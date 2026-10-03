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Tulsi Plant Vastu: घर की इन 7 जगहों पर कभी ना रखें तुलसी का पौधा, घेर लेंगी परेशानियां!

Tulsi Plant Vastu: तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है. जानें वास्तु के अनुसार घर की किन 7 जगहों पर तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए और इसके पीछे क्या मान्यता है.

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Tulsi Plant Vastu
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Tulsi Plant Vastu: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है. यही वजह है कि कई घरों में रोजाना तुलसी की पूजा की जाती है और शाम के समय इसके पास दीपक जलाया जाता है. 

वास्तु शास्त्र में भी तुलसी के पौधे को घर में रखने के लिए कुछ दिशाओं और स्थानों को शुभ माना गया है. वहीं, कुछ जगहों पर तुलसी का पौधा लगाने से बचने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि गलत स्थान पर तुलसी रखने से इसके शुभ प्रभाव कम हो सकते हैं. आइए जानते हैं घर की किन 7 जगहों पर तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए. 

दक्षिण दिशा में न रखें तुलसी

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वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में लगाने से बचना चाहिए. धार्मिक मान्यता में दक्षिण दिशा का संबंध यमदेव से माना जाता है. इसलिए तुलसी के लिए इस दिशा को उपयुक्त नहीं माना जाता. 

वास्तु मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे के लिए उत्तर, पूर्व और ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है. 

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बेडरूम में तुलसी का पौधा न रखें

तुलसी को पूजनीय और पवित्र पौधा माना जाता है. इसलिए इसे बेडरूम में रखने की सलाह नहीं दी जाती. धार्मिक परंपरा में तुलसी के लिए ऐसा स्थान चुनने की बात कही जाती है, जो साफ-सुथरा और शांत हो. 

बाथरूम या शौचालय के पास न लगाएं

तुलसी का पौधा बाथरूम या शौचालय के आसपास भी नहीं रखना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन स्थानों को तुलसी जैसे पवित्र पौधे के लिए उचित नहीं माना जाता. इसलिए तुलसी को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जा सके. 

अंधेरी जगह पर तुलसी न रखें

तुलसी के पौधे को ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां पर्याप्त रोशनी या हवा न पहुंचती हो. बंद कमरे या घर के किसी अंधेरे कोने में तुलसी रखने से पौधे की सेहत भी प्रभावित हो सकती है. इसलिए ऐसी जगह चुनना बेहतर माना जाता है, जहां पौधे को पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और हवा मिल सके. 

चूल्हे के बिल्कुल पास न रखें

वास्तु मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा रसोई में चूल्हे के बिल्कुल पास नहीं रखना चाहिए. ज्यादा गर्मी और धुआं पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए अगर तुलसी को रसोई के आसपास रखा भी जाए तो उसे चूल्हे से पर्याप्त दूरी पर रखना चाहिए. 

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कूड़ेदान या गंदगी वाली जगह से दूर रखें

तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है. इसलिए इसे कूड़ेदान, गंदगी या किसी ऐसे स्थान के पास नहीं रखना चाहिए जहां साफ-सफाई न रहती हो. धार्मिक परंपराओं में तुलसी के आसपास का स्थान साफ रखने और नियमित रूप से इसकी देखभाल करने पर जोर दिया जाता है. 

सीढ़ियों के नीचे न लगाएं

घर में सीढ़ियों के नीचे तुलसी का पौधा लगाने से भी बचना चाहिए. ऐसी जगह पर अक्सर पर्याप्त रोशनी और हवा नहीं मिलती. इसके अलावा लगातार आवाजाही के कारण पौधे की देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाती. इसलिए तुलसी के लिए ऐसी जगह चुनने की सलाह दी जाती है जहां वह खुली जगह में रहे और उसकी नियमित देखभाल की जा सके. 

तुलसी के लिए कौन सी दिशा शुभ मानी जाती है?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे के लिए उत्तर, पूर्व और ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है. इन दिशाओं में तुलसी का पौधा रखने की परंपरा कई घरों में देखने को मिलती है. 

तुलसी को नियमित रूप से पानी देना, उसके आसपास साफ-सफाई रखना और शाम के समय दीपक जलाना भी धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है. 

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