Shukra Gochar 2026: आज होगा शुक्रदेव का गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों पर प्रभाव!

Shukra Gochar 2026: शुक्र ग्रह आज कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. तुला राशि शुक्र की अपनी राशि यानी स्वराशि है. ऐसे में तुला राशि में शुक्र का गोचर होने से उनकी स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है. शुक्र को ज्योतिष में सुख-सुविधा, प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख और आर्थिक समृद्धि का कारक ग्रह माना गया है. ऐसे में शुक्र का तुला राशि में गोचर कई राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है.

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शुक्र तुला राशि में करीब 64 दिनों तक रहेंगे. इस दौरान 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री अवस्था में आ जाएंगे, जिसके बाद उनके प्रभाव में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है. वहीं, शुक्र के अपनी राशि में गोचर करने से मालव्य राजयोग भी बनता है. ऐसे में कुछ राशि वालों को इस राजयोग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए पंडित प्रवीण मिश्र जी से जानते हैं, मेष से मीन तक सभी राशियों पर शुक्र गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा.

मेष राशि

मेष राशि वालों के सातवें भाव में शुक्र का गोचर होगा. इस दौरान आपके जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम बढ़ेगा. पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोगों को लाभ मिल सकता है. किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी मेहनत का फल मिलेगा.

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शुक्र का यह गोचर आपकी कई चिंताओं को दूर करने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा. हालांकि, स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा. इंफेक्शन से जुड़ी समस्याओं से बचें और सुख-सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें.

उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के छठे भाव में शुक्र का गोचर होगा. इस दौरान अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा. लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड के जरिए गैर-जरूरी चीजों पर खर्च करने से बचें. केवल जरूरत होने पर ही उधार या लोन लेने की सलाह है.

स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें. लंबी दूरी की यात्रा से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है. शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी. हालांकि, किसी भी तरह के विवाद या लड़ाई-झगड़े में बेवजह पड़ने से बचें.

उपाय: हर शुक्रवार भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें. माखन-मिश्री का भोग लगाकर प्रसाद बांटें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. पढ़ाई के क्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. किसी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होने के योग हैं.

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अगर आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं या नई चीज सीखना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा. परिवार में चल रही किसी परेशानी को दूर करने में भी सफलता मिल सकती है. धन लाभ के नए अवसर बनेंगे और इनकम बढ़ाने के रास्ते खुल सकते हैं.

ध्यान रखें: किसी भी काम में लापरवाही न करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

उपाय: हर शुक्रवार मां दुर्गा के मंदिर में श्रृंगार सामग्री और फल अर्पित करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के चौथे भाव में शुक्र का गोचर होगा. इस दौरान आपके जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या घर के लिए कोई नया सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा.

परिवार से जुड़ी किसी परेशानी को दूर करने में भी सफलता मिल सकती है. करियर और प्रोफेशन के क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी. हालांकि, इस दौरान आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं. गैर-जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें.

ध्यान रखें: इंफेक्शन से जुड़ी बीमारियों से बचें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

उपाय: हर शुक्रवार भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के तीसरे भाव में शुक्र का गोचर होगा. इस दौरान आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. मित्रों का सहयोग मिलेगा और कई महत्वपूर्ण कामों में उनकी मदद मिल सकती है.

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हालांकि, इस दौरान आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए बजट का ध्यान रखें. किसी भी तरह के विवाद या लड़ाई-झगड़े में पड़ने से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के दूसरे भाव में शुक्र का गोचर होगा. यह समय धन लाभ के लिहाज से अनुकूल रहेगा. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला लंबे समय से अटका हुआ है तो इस दौरान निर्णय ले सकते हैं. इसमें लाभ मिलने के योग हैं.

नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. प्रोफेशन में कुछ अच्छा करने के अवसर मिल सकते हैं और आपकी इनकम बढ़ सकती है.

ध्यान रखें: अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और खर्चों को बजट के अंदर रखने की कोशिश करें.

उपाय: हर शुक्रवार भगवान कृष्ण को फल का भोग लगाएं. घर के मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर या मूर्ति रखें, उनकी आरती करें और प्रसाद बांटें.

तुला राशि

तुला राशि में ही शुक्र का गोचर होगा. तुला शुक्र की अपनी राशि है, इसलिए यहां शुक्र बेहद मजबूत स्थिति में रहेंगे. इस दौरान आपके जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए प्रयास तेज करें. सफलता मिलने के योग हैं.

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बेरोजगार लोगों को भी नौकरी की तलाश तेज कर देनी चाहिए. इस दौरान रोजगार मिलने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. कुल मिलाकर यह समय आपके लिए लाभदायक और अनुकूल रहेगा.

ध्यान रखें: अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और बजट से बाहर जाकर खर्च न करें.

उपाय: प्रतिदिन मां लक्ष्मी की आरती करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के बारहवें भाव में शुक्र का गोचर होगा. विदेश में नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है. अगर आप नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलने के योग हैं. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं.

विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों के रास्ते में आ रही बाधाएं भी दूर हो सकती हैं. हालांकि, इस दौरान आपके खर्च बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और खान-पान में लापरवाही न बरतें. अगर कोई दवा लेते हैं तो उसे समय पर लेना न भूलें.

उपाय: हर शुक्रवार मां दुर्गा को फल का भोग लगाएं और गरीबों को प्रसाद बांटें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के ग्यारहवें भाव में शुक्र का गोचर होगा. इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे. बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है. अगर आप अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के योग हैं.

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अगर कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिससे आपकी आय बढ़ सकती है तो उचित रिसर्च के बाद उसकी शुरुआत कर सकते हैं. समय आपके पक्ष में रहेगा.

ध्यान रखें: अहंकार से बचें और लोगों से विनम्रता के साथ बातचीत करें.

उपाय: हर शुक्रवार मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई या मेवे का भोग लगाएं.

मकर राशि

मकर राशि वालों के दसवें भाव में शुक्र का गोचर होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे.

रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरी मिलने के योग बनेंगे. धन लाभ के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

ध्यान रखें: आलस्य के कारण किसी महत्वपूर्ण अवसर को हाथ से न जाने दें. लंबी दूरी की यात्रा से भी बचने की सलाह है.

उपाय: हर शुक्रवार मां दुर्गा को फल का भोग लगाएं और गरीबों को प्रसाद बांटें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के नौवें भाव में शुक्र का गोचर होगा. इस दौरान रुके हुए काम पूरे होंगे और जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. धर्म-कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है. प्रोफेशन के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं.

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अगर आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा. आपको अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है. इसलिए इस अनुकूल समय का पूरा लाभ उठाएं.

ध्यान रखें: अहंकार से बचें और लोगों से प्रेम व विनम्रता के साथ बातचीत करें.

उपाय: हर शुक्रवार भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें. माखन-मिश्री का भोग लगाकर परिवार में प्रसाद बांटें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर मिश्रित प्रभाव देने वाला हो सकता है. इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें. रिश्तों को संभालकर चलने की जरूरत होगी. घर-परिवार और रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते समय विनम्रता बनाए रखें.

निवेश से जुड़े फैसले भी सोच-समझकर लें. प्रोफेशन के क्षेत्र में जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी बरतें. अगर कोई दवा लेते हैं तो उसे समय पर लेते रहें.

उपाय: हर शुक्रवार भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें. खीर का भोग लगाएं और 11 गरीबों को प्रसाद बांटें.

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