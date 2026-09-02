Kaju Moti Pulao Recipe: सब्जियों वाला पुलाव खाकर हो गए हैं बोर? ट्राई करें शेफ संजीव कपूर का शाही 'काजू मोती पुलाव', सब हो जाएंगे फैन

Kaju Moti Pulao Recipe: जब भी लोग सादे दाल-चावल खाकर बोर हो जाते हैं, तो पुलाव बना लेते हैं. दही या अचार के साथ पुलाव खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि ज्यादातर लोग इसके फैन होते हैं. हालांकि, पुलाव का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में चावल, सब्जियां और कुछ मसालों से तैयार होने वाली रेसिपी घूमने लगती है. क्या आपके घर में भी सिर्फ चावल और सब्जियों वाला पुलाव बनता है? अगर हां और आप कुछ नया टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो काजू मोती पुलाव आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. ये सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं है, बल्कि देखने में भी इतना खूबसूरत लगता है कि लंच या डिनर टेबल पर आते ही सबका ध्यान खींच लेगा.



शेफ संजीव कपूर की ये खास रेसिपी सब्जियों वाले पुलाव को एक रॉयल ट्विस्ट देती है. इसमें खुशबूदार बासमती चावल के साथ काजू और पनीर से तैयार की गई छोटी-छोटी गोलियां यानी ‘मोती’ डाले जाते हैं. खास बात ये है कि इस रॉयल डिश को बनाने के लिए किसी बहुत खास या महंगे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं होती है. चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं काजू मोती पुलाव.



काजू मोती पुलाव के लिए इंग्रेडिएंट्स



काजू मोती बनाने के लिए

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20-25 काजू

1 कप पनीर, कद्दूकस किया हुआ

3 चम्मच कॉर्नफ्लोर

स्वादानुसार नमक

तलने के लिए तेल

पुलाव के लिए

1½ कप बासमती चावल, भिगोए हुए

3 बड़े चम्मच घी

1 चम्मच जीरा

2 बड़ी इलायची

2 लौंग

4 काली मिर्च

1 चम्मच हल्दी पाउडर

1½ कप दूध

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

बनाने का तरीका

1. सबसे पहले कद्दूकस किए हुए पनीर में नमक और कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी गोलियां बनाएं, जिनका साइज लगभग छोटे-छोटे मोती जितना हो.

2. एक कड़ाही में तेल गर्म करें और इन पनीर की गोलियों को डालकर गोल्डन और हल्का कुरकुरा होने तक डीप फ्राई करें. इन्हें निकालकर एब्जॉर्बेंट पेपर पर रखें, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए.

3. अब इसी तेल में काजू डालकर उन्हें भी हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लें.



4. पुलाव बनाने के लिए एक नॉन-स्टिक पैन में घी गर्म करें. इसमें जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और हल्दी पाउडर डालकर करीब एक मिनट तक भूनें. मसालों के घी में अच्छी तरह भुनने से पुलाव में खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाएंगे.



5. अब पैन में भीगे हुए बासमती चावल डालकर मसालों के साथ हल्के हाथ से मिलाएं. इसके बाद डेढ़ कप दूध और जरूरत के अनुसार पानी डालें. स्वादानुसार नमक डालकर मिश्रण को उबाल आने तक पकाएं.



6. जब अच्छे से उबाल आ जाए, तो उसके बाद इसमें फ्राइड काजू डालें. पैन को ढककर चावल को तब तक पकाएं, जब तक वो अच्छी तरह पक न जाए और दूध-पानी सूख न जाए.



7. पुलाव तैयार होने के बाद इसे सर्विंग प्लेट में निकालें. ऊपर से तैयार किए हुए पनीर के मोती डालें और गर्मागर्म परोसें. पनीर की कुरकुरी गोलियां, काजू की हल्की मिठास और मसालों की खुशबू इस पुलाव को आम चावल की डिश से बिल्कुल अलग बना देती है.

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