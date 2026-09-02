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BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की 'डिनर डिप्लोमेसी', घर पर जुटे कई राज्यों के CM और मंत्री

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को अपने आवास पर रात्रिभोज का आयोजन किया है. इस रात्रिभोज में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जल शक्ति मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं.

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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन (Photo: PTI)
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन (Photo: PTI)

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर बुधवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जल शक्ति मंत्रियों के लिए विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया गया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार नितिन नवीन अपने आवास पर इतने बड़े स्तर पर रात्रिभोज की मेजबानी कर रहे हैं. 

इस रात्रिभोज में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जल शक्ति मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं. इस दौरान नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत होगी. नितिन नवीन के आवास पर रात्रिभोज के लिए मेहमानों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उत्तराखंड के जल शक्ति मंत्री सतपाल महाराज और दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा समेत कई नेता पहुंच चुके हैं. 

इस समय चूंकि सभी राज्यों के जल शक्ति मंत्री और प्रमुख नेता पहले से ही जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के लिए दिल्ली में मौजूद हैं. ऐसे में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस अवसर पर डिनर डिप्लोमैसी साधने की कोशिश की है. अलग से सभी मंत्रियों को दिल्ली बुलाने की बजाय, आज ही उनके आवास पर इस रात्रिभोज का आयोजन किया गया है, ताकि आगामी चुनावों को लेकर मंथन भी किया जा सके.

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यह भी पढ़ें: मोदी कैबिनेट की ओवरहॉलिंग! वैष्णव का प्रमोशन-गडकरी का ट्रांसफर, 17 नए चेहरों की भी चर्चा

इस रात्रिभोज के दौरान आगामी चुनाव की तैयारियों और पार्टी संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा की जा सकती है. इस रात्रिभोज में आने वाले चुनाव के मद्देनजर NDA गठबंधन को धरातल पर मजबूत करने और राज्यों में बेहतर तालमेल बनाने पर भी मंथन किया जा सकता है. 

खास बात तो ये है कि इस रात्रिभोज में मुख्यमंत्रियों के साथ ही कई राज्यों के जल शक्ति मंत्रियों भी शामिल हो रहे हैं. ऐसे में बैठक में जल जीवन मिशन और जल सरंक्षण जैसी योजनाओं को राज्य में तेजी से लागू करने और विकास कार्यों के रोडमैप को लेकर भी चर्चा की जा सकती है. 

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