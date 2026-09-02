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Old T-Shirts Reuse In Home: फेंकने जा रहे हैं पुरानी टी-शर्ट? रुकिए! कैंची उठाकर बनाएं घर में इस्तेमाल होने वाली 4 चीजें; आसान है तरीका

Old T-Shirts Reuse In Home: अलमारी में पड़ी पुरानी टी-शर्ट को अब बेकार समझकर फेंकने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कैंची की मदद से आप इन्हें घर के काम आने वाली कई चीजों में बदल सकते हैं. जानिए पुरानी टी-शर्ट से स्टोरेज बास्केट, पॉट होल्डर, डोर ड्राफ्ट स्टॉपर और री-यूजेबल बैग बनाने के आसान और काम के तरीके.

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पुरानी टी-शर्ट की मदद से आप स्टोरेज बास्केट बना सकते हैं. (Photo: ITG)
पुरानी टी-शर्ट की मदद से आप स्टोरेज बास्केट बना सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Reuse Old T-Shirts: अलमारी में ऐसी कई टी-शर्ट पड़ी रहती हैं जिन्हें आप पहनकर बोर हो चुके या पहनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फेंकने का भी मन नहीं करता. कभी कपड़ा ढीला हो गया तो कभी रंग फीका पड़ गया. ऐसे कपड़ों को बेकार समझकर कबाड़ में डालने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कैंची की मदद से इन्हीं पुरानी टी-शर्ट को घर के काम आने वाली चीजों में बदला जा सकता है.

खास बात ये है कि इसके लिए आपको कोई महंगा सामान खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. पुरानी टी-शर्ट को काटकर आप स्टोरेज बास्केट से लेकर सब्जियों के बैग तक बना सकते हैं. यानी पुराना कपड़ा भी इस्तेमाल हो जाएगा और घर के लिए नई चीज खरीदने का खर्च भी बचेगा. चलिए जानते हैं आप पुरानी टी-शर्ट्स को घर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

1. पुरानी टी-शर्ट से बनाएं स्टोरेज बास्केट: अगर घर में छोटी-छोटी चीजें इधर-उधर पड़ी रहती हैं, तो पुरानी टी-शर्ट से बनी बास्केट काफी काम आ सकती है. इसके लिए टी-शर्ट को एक लंबे कपड़े की पट्टी में काट लें. कोशिश करें कि पट्टी लगातार बनी रहे. अब इस कपड़े को रस्सी की तरह लपेटते हुए गोल आकार दें.

कपड़े की हर लेयर को फैब्रिक ग्लू की मदद से जोड़ते जाएं. पहले नीचे का बेस तैयार करें और फिर धीरे-धीरे किनारों को ऊपर की तरफ मोड़ते जाएं. इस तरह आपकी बास्केट तैयार हो जाएगी. इसमें खिलौने, बाथरूम का सामान या घर की दूसरी छोटी चीजें रख सकते हैं.

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पुरानी टी-शर्ट से बनी टोकरी. (Photo: AI Generated)

2. किचन के लिए बना लें पॉट होल्डर: पुरानी कॉटन टी-शर्ट का कपड़ा थोड़ा मोटा और स्ट्रेची होता है, इसलिए इसे कपड़े की मोटी यार्न में बदलकर पॉट होल्डर बनाया जा सकता है. टी-शर्ट को लंबी पट्टियों में काटकर उसे रोल कर लें.

अब इस कपड़े की यार्न से बुनाई या क्रोशिया की मदद से मोटा पॉट होल्डर तैयार किया जा सकता है. इसकी मोटी लेयर गर्म बर्तन पकड़ते समय हाथों को बचाने में मदद करती है.  

पुरानी टी-शर्ट से बना पॉट होल्डर. (Photo: AI Generated)

3. दरवाजे के नीचे लगाएं ड्राफ्ट स्टॉपर: दरवाजे के नीचे से धूल, हवा या छोटे कीड़े अंदर आ जाते हैं तो पुरानी टी-शर्ट यहां भी काम आ सकती है. टी-शर्ट से एक लंबी और चौड़ी पट्टी काटें और उसे ट्यूब जैसा आकार दें.

इसके अंदर पुराने कपड़ों  के टुकड़े, चावल या दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालकर भर दें और फिर दोनों सिरों को अच्छी तरह बंद कर दें. अब इसे दरवाजे या खिड़की के नीचे रख सकते हैं. ये नीचे की खाली जगह को कवर करने में मदद करेगा और धूल या हवा के आने को कम कर सकता है.

ड्राफ्ट स्टॉपर लगाने से धूल-मिट्टी या कीड़े नहीं आते हैं. (Photo: AI Generated)

4. बाजार के प्लास्टिक बैग की जगह बनाएं कपड़े का बैग: पुरानी टी-शर्ट से सबसे आसान चीजों में से एक है री-यूजेबल बैग. टी-शर्ट की बाजू और गले वाले हिस्से को काट दें. इसके बाद नीचे के हिस्से को गांठ लगाकर या सिलाई करके बंद कर दें.

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अब आपके पास एक सिंपल कपड़े का बैग तैयार है. टी-शर्ट का कपड़ा थोड़ा स्ट्रेची होने की वजह से इसमें प्याज, टमाटर, केले जैसी सब्जियां और फल आसानी से रखे जा सकते हैं. इस्तेमाल के बाद इसे धोकर दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

टी-शर्ट से बने बैग में आसानी से सब्जियां-फल लाए जा सकते हैं. (Photo: AI Generated)
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