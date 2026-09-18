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Lucky Plant Vastu: घर में हैं ये 5 पौधे? भूलकर भी फर्श पर न रखें, हो जाएंगे कंगाल!

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में रखे इन 5 पौधों को फर्श पर नहीं रखना चाहिए. जानें Money Plant, तुलसी समेत इन पौधों को कहां रखने से सुख-समृद्धि बनी रहने की मान्यता है.

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Lucky Plant Vastu
Lucky Plant Vastu

Lucky Plant Vastu: घर में पौधे लगाने से हरियाली और खूबसूरती तो बढ़ती ही है, साथ ही वास्तु शास्त्र में भी कुछ पौधों को विशेष महत्व दिया गया है. मान्यता है कि पौधों को सही दिशा और उचित स्थान पर रखने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है. वहीं, कुछ पौधों को सीधे फर्श पर रखने के बजाय स्टैंड या ऊंची जगह पर रखने की सलाह दी जाती है. ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है. आइए जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में . 

मनी प्लांट

मनी प्लांट को घर में समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसे सीधे फर्श पर रखने के बजाय किसी स्टैंड या ऊंची जगह पर रखना बेहतर माना जाता है. इसकी बेल को नीचे की ओर फैलाने के बजाय ऊपर की दिशा में बढ़ने देना शुभ माना जाता है . मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक उन्नति का माहौल बना रहता है . 

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जेड प्लांट

जेड प्लांट को भी वास्तु में समृद्धि और ग्रोथ से जोड़ा जाता है. इसे जमीन पर रखने के बजाय किसी ऊंचे स्टैंड पर रखने की सलाह दी जाती है . वास्तु के अनुसार घर की पूर्व या उत्तर दिशा में जेड प्लांट रखना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर में तरक्की और आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ते हैं . 

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तुलसी का पौधा

हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र पौधे का दर्जा दिया गया है. वास्तु मान्यताओं में भी इसके स्थान को महत्वपूर्ण माना गया है . तुलसी के पौधे को सीधे जमीन पर रखने के बजाय चौकी, गमले के स्टैंड या किसी ऊंचे स्थान पर रखने की परंपरा है. माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मकता और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है . 

स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट घर की सजावट के लिए काफी पसंद किया जाता है. वास्तु के अनुसार इसे भी सीधे फर्श पर रखने के बजाय स्टैंड पर रखना अच्छा माना जाता है. इसे लकड़ी या धातु के स्टैंड पर रखा जा सकता है. मान्यता है कि सही तरीके से रखा गया यह पौधा घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने में मदद करता है . 

एरेका पाम

एरेका पाम आकार में अपेक्षाकृत बड़ा पौधा होता है और घर की खूबसूरती बढ़ाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसे भी सीधे जमीन पर रखने के बजाय मजबूत स्टैंड पर रखना उचित माना जाता है. माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि का वातावरण बना रहता है . 

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