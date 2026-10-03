2-9 से पिछड़े, फिर लगातार 4 टेकडाउन... सुजीत कलकल के कमबैक पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया का रिएक्शन VIRAL

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने मेन्स 65 किग्रा फ्रीस्टाइल के फाइनल में ऐसा कमबैक किया, जिसने मुकाबले को यादगार बना दिया. 2 अक्टूबर (शुक्रवार) को ताजिकिस्तान के अब्दुलमजीद कुडिएव के खिलाफ मुकाबले में सुजीत एक समय 2-9 से पीछे चल रहे थे और मुकाबला खत्म होने में दो मिनट से भी कम समय बचा था. लेकिन भारतीय पहलवान ने हार नहीं मानी और लगातार चार टेकडाउन लगाकर स्कोर 10-9 कर गोल्ड मेडल जीत लिया.

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सुजीत कलकल की इस शानदार वापसी पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी प्रतिक्रिया दी. मांडविया ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर सुजीत की जीत के निर्णायक पलों की क्लिप शेयर की. उन्होंने खास तौर पर उस कमबैक को रेखांकित किया, जिसमें सुजीत ने सात अंकों की बड़ी कमी को पाटते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया.

फाइनल में कुडिएव ने सुजीत पर दबाव बनाए रखा और भारतीय पहलवान एक समय 2-9 से पिछड़ गए. उस समय मुकाबला खत्म होने में दो मिनट से भी कम वक्त बचा था और समय लगातार निकल रहा था. इसके बाद भारतीय पहलवान ने अपने खेल का रुख बदल दिया. उन्होंने लगातार हमले किए और टेकडाउन के जरिए अंक जुटाने शुरू किए.

कुडिएव की बढ़त धीरे-धीरे कम होती गई और सुजीत ने मुकाबले में वापसी कर ली. आखिरी पलों में एक और टेकडाउन के साथ सुजीत ने स्कोर 10-9 कर दिया. अब बढ़त भारतीय पहलवान के पास थी. उन्होंने बचे हुए समय में इसे कायम रखा और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया.



सुजीत कलकल का एशियन गेम्स अभियान फाइनल से पहले भी शानदार रहा. उन्होंने सेमीफाइनल में जापान के मौजूदा ओलंपिक चैम्पियन कोटारो कियूका को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी. इसके बाद फाइनल में कुडिएव के खिलाफ उन्हें मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा. शुरुआत में पीछे रहने के बावजूद सुजीत ने दबाव में अपना संयम बनाए रखा और आखिरी पलों में लगातार आक्रामक खेल दिखाया.

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