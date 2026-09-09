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लंदन की सड़कों पर 'डैडी ड्यूटी' पर विराट कोहली, संभाला बेटे अकाय का स्ट्रॉलर, स्पॉटलाइट में अनुष्का शर्मा का लुक

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. विराट और अनुष्का लंदन की सड़कों पर घूमते दिखे. खास बात यह है कि इस दौरान विराट बेटे अकाय का स्ट्रॉलर संभालते नजर आए. उनके इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है.

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विराट और अनुष्का शर्मा की फोटो वायरल (Photo: X @Cricket_live247)
विराट और अनुष्का शर्मा की फोटो वायरल (Photo: X @Cricket_live247)

भारत की आन-बान और शान विराट कोहली एक बेहतरीन क्रिकेटर होने के साथ परफेक्ट पार्टनर और पिता भी हैं. बिजी शेड्यूल होने के बावजूद विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों वामिका, अकाय को वक्त देना नहीं भूलते. विराट को अब लंदन की सड़कों पर अनुष्का शर्मा के साथ स्पॉट किया गया. 

बेटे अकाय का स्ट्रॉलर संभालते दिखे विराट

विराट और अनुष्का लंदन की सड़कों पर टहलते नजर आए. उन्हें देखकर फैंस खुशी से गदगद हो गए. फैंस ने विराट-अनुष्का को अपने कैमरों में कैद कर लिया. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. 

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विराट कोहली कैजुअल स्वेटशर्ट और जींस पहने दिखाई दिए. वो काफी कूल लगे. वहीं, अनुष्का भी स्पोर्टी लुक में छाईं. अनुष्का फिटेड जेगिंग, टी-शर्ट, जैकेट में नजर आईं. उन्होंने कैप पहनकर अपना लुक कंप्लीट किया. 

 

डैडी ड्यूटी पर विराट

विराट हाथ में बेटे अकाय का स्ट्रॉलर लेकर घूमते दिखे. लेकिन स्ट्रॉलर में उनके बेटे अकाय दिखाई नहीं दिए. तस्वीरें देखकर लग रहा है कि शायद वो स्ट्रॉलर संभालते हुए बेटे का नर्सरी से आने का इंतजार कर रहे हैं. अनुष्का भी उनके साथ नजर आईं. 

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अनुष्का और विराट की बात करें तो दोनों अब अपने बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट हो गए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वो अपने बच्चों की परवरिश मीडिया की चकाचौंध से दूर शांति से नॉर्मल माहौल में करना चाहते हैं. हालांकि, समय-समय पर वो भारत आते-जाते रहते हैं.

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