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बाबर-शाहीन की दुश्मनी ने बर्बाद किया पाकिस्तान क्रिकेट? द‍िग्गज क्रिकेटर बास‍ित अली का सनसनीखेज दावा

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने टीम के खराब दौर के लिए बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी के बीच कप्तानी विवाद को जिम्मेदार बताया है. उनका कहना है कि दोनों के बीच रिफ्ट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गया. इंग्लैंड के खिलाफ 194 रन की हार के बाद टीम 0-2 से पिछड़ी है और PCB ने भी कई बड़े बदलाव किए हैं.

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बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी पर उठे सवाल
बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी पर उठे सवाल

पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम की लगातार दूसरी शर्मनाक हार के बाद कप्तानी से लेकर खिलाड़ियों के प्रदर्शन तक सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने टीम के पतन की एक बड़ी वजह बताई है.

बासित ने पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा स्थिति के लिए बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी के बीच हुए कथित विवाद को जिम्मेदार ठहराया है. उनका दावा है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच कप्तानी को लेकर जिस दिन दरार पैदा हुई, उसी दिन से पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा दौर शुरू हो गया.

'जिस दिन तनातनी हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गया'
बासित अली ने 'गेम प्लान' शो पर बाबर आजम की कप्तानी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बाबर मजबूत कप्तान नहीं हैं और उन्होंने कई गलत फैसले लिए हैं. बासित ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के पतन की मुख्य वजह बाबर और शाहीन के बीच हुई तनातनी है. उनके मुताबिक, कप्तानी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद इसके साइड इफेक्ट लगातार देखने को मिल रहे हैं.

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पूर्व बल्लेबाज ने यह भी कहा कि उस दौरान दोनों खिलाड़ियों को लेकर कई तरह के बयान दिए गए. किसी ने शाहीन को शानदार गेंदबाज बताया तो किसी ने बाबर को बेहतरीन खिलाड़ी कहा. लेकिन इस विवाद का असर पाकिस्तान की पूरी टीम पर पड़ा.

आखिर कैसे शुरू हुआ बाबर-शाहीन का विवाद?
बाबर आजम ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ दी थी. इसके बाद शाहीन शाह आफरीदी को टी20 इंटरनेशनल टीम की कमान सौंपी गई. लेकिन न्यूजीलैंड दौरे पर पाकिस्तान के खराब नतीजों के बाद कप्तानी में फिर बदलाव किया गया. शाहीन से टी20 कप्तानी ले ली गई और बाबर आजम को दोबारा यह जिम्मेदारी सौंप दी गई. बासित अली का मानना है कि कप्तानी को लेकर हुए इसी बदलाव ने दोनों सीनियर खिलाड़ियों के बीच रिश्तों में दरार पैदा करने में भूमिका निभाई. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी का सिलसिला लगातार बदलता रहा.

2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद फिर बदली तस्वीर
2024 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी. इसके बाद बाबर आजम को एक बार फिर टी20 कप्तानी से हटा दिया गया. फिर पाकिस्तान ने तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तानों का सिस्टम अपनाया. बाबर को टेस्ट टीम की कप्तानी मिली, शाहीन शाह आफरीदी को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि सलमान अली आगा ने टी20 टीम की कमान संभाली.

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इंग्लैंड के खिलाफ हार ने बढ़ाई मुश्किल
बासित अली का बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरी तरह फंसी हुई है. लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रन से करारी शिकस्त दी. इस हार के साथ पाकिस्तान तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से पीछे हो गया. सीरीज के पहले दो टेस्ट में पाकिस्तान के प्रदर्शन को लेकर जमकर आलोचना हुई है. टीम पर इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला करने का जज्बा नहीं दिखाने के आरोप लगे हैं.

PCB ने भी किए बड़े बदलाव
लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी बड़े फैसले किए. सात खिलाड़ियों को टीम से रिलीज कर वापस घर भेज दिया गया. इनमें मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा जैसे नाम भी शामिल हैं. इसके अलावा टेस्ट कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग हेड उमर गुल को भी उनके पदों से हटा दिया गया. म‍िस्बाह-उल-हक ने भी सेलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे द‍िया है. 

बाबर खुद भी मुश्किल दौर में
बाबर आजम को इसी साल शान मसूद की जगह पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बनाया गया था. बतौर टेस्ट कप्तान उनकी शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज ड्रॉ होने के साथ हुई थी.लेकिन इसके बाद उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों पर सवाल उठने लगे हैं.बाबर के लिए सबसे बड़ी चिंता टेस्ट क्रिकेट में उनका बल्ला है. वह करीब चार साल से टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं लगा पाए हैं. ऐसे में कप्तानी के साथ उनकी बल्लेबाजी भी लगातार चर्चा में है.वहीं शाहीन शाह आफरीदी को पाकिस्तान के मौजूदा रेड-बॉल प्लान से बाहर रखा गया है.

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