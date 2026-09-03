No Drill Decor Ideas: खाली दीवार को देना है नया लुक? बिना ड्रिल किए ऐसे सजाएं, लगेगी सुंदर और खर्च भी होगा कम

घर में ऐसी कई दीवारें होती हैं, जो लंबे समय तक खाली पड़ी रहती हैं. हर बार खाली दीवार देखकर लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि आखिर इसे कैसे सजाया जाए. अगर आपके घर की कोई दीवार लंबे समय से खाली पड़ी है और समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे सजाएं? तो ये खबर आपके लिए है. अक्सर दीवार पर फ्रेम, मिरर या डेकोरेटिव पीस लगाने के लिए ड्रिल मशीन, कील और स्क्रू की जरूरत पड़ती है.



लेकिन अगर आप किराए के घर में रहते हैं या दीवार में छेद नहीं करना चाहते, तो भी इसे खूबसूरत लुक दिया जा सकता है. कुछ आसान और रेंटर-फ्रेंडली तरीकों की मदद से आप बिना दीवार खराब किए एक खाली वॉल को स्टाइलिश कॉर्नर में बदल सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए किसी बड़े खर्च या घंटों की मेहनत की जरूरत नहीं है.

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सबसे पहले काम आएंगे एडहेसिव स्ट्रिप्स: बिना ड्रिल के दीवार सजाने के लिए एडहेसिव स्ट्रिप्स एक आसान तरीका हैं. इन्हें लगाने से पहले दीवार को अच्छी तरह साफ कर लें, ताकि धूल की वजह से स्ट्रिप ठीक से चिपके नहीं. स्ट्रिप खरीदते समय ये जरूर देखें कि वो कितना वजन उठा सकती है. इनसे हल्के फोटो फ्रेम, पेंटिंग या छोटे डेकोरेटिव पीस लगाए जा सकते हैं.

टेंशन रॉड से लगाएं खूबसूरत दुपट्टा या टेपेस्ट्री: अगर दीवार पर थोड़ा फैब्रिक और कलर जोड़ना चाहते हैं तो टेंशन रॉड काम आ सकती है. इसे दो मजबूत सतहों के बीच फिट किया जा सकता है. इस पर हल्का पर्दा, टेपेस्ट्री, दुपट्टा या स्कार्फ डालकर खाली दीवार को तुरंत नया लुक दिया जा सकता है.

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खासकर किसी कोने या खिड़की के पास इस तरह की सजावट काफी खूबसूरत लग सकती है. इसका फायदा ये भी है कि दीवार में न तो छेद करना पड़ता है और न ही गोंद लगाने की जरूरत होती है.

वाशी टेप से बनाएं अपना डिजाइन: अगर आपको थोड़ा क्रिएटिव लुक पसंद है तो वाशी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं. अलग-अलग रंग और डिजाइन वाले टेप की मदद से दीवार पर बॉर्डर, ज्योमेट्रिक पैटर्न या नकली फ्रेम तक बनाया जा सकता है.

ये तरीका बच्चों के कमरे, स्टडी कॉर्नर या बेडरूम के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. डिजाइन पसंद न आए तो टेप हटाकर नया पैटर्न भी बना सकते हैं.

सामान टांगने की बजाय दीवार से टिकाएं: हर चीज को दीवार पर टांगना जरूरी नहीं है. बड़ी पेंटिंग, मिरर या फोटो फ्रेम को फर्श या कंसोल टेबल पर दीवार से टिकाकर भी स्टाइलिश लुक दिया जा सकता है.

ये तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है जो बार-बार घर की सजावट बदलना पसंद करते हैं. जरूरत पड़ने पर फ्रेम या मिरर को बिना किसी झंझट के दूसरी जगह रखा जा सकता है.

हर 'नो-डैमेज' प्रोडक्ट पर आंख बंद करके भरोसा न करें: बिना ड्रिल के सामान लगाने वाले सभी प्रोडक्ट पूरी तरह सुरक्षित हों, ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ एडहेसिव हुक या ब्रैकेट हटाते समय दीवार का पेंट उखाड़ सकते हैं और कुछ मामलों में दीवार की ऊपरी लेयर भी निकल सकती है.

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इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी वजन क्षमता और रिव्यू जरूर देखें. खासकर भारी सामान को कमजोर एडहेसिव से टांगने से बचें.

एक दीवार को ऐसे दें पूरा मेकओवर

अगर आप सच में खाली दीवार का लुक बदलना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज लगाने की बजाय इन तरीकों को मिलाकर इस्तेमाल करें. उदाहरण से समझें तो बीच में टेंशन रॉड पर खूबसूरत दुपट्टा या टेपेस्ट्री लगाएं, उसके आसपास हल्के फ्रेम एडहेसिव स्ट्रिप्स से लगाएं और नीचे एक बड़ा मिरर या आर्ट पीस दीवार से टिकाकर रखें.

इस तरह दीवार में एक भी छेद किए बिना उसमें कलर, टेक्शचर और स्टाइल, तीनों जोड़े जा सकते हैं. यानी किराए के घर में रहने वालों के लिए भी घर को मनचाहे तरीके से सजाना मुश्किल नहीं है.

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