूसरी तरफ भारत में शुरू हुआ ‘बिग बॉस’, जिसने अगले 20 साल में करोड़ों दर्शकों को अपने घर का हिस्सा बना लिया.

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