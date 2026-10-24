IND vs NZ: पहली बार इस पोजिशन पर खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, हो गया टॉस का फैसला, प्लेइंग इलेवन में कौन-कौन?

Aaj ke Match Ka Toss Kaun Jeeta 24 Oct: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार यानी 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाने वाला है. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. ईशान किशन की जगह वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में एंट्री मिल गई है. वैभव नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे.

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पहला मैच 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम अपनी इस लय को बरकरार रखना चाहेगी. गुरुवार को खेले गए पहले मैच में 226 रनों के विशाल लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं. वहीं मेजबान न्यूजीलैंड अपनी सरजमीं पर वापसी करने की पुरजोर कोशिश करेगा.

दूसरे टी20 मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम को एक झटका लगा है. विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन दाहिनी ओर मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से इस दूसरे मैच से बाहर हो गए हैं. उनके कवर के तौर पर कुमार कुशाग्र को स्क्वाड में शामिल किया गया है.

हालिया फॉर्म की बात करें तो भारत ने दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 5 में से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में संजू सैमसन और नमन धीर के बल्ले से ताबड़तोड़ पारियां देखने को मिली थी.

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Time for Round 2️⃣ at the Hagley Oval ⏳ 📍 Christchurch ⏰ 12:30 PM IST 💻 https://t.co/DTi7UzPc4R 📱 Official BCCI App #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/C1X3dVWZab — BCCI (@BCCI) October 24, 2026

पिच रिपोर्ट

हेगले ओवल की पिच पहले मैच की तरह ही हाई-स्कोरिंग रहने की उम्मीद है. हालांकि उसी पिच का इस्तेमाल होने की वजह से थोड़ी टूट-फूट देखने को मिल सकती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और मदद मिलेगी, लेकिन एक बार क्रीज पर सेट होने के बाद बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाएगा.

मौसम का मिजाज

क्राइस्टचर्च में मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम को तापमान 12-14 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. रात 8 बजे (स्थानीय समयानुसार) शुरू होने वाले इस मैच में ओस (Dew) की भूमिका काफी अहम होगी. ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगा, ताकि दूसरी पारी में गीली गेंद से गेंदबाजों को होने वाली दिक्कत का फायदा उठाया जा सके.

🚨 News 🚨 Ishan Kishan ruled out of 2️⃣nd T20I due to injury; Kumar Kushagra added as cover. More details 🔽 | #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/TsATbCM8mB — BCCI (@BCCI) October 23, 2026

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल खेले गए मैच: 32

भारत जीता: 20

न्यूजीलैंड जीता: 11

टाई: 1

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत की प्लेइंग-11: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, जैकब डफी, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन.

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