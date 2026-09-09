लंदन की सड़कों पर 'डैडी ड्यूटी' पर विराट कोहली, संभाला बेटे अकाय का स्ट्रॉलर, स्पॉटलाइट में अनुष्का शर्मा का लुक

भारत की आन-बान और शान विराट कोहली एक बेहतरीन क्रिकेटर होने के साथ परफेक्ट पार्टनर और पिता भी हैं. बिजी शेड्यूल होने के बावजूद विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों वामिका, अकाय को वक्त देना नहीं भूलते. विराट को अब लंदन की सड़कों पर अनुष्का शर्मा के साथ स्पॉट किया गया.

और पढ़ें

बेटे अकाय का स्ट्रॉलर संभालते दिखे विराट

विराट और अनुष्का लंदन की सड़कों पर टहलते नजर आए. उन्हें देखकर फैंस खुशी से गदगद हो गए. फैंस ने विराट-अनुष्का को अपने कैमरों में कैद कर लिया. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं.

विराट कोहली कैजुअल स्वेटशर्ट और जींस पहने दिखाई दिए. वो काफी कूल लगे. वहीं, अनुष्का भी स्पोर्टी लुक में छाईं. अनुष्का फिटेड जेगिंग, टी-शर्ट, जैकेट में नजर आईं. उन्होंने कैप पहनकर अपना लुक कंप्लीट किया.

Virat Kohli and Anushka Sharma spotted together outside Akaay Kohli’s day nursery in London, waiting for him to return home. ❤️



King Kohli enjoying his off time with his family. pic.twitter.com/bQMxPRR9m7 — Sonu (@Cricket_live247) September 8, 2026

डैडी ड्यूटी पर विराट

विराट हाथ में बेटे अकाय का स्ट्रॉलर लेकर घूमते दिखे. लेकिन स्ट्रॉलर में उनके बेटे अकाय दिखाई नहीं दिए. तस्वीरें देखकर लग रहा है कि शायद वो स्ट्रॉलर संभालते हुए बेटे का नर्सरी से आने का इंतजार कर रहे हैं. अनुष्का भी उनके साथ नजर आईं.

Advertisement

अनुष्का और विराट की बात करें तो दोनों अब अपने बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट हो गए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वो अपने बच्चों की परवरिश मीडिया की चकाचौंध से दूर शांति से नॉर्मल माहौल में करना चाहते हैं. हालांकि, समय-समय पर वो भारत आते-जाते रहते हैं.

---- समाप्त ----