सुबह भाई से दुकान की बात, कुछ देर बाद फंदे पर लटके मिले पति-पत्नी, दो साल पहले की थी लव मैरिज, सोनीपत में सनसनी

हरियाणा के सोनीपत में एक पति-पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना सदर थाना क्षेत्र के कबीरपुर की है. दोनों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मृतकों की पहचान ऋतिक और उसकी पत्नी सिमरन के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, ऋतिक सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र के गांव तेवड़ी का रहने वाला था, जबकि उसकी पत्नी सिमरन गांव राठधाना की रहने वाली थी. दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और करीब दो साल पहले उन्होंने प्रेम विवाह किया था.

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बताया गया है कि ऋतिक और सिमरन ने साल 2024 में प्रेम विवाह किया था. दोनों ने अपनी जिंदगी को खुशी-खुशी आगे बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया था. शादी के बाद दोनों सोनीपत के कबीरपुर में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे. हालांकि, करीब दो साल बाद दोनों ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने परिवार और आसपास के लोगों को झकझोर दिया. दोनों ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दोनों ने यह कदम क्यों उठाया. आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

पति-पत्नी ने घर में लगाई फांसी

परिजनों के मुताबिक, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ऋतिक और सिमरन ऐसा कोई कदम उठाने वाले हैं. परिवार के लोगों ने बताया कि सुबह ऋतिक की अपने भाई से किसी नई दुकान को लेकर बातचीत भी हुई थी. इसके बाद जब उसका फोन नहीं उठा तो भाई को चिंता हुई. फोन नहीं उठाने के बाद ऋतिक का भाई घर पहुंचा. वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. ऋतिक और सिमरन दोनों फांसी के फंदे पर लटके हुए थे. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

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सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भेज दिया. पुलिस अब मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है. जिस दंपती ने करीब दो साल पहले प्रेम विवाह कर अपनी जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया था, उनकी जिंदगी अचानक इस तरह खत्म हो गई. हालांकि, दोनों के आत्महत्या करने के पीछे क्या वजह रही, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

पुलिस प्रेस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कबीरपुर में एक पति-पत्नी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस के मुताबिक, परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के साथ मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

ऋतिक गन्नौर के गांव तेवड़ी का रहने वाला था और सिमरन गांव राठधाना की निवासी थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और 2024 में उन्होंने प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद दोनों कबीरपुर में किराए के मकान में परिवार के साथ रह रहे थे. लेकिन दो साल बाद दोनों ने एक साथ फांसी लगाकर जान दे दी. फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इस कदम के पीछे आखिर क्या वजह थी. पुलिस परिजनों की शिकायत और उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

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