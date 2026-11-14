कौन हैं इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पहुंचीं 'सलमा दीवानी'? समय रैना के कजिन हसबैंड वाले जोक पर छिड़ा विवाद

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीज़न 2' की कंटेस्टेंट भाग्यश्री तार्के ने 'सलमा दीवानी' (एक हैदराबादी मुस्लिम लड़की) के अपने मजेदार किरदार से सबका दिल जीत लिया. उनके शानदार और मजेदार परफॉरमेंस ने न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि हुमा कुरैशी, कृष्णा अभिषेक, आशीष सोलंकी और बलराज घई जैसे पैनलिस्ट्स को भी इंप्रेस किया.

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उनके बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर और शानदार कॉमिक टाइमिंग की बदौलत वह इस एपिसोड की विजेता बनीं और 1 लाख रुपये का इनाम जीता. हालांकि समय रैना का 'सलमा दीवानी' पर किया गया कमेंट अब विवाद की वजह बनता भी जा रहा है.

सलमा दीवानी की जीत

सलमा को सभी पैनलिस्ट्स से पूरे 10 अंक मिले. उन्होंने खुद भी अपने कार्ड पर 10 अंक दिए, जिससे उन्हें कुल 10 अंक मिले और उनका परफॉरमेंस शो का सबसे यादगार और विजयी पल बन गया. 1 लाख रुपये के नकद इनाम के साथ-साथ उन्हें एक 'Ai+ नोवा 2' स्मार्टफोन भी मिला. जब उनसे पूछा गया कि वह इस इनाम की रकम का क्या करेंगी, तो सलमा ने बताया कि वह इसमें से कुछ हिस्सा नेपाल में दान कर देंगी.

समय रैना के कमेंट पर विवाद

दरअसल, शो में सलमा दीवानी से जब समय रैना ने पूछा कि वह शो में किसके साथ आई हैं तो उन्होंने बताया कि उनके 'कजिन' (चचेरे भाई) साथ आए हैं. जब हुमा कुरैशी ने उनके कजिन के बारे में पूछा तो समय रैना ने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा कि वह असल में उनके हसबैंड हैं.

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New FIR Loading... https://t.co/KtE6ClLVSW — Sunil Goriya (@Sunil_Goriya) November 14, 2026

समय ने ये मजाक मुस्लिम धर्म में कजिन भाई-बहन की शादी को लेकर की थी. सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है. इसके अलावा कई लोगों ने ये तक दावा किया कि समय के इस मजाक के बाद हुमा काफी असहज हो गई थीं.

कौन हैं सलमा दीवानी?

35 वर्षीय भाग्यश्री तार्के हैदराबाद की एक स्टेज एक्टर और थिएटर मेकर हैं, जिन्होंने हाल ही में 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीज़न 2' में 'सलमा दीवानी' के अपने मजेदार किरदार से सबका ध्यान खींचा. हालांकि, उनके इस वायरल किरदार के अलावा भी उनके बारे में बहुत कुछ है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD), दिल्ली से प्रशिक्षित एक्टर भाग्यश्री, थिएटर और एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले एक पत्रकार थीं.

परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना करियर बनाने से पहले, उन्होंने प्रिंट मीडिया में काम किया. उन्होंने कई अखबारों के लिए लिखा और हैदराबाद के पुराने शहर (ओल्ड सिटी) को कवर करने वाली संवाददाता के रूप में काम किया. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान, उन्होंने धर्म, अपराध और कभी-कभी राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया.

Bhagyashree Tarke, who introduced herself as Salma Deewani on India’s Got Latent, often presents herself as Muslim on reality shows and uses a burqa, even though she is not actually Muslim. https://t.co/XNl2ocuUjx — The Muslim Matter India (@Themuslimmatter) November 14, 2026

उन्होंने 'इज देयर अ वे' (Is There a Way), 'विथ नथिंग ऑन' (With Nothing On) और 'सरेन्टा' (Sarenta) जैसे ओरिजिनल नाटकों का निर्देशन भी किया है. इसके अलावा, उन्होंने 'सखाराम बाइंडर' और 'द गुड डॉक्टर' जैसे नाटकों में भी काम किया है. पिछले कुछ वर्षों में, भाग्यश्री ने विशाल भारद्वाज, मीरा नायर, अमितेश ग्रोवर और अतुल कुमार जैसे कई जाने-माने निर्देशकों के साथ काम किया है. उन्होंने विशाल भारद्वाज की मर्डर-मिस्ट्री सीरीज 'चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलंग वैली' के साथ OTT पर भी डेब्यू किया.

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'सलमा दीवानी' के पीछे की प्रेरणा के बारे में बात करते हुए, भाग्यश्री ने OTTPlay को बताया कि यह विचार उन्हें NSD से जुड़ने के बाद आया, जब वह अपना खुद का एक सोलो परफॉरमेंस तैयार करना चाहती थीं. यह किरदार एक ऐसी अकेली महिला के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसके दो छोटे बच्चे हैं और जिसका पति खाड़ी (गल्फ) देशों में रहता है. जो एक विचार के रूप में शुरू हुआ था, वह आगे चलकर एक खास दक्खनी किरदार में बदल गया. अब समय रैना के शो में आने की वजह से, इस किरदार को एक बड़ा दर्शक वर्ग मिल गया है.

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