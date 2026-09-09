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Homemade Tea: महंगी और मिलावटी चायपत्ती को कहें बाय, घर पर बनाएं ताजी नेचुरल हर्बल टी, हर घूंट में मिलेगा स्वाद

Homemade Tea: अगर आपके घर में भी हर किसी को चाय पीने का शौक है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है तो यहां हम आपको घर पर ही हर्बल टी बनाने का तरीका बता रहे हैं. बाजार की साधारण चाय न केवल महंगी होती है बल्कि उसका ज्यादा सेवन नुकसानदायक भी होता है. वहीं, नेचुरल टी सेहत का ख्याल रखती है तो फटाफट नोट कर लें ये आसान रेसिपी.

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हर्बल चायपत्ती (Photo: ITG)
हर्बल चायपत्ती (Photo: ITG)

Homemade Tea: सुबह की शुरुआत एक कप कड़क चाय से करना हममें से ज्यादातर लोगों की आदत होती है. लेकिन बाजार में मिलने वाली महंगी और मिलावटी चायपत्ती सेहत को सुधारने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है. इनमें मिलाए जाने वाले आर्टिफिशियल कलर्स और केमिकल्स पाचन तंत्र और इम्युनिटी को प्रभावित करते हैं.

इस समस्या से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय है घर पर बनी 100% नेचुरल और हर्बल टी. रसोई में मौजूद ताजी जड़ी-बूटियों और मसालों से तैयार यह चाय न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि आपकी सेहत और ऊर्जा के स्तर को भी बनाए रखती है.

चायपत्ती की तरह घर पर बनाई जाने वाली चीजें

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गुड़हल के फूलों की चायपत्ती: गुड़हल की लाल पंखुड़ियों को सुखाकर एयरटाइट डिब्बे में रख लें. पानी में उबालकर छानने पर यह बेहतरीन लाल रंग की खट्टी-मीठी हर्बल टी देती है, जो ब्लड प्रेशर और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होती है.

लेमनग्रास ड्राई मिक्स: लेमनग्रास के पत्तों को छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखा लें. इसे चाय बनाते समय चायपत्ती की तरह इस्तेमाल करें. इसकी भीनी-भीनी नींबू जैसी खुशबू और स्वाद आपको तुरंत तरोताजा कर देगा.

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सूखे धनिए और सौंफ का टी पाउडर: साबुत धनिया, सौंफ और जीरा को हल्का भूनकर दरदरा पीस लें. यह पाउडर पेट की गैस, एसिडिटी और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए चायपत्ती के एक बेहतरीन आयुर्वेदिक विकल्प के रूप में काम करता है.

तुलसी और पुदीना की सूखी पत्तियां: तुलसी और पुदीने की पत्तियों को सुखाकर उनका पाउडर या क्रश करके रख लें. इसे खौलते पानी में डालकर बिना चायपत्ती के भी एक बेहतरीन और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर चाय बनाई जा सकती है.

अदरक और मुलेठी की हर्बल हर्ब: अदरक के लच्छों को सुखाकर (सोंठ) मुलेठी और दालचीनी के साथ मिलाकर पाउडर बना लें. सर्दी-खांसी और गले की खराश के मौसम में इसे चायपत्ती की जगह पानी में उबालकर पीना बेहद असरदार होता है.

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