Malavya Rajyog 2026: दिवाली से पहले बनेगा मालव्य राजयोग, 4 राशियों पर बरसेगा पैसा

Malavya Rajyog 2026: अक्टूबर का दूसरा हिस्सा ज्योतिषीय नजरिए से खास माना जा रहा है. 20 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र के अपनी राशि तुला में आने से मालव्य राजयोग बनने की स्थिति बनेगी. ज्योतिष में शुक्र को धन, सुख-सुविधा, प्रेम, सौंदर्य और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है. ऐसे में इस राजयोग को कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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मालव्य राजयोग पंचमहापुरुष योगों में से एक माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब शुक्र अपनी राशि या उच्च राशि में केंद्र भाव यानी पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव में स्थित होते हैं, तब यह योग बनता है. इसके प्रभाव को सुख-सुविधा, धन और वैभव से जोड़ा जाता है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग को करियर के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं. इस दौरान लिए गए फैसलों का असर आपके काम पर देखने को मिल सकता है. अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय कारोबार और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है. किसी पुराने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. बिजनेस में विस्तार की योजना बना रहे लोगों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं. शिक्षा से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना जताई गई है.

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तुला राशि

शुक्र का प्रवेश तुला राशि में ही होने वाला है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर खास माना जा रहा है. कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है. आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं. जो लोग बिजनेस को विस्तार देने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस अवधि में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत दे रहा है. आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं. किसी निजी संपर्क या पुराने माध्यम से आर्थिक फायदा मिलने की संभावना बताई जा रही है. हालांकि, पैसों से जुड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

दिवाली से पहले क्यों खास है यह समय?

दिवाली 2026 में 8 नवंबर को मनाई जाएगी. इससे पहले अक्टूबर के अंतिम दिनों में कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव होने वाला है. शुक्र के साथ-साथ सूर्य, बुध और गुरु की चाल में भी बदलाव होंगे, इसलिए अक्टूबर का आखिरी हिस्सा ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

शुक्र को धन और भौतिक सुख-सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए मालव्य राजयोग के दौरान कुछ राशियों के लिए नौकरी, कारोबार, आय और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत बताए जाते हैं. हालांकि, ज्योतिषीय फल व्यक्ति की जन्मकुंडली के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं.

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