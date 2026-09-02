10 लाख से 50 करोड़ पार का सफर! चमत्कार से कम नहीं हनुमान अंश की सक्सेस स्टोरी

इस साल बॉलीवुड को फिल्म हनुमान अंश के रूप में एक तगड़ा सरप्राइज मिला है. अगस्त की भीड़ में रिलीज हुई ये फिल्म 26 दिनों से थिएटर में लगी हुई है, और धीरे-धीरे इसने अपना ऐसा जादू दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. फिल्म ने अभी तक 50 करोड़ रुपये के आसपास का बिजनेस कर लिया है. हैरानी की बात ये है कि इसे सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था, जिसके कारण ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है.

और पढ़ें

भीड़ में गुमनाम हुई हनुमान अंश

इस फिल्म की सक्ससे स्टोरी काफी हैरान करने वाली है. हनुमान अंश 7 अगस्त को देशभर के 355 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी, और ओपनिंग डे पर इसने महज 10 लाख रुपये का कलेक्शन किया था. ये नंबर किसी भी फिल्म के लिए काफी छोटा है. इसकी धीमी शुरुआत का सिलसिला 15 दिन तक चला. किसी-किसी दिन तो फिल्म ने सिर्फ 5 लाख रुपये की ही कमाई की थी. लेकिन असली जादू 16वें दिन से होना शुरू हुआ.

अपने तीसरे शनिवार में हनुमान अंश फिल्म ने अपना सबसे बड़ा जंप लिया और 85 लाख रुपये कमाए. अगले ही दिन कमाई में फिर एक तगड़ा उछाल आया और इसने 2.20 करोड़ रुपये कमाए. पहले दो हफ्ते मिलाकर हनुमान अंश ने मात्र 40 लाख रुपये जुटाए थे. मगर एक अकेले तीसरा हफ्ते में फिल्म कुल 10 करोड़ रुपये कमा गई, और अपनी कुल कमाई 10.4 करोड़ रुपये कर गई.

Advertisement

तीसरे हफ्ते शुरू हुआ असली जादू

ये वो समय था, जब थिएटर में आवारापन 2 और बंटवारा 1947 ने ज्यादा स्क्रीन्स अपने पास जुटा ली थी. लेकिन उसमें भी बाबा नीम करोली की जिंदगी पर बनी इस फिल्म ने कमाल करके दिखाया. 21वें दिन के बाद से हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर किसी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगी. चौथे हफ्ते में फिल्म की कमाई हर रोज 6-7 करोड़ रुपये होने लगी. इसने अपना सबसे बड़ा दिन चौथा रविवार देखा, जब फिल्म की कमाई 12 करोड़ रुपये हुई.

एक अकेले चौथे हफ्ते में ही फिल्म ने कुल 43.23 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर नेट 50 करोड़ का आंकड़ा 26वें दिन पार किया. अपने चौथे मंगलवार इसने कुल 8 करोड़ रुपये कमाए, और फिल्म की कुल कमाई को 53.63 करोड़ रुपये नेट तक पहुंचाया. अब अगर ये फिल्म ऐसी ही चलती रही, तो इसे बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाने से कोई नहीं रोक सकेगा.

---- समाप्त ----