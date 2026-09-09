मॉडल जैसा 'किलर' लुक, सिर्फ ब्रांडेड शराब की तस्करी... 25 का संयोग पड़ा भारी और पकड़ा गई नेहा

बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब की तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं. समस्तीपुर की रहने वाली नेहा झा का नाम इन दिनों शराब तस्करी के एक मामले को लेकर चर्चा में है. मॉडल जैसी दिखने वाली नेहा को 75 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में उसके परिवार से जुड़ी एक दिलचस्प बात भी सामने आई है. नेहा और उसकी बड़ी बहन निशु झा की गिरफ्तारी के बीच 25 साल की उम्र का संयोग लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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बताया जा रहा है कि जब नेहा की बड़ी बहन निशु झा 25 साल की हुई थी, तब उसे 30 नवंबर 2025 को 21 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था. अब नेहा के 25 वर्ष की उम्र में पहुंचने के बाद वह भी 75 लीटर शराब के साथ पकड़ी गई और जेल भेज दी गई. सोशल मीडिया पर इस संयोग को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. हालांकि, इसे महज संयोग माना जाए या अंक गणित का खेल, इसकी कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है.

पिता के बाद दोनों बेटियां भी शराब मामले में जेल पहुंचीं

नेहा समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के बारी गांव के वार्ड नंबर-12 की रहने वाली है. उसके पिता संजय झा पहले खेती-बाड़ी का काम करते थे. पुलिस के मुताबिक, संजय झा को भी शराब तस्करी के एक मामले में सिंघिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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पिता के जेल जाने के बाद परिवार में शराब के कथित कारोबार को बड़ी बेटी निशु झा द्वारा संभाले जाने की आशंका जताई गई. हालांकि, बाद में निशु भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई. दरभंगा उत्पाद विभाग ने 30 नवंबर 2025 को उसे 21 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था.

नेहा चार बहनों में सबसे छोटी बताई जाती है. बड़ी बहन अंशु झा की शादी हरियाणा निवासी ईशान कुमार से हुई है. दूसरी बहन निशु झा शराब मामले में जेल जा चुकी है, जबकि तीसरी बहन अंजू झा दरभंगा के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करती है. परिवार में नेहा के दो भाई भी हैं. छोटा भाई गांव में रहकर मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा है. वहीं बड़ा भाई इंटर पास करने के बाद NEET की तैयारी कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद नशे की लत का शिकार हो गया. उसका नशामुक्ति केंद्र में इलाज चल रहा है. नेहा ने दरभंगा के केएस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की है.

शादी समारोह के लिए शराब लाने का दावा

पूछताछ के दौरान नेहा ने पुलिस को बताया कि वह ब्रांडेड शराब की खेप शादी समारोह के लिए लेकर आ रही थी. उसके मुताबिक, शराब हरियाणा से खरीदी गई थी और इसमें उसके जीजा ईशान कुमार का कनेक्शन बताया जा रहा है.

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हालांकि, पुलिस उसके इस दावे को पूरी तरह सही नहीं मान रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में शराब बिहार क्यों लाई जा रही थी और इसके पीछे कोई बड़ा तस्करी नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है.

पुलिस अब नेहा और उसके जीजा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और अन्य जानकारियों को खंगाल रही है. जांच में शराब की खरीद, डिलीवरी और संभावित नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस को आशंका है कि पूछताछ और मोबाइल डिटेल की जांच के बाद इस मामले में शराब तस्करी से जुड़े कुछ और नाम सामने आ सकते हैं.

फिलहाल नेहा, उसकी बहन निशु और पिता के शराब से जुड़े मामलों में जेल जाने के बाद यह परिवार पुलिस की जांच के दायरे में है. वहीं 25 साल की उम्र में दोनों बहनों की गिरफ्तारी का संयोग भी इस पूरे मामले को चर्चा में ला रहा है.

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