सहवाग-द्रविड़ के बेटों का यूथ ODI डेब्यू पर धमाका, आर्यवीर ने जड़े 5 चौके, अन्वय ने 211 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन

ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम का भारत दौरा शुरू हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम का भारत की अंडर 19 टीम से पहला यूथ वनडे शुक्रवार (18 सितंबर) को शुरू हुआ. जहां वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ का डेब्यू हो गया. सहवाग के बेटे ने जहां ओपनिंग की, वहीं द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को मुकाबले में बतौर ओपनर खेलने का मौका मिला. अन्वय नंबर 6 पर खेलने आए.
50 ओवर्स का यह यूथ वनडे मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में शुरू हुआ. ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के कप्तान जैक जोस्नेक ने मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.
भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी शुरू की. आर्यवीर सहवाग ने ओपनिंग में आकर ताबड़तोड़ अंदाज में अपने पिता की तरह भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाई. 18 साल के आर्यवीर ने 26 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली और इस दौरान 5 चौके जड़े. आर्यवीर का स्ट्राइक रेट इस दौरान 107.69 रहा. आर्यवीर अपनी पारी तो लंबी नहीं खींच सके लेकिन डेब्यू की धमक से पिता वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी.
वहीं नंबर 6 पर खेलने आए राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने तो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी की. उन्होंने महज 18 गेंदों पर 38 रन ठोंक दिए. अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए. यहां गौर करने वाली बात यह रही कि 17 साल के अन्वय की पारी उनके पिता राहुल द्रविड़ के अंदाज के एकदम विपरीत थी. अन्वय का एली ब्रेन ने बोल्ड किया. अन्वय का इस पारी के दौरान स्ट्राइक रेट 211.11 का रहा.
बहरहाल दोनों देशों के बीच पहे वनडे सीरीज की शुरुआत हुई और उसके बाद मल्टी-डे मुकाबले होंगे. तीन वनडे मैचों के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और मल्टी-डे के कप्तान यशबर्धन चौहान बनाए गए हैं.
वनडे स्क्वॉड: लक्ष्य रायचंदानी (C), यशबर्धन चौहान (VC), रजत बघेल (WK), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (WK), वी. यशवीर, रोहित यादव, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकटा और काव्या पटेल.
मल्टी-डे स्क्वॉड: यशबर्धन चौहान (C), लक्ष्य रायचंदानी (VC), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनाल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (WK), अभिप्राय बिस्वास (WK), रोहित यादव, ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा और आर्यन यादव.
तीनों वनडे मैच और पहला मल्टी-डे मैच राजकोट में हैं, जबकि दूसरा मल्टी-डे मैच अहमदाबाद के बी ग्राउंड में होगा.
सीरीज का पूरा शेड्यूल
18 सितंबर 2026 (शुक्रवार): पहला वनडे, राजकोट
21 सितंबर 2026 (सोमवार): दूसरा वनडे, राजकोट, सुबह 9 बजे
23 सितंबर 2026 (बुधवार): तीसरा वनडे, राजकोट, सुबह 9 बजे
27 से 30 सितंबर 2026: पहला मल्टी-डे, राजकोट, सुबह 9:30 बजे
5 से 8 अक्टूबर 2026: दूसरा मल्टी-डे, अहमदाबाद बी ग्राउंड, सुबह 9:30 बजे