Karela Masala Recipe: लहसुन-प्याज की ग्रेवी से बनाएं टेस्टी करेला मसाला, रोटी-चावल का मजा हो जाएगा दोगुना

Karela Masala Recipe: करेले की भुजिया और भरवां करेला तो घरों में अक्सर बनाया जाता हैं, लेकिन क्या आपने कभी करेला मसाला खाया है, यह ग्रैवी वाली सब्जी बहुत मजेदार लगती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने में भी भरवां करेले की तरह समय नहीं लगता है. इस सब्जी को आप सिंपल घर के मसालों से झटपट तैयार कर सकते हैं और इसका स्वाद भी लाजवाब लगता है.

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करेला की कड़वाहट का सोचकर बच्चे और बड़े भी इसे खाने से बचते हैं. लेकिन अगर करेले को सही तरीके से पकाया जाए, तो इसकी सब्जी बेहद टेस्टी बन सकती है. करेला मसाला ऐसी ही एक मसालेदार और चटपटी सब्जी है, जिसमें प्याज, टमाटर और कई मसालों का स्वाद मिलता है. आइए घर पर करेला मसाला बनाने का आसान तरीका जानते हैं.

करेला मसाला बनाने के लिए सामग्री

500 ग्राम करेला

1 बड़ा प्याज

2 मिडियम टमाटर

1 इंच अदरक

5-6 लहसुन की कलियां

2 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1½ छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

½ छोटा चम्मच गरम मसाला

1 छोटा चम्मच चाट मसाला

1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

1 छोटा चम्मच चीनी

स्वादानुसार नमक

तलने और ग्रेवी के लिए तेल

जरूरत के अनुसार गर्म पानी

गार्निश के लिए हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

करेला मसाला बनाने का तरीका

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करेले काटकर लें

सबसे पहले करेले को बीच में काट लें और उसके अंदर के सारे बीज बाहर निकाल लें. इस दौरान करेले के पीस नहीं करने हैं, उनको ऐसे काटे की वो फूल की तरह लगे. करेले को काटने के बाद नमक और हल्दी के पानी में कुछ देर के लिए भिगोकर रख दीजिए.

मसाले की ग्रेवी तैयार करें

अब दूसरी कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें जीरा डालें और चटकने दें. फिर बारीक कटा प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर कुछ देर भूनें. उसके बाद इन सभी चीजों को मिक्सर जार में डालकर पेस्ट बना लें.

टमाटर की प्यूरी बना लें

प्याज के बाद मिक्सर जार में कटे हुए टमाटर डालें और इसकी प्यूरी तैयार कर लें. उसके बाद कहाड़ी में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालकर भून लें. अब इसमें प्याज का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी मिला दें.

मसाले डालकर भूनें

अब हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और अमचूर पाउडर डालें. स्वादानुसार नमक और 1 छोटा चम्मच चीनी भी डालें. सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाकर 2 से 3 मिनट भूने लें.

करेले फ्राई कर लें

जब तक मसाला भूनन रहा है, तब तक आप दूसरी कहाड़ी में तेल गर्म करके उसमें करेले फ्राई कर लें. करेले अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तो उनको प्लेट में निकालकर साइड में रख लें.

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करेले को ग्रेवी में मिलाएं

जब मसाला तेल छोड़ने लगे तब तले हुए करेले डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत के अनुसार थोड़ा गर्म पानी डालें और कड़ाही को ढककर कुछ मिनट लो फ्लेम पर पकाएं.

इस तरीके से सर्व करें करेला मसाला

जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, तो गैस बंद कर दें. ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश कर दें. गरमागरम करेला मसाला को आप रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ साइड डिश की तरह सर्व कर सकते हैं. करेले को नमक के पानी में इसलिए डिबोकर रखा जाता है, ताकि उसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाए.

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