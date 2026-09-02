scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुबह भाई से दुकान की बात, कुछ देर बाद फंदे पर लटके मिले पति-पत्नी, दो साल पहले की थी लव मैरिज, सोनीपत में सनसनी

सोनीपत के कबीरपुर में प्रेम विवाह करने वाले पति-पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. ऋतिक और सिमरन ने 2024 में प्रेम विवाह किया था और किराए के मकान में परिवार के साथ रह रहे थे. आत्महत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है. सुबह भाई से दुकान को लेकर बात हुई थी, लेकिन बाद में फोन नहीं उठाने पर परिजन घर पहुंचे.

Advertisement
X
पति-पत्नी ने कमरे में किया सुसाइड. (File Photo: ITG)
पति-पत्नी ने कमरे में किया सुसाइड. (File Photo: ITG)

हरियाणा के सोनीपत में एक पति-पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना सदर थाना क्षेत्र के कबीरपुर की है. दोनों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मृतकों की पहचान ऋतिक और उसकी पत्नी सिमरन के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, ऋतिक सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र के गांव तेवड़ी का रहने वाला था, जबकि उसकी पत्नी सिमरन गांव राठधाना की रहने वाली थी. दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और करीब दो साल पहले उन्होंने प्रेम विवाह किया था.

बताया गया है कि ऋतिक और सिमरन ने साल 2024 में प्रेम विवाह किया था. दोनों ने अपनी जिंदगी को खुशी-खुशी आगे बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया था. शादी के बाद दोनों सोनीपत के कबीरपुर में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे. हालांकि, करीब दो साल बाद दोनों ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने परिवार और आसपास के लोगों को झकझोर दिया. दोनों ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दोनों ने यह कदम क्यों उठाया. आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

पति-पत्नी ने घर में लगाई फांसी

सम्बंधित ख़बरें

Sumit.s Father Claims Younger Son Tortured in Police Custody
'सुमित के एनकाउंटर का दुख नहीं', बोले अंकित बालियान के हत्यारे के पिता
Sonipat Jail on Raksha Bandhan to Celebrate Sibling Bond Behind Bars
हाथों में राखी, आंखों में आंसू, सोनीपत जेल में दिखा भाई-बहन के रिश्ते का दर्द
Sonipat Jail Murder
सोनीपत जेल में बंद कैदी की संदिग्ध मौत, जांच की मांग
मामा से एक दिन पहले हुई थी बात. Photo: Pawan Kumar/ITG)
कैदी का संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला शव, हत्या के मामले में था बंद
भ्रष्टाचार के आरोपों की भी होगी जांच.(Photo: Screengrab)
VIDEO: रिटायर्ड इंजीनियर पर कार सवारों ने लोहे की रॉड से पीटा, 9 पर FIR

परिजनों के मुताबिक, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ऋतिक और सिमरन ऐसा कोई कदम उठाने वाले हैं. परिवार के लोगों ने बताया कि सुबह ऋतिक की अपने भाई से किसी नई दुकान को लेकर बातचीत भी हुई थी. इसके बाद जब उसका फोन नहीं उठा तो भाई को चिंता हुई. फोन नहीं उठाने के बाद ऋतिक का भाई घर पहुंचा. वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. ऋतिक और सिमरन दोनों फांसी के फंदे पर लटके हुए थे. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

Advertisement

सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भेज दिया. पुलिस अब मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है. जिस दंपती ने करीब दो साल पहले प्रेम विवाह कर अपनी जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया था, उनकी जिंदगी अचानक इस तरह खत्म हो गई. हालांकि, दोनों के आत्महत्या करने के पीछे क्या वजह रही, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

पुलिस प्रेस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कबीरपुर में एक पति-पत्नी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस के मुताबिक, परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के साथ मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

ऋतिक गन्नौर के गांव तेवड़ी का रहने वाला था और सिमरन गांव राठधाना की निवासी थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और 2024 में उन्होंने प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद दोनों कबीरपुर में किराए के मकान में परिवार के साथ रह रहे थे. लेकिन दो साल बाद दोनों ने एक साथ फांसी लगाकर जान दे दी. फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इस कदम के पीछे आखिर क्या वजह थी. पुलिस परिजनों की शिकायत और उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सुबह भाई से दुकान की बात, कुछ देर बाद फंदे पर मिले पति-पत्नी, दो साल पहले की थी लव मैरिज, सोनीपत में सनसनी |
    गुलदार पकड़ने को लगाया पिंजरा, गांव वालों ने मुर्गा निकाला, बच्चे पिंजरे में बंद होकर करने लगे मस्ती, Video |
    देश के GDP विकास दर को गलत बताने के पीछे विपक्ष के आधार सही हैं? साहिल के साथ देखें दंगल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 2 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    धरती के बेस्ट कपल हैं इन राशियों के लोग! एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे |
    मुजफ्फरपुर में दो बसों की आमने-सामने भीषण टक्कर, एक चालक की मौत और 24 यात्री घायल |
    कभी ट्रेन में गाए भजन, 'हनुमान अंश' के नेत्रहीन सिंगर को मिला सम्मान, बड़े ऑफर्स की लगी लाइन, रातोरात चमकी किस्मत |
    'मुझे मरने में भी सुकून मिलेगा...', क्यों मृत्युदंड से पहले ये क्यों बोल रहा था रेपिस्ट |
    PM मोदी के जन्मदिन से शुरू होगा 1 महीने का सेवा अभियान, जानें क्या-क्या होगा |
    फैक्ट चेक: चीन-पाकिस्तान के पुराने वीडियो नेपाल बाढ़ के बताकर हुए वायरल  
    Advertisement