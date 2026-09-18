MP के सतना में धधकी बहुमंजिला इमारत, आग के बीच दो बच्चों का रेस्क्यू

मध्य प्रदेश के सतना में शुक्रवार को एक बहुमंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई. यह घटना कामता टोला इलाके की है, जहां रामनरेश गुप्ता की बहुमंजिला बिल्डिंग आग की लपटों से घिर गई. घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

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आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. शुरुआती स्तर पर आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है. इमारत से उठता धुआं और तेज लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी.

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सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई. इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई. राहत और बचाव का काम लगातार जारी है.

दो बच्चों को सुरक्षित निकाला गया

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बिल्डिंग से अब तक दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. बच्चों को बाहर निकालने के बाद राहत टीमों ने इमारत में मौजूद अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है. आग के कारण बिल्डिंग के अंदर स्थिति फिलहाल चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.

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घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. राहत एवं बचाव कार्य में स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है.

फायर ब्रिगेड की टीम आग की लपटों को नियंत्रित करने में जुटी है. फिलहाल प्राथमिकता इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और आग को फैलने से रोकने की है. आग लगने की वास्तविक वजह और नुकसान का आकलन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मौके पर मौजूद पुलिस, प्रशासन और दमकलकर्मी लगातार स्थिति को संभालने में जुटे हैं. बहुमंजिला इमारत में लगी आग को बुझाने के साथ-साथ अंदर फंसे लोगों की तलाश की जा रही है. अधिकारियों की निगरानी में बचाव अभियान जारी है और फिलहाल दो बच्चों को सुरक्षित निकाला जा चुका है.

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