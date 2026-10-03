नाबालिग लड़की, 3 युवक और पुलिस की 'क्लास'... रात 1 बजे घूमने निकले थे, फिर लगानी पड़ी उठक-बैठक

सुंदरबन के झारखाली इलाके में ज्यादातर सड़कें सुनसान थीं. रात का करीब 1 बज रहा था. इस वक्त आमतौर पर लोग अपने घरों में होते हैं और सड़क पर इक्का-दुक्का वाहन ही नजर आते हैं. लेकिन उस रात एक बाइक खतरनाक तरीके से दौड़ रही थी. बाइक पर तीन युवक और एक 15 साल की नाबालिग लड़की थी. पुलिस ने बाइक रुकवाई. इसके बाद जो हुआ, उसकी तस्वीरें अब चर्चा में हैं. पुलिस ने युवकों को सड़क पर ही कान पकड़कर उठक-बैठक कराई. रात 1 बजे पुलिस ने युवकों की 'क्लास' लगा दी.

और पढ़ें

मामला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन इलाके का है. झारखाली कोस्टल पुलिस स्टेशन इलाके में पुलिस रात के वक्त गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस की नजर बाइक सवार युवकों पर पड़ी. पुलिस के मुताबिक, बाइक पर तीन युवक और एक नाबालिग लड़की थी. आरोप है कि बाइक को लापरवाही और खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा था. देर रात का वक्त, सड़क पर कम आवाजाही और बाइक पर नाबालिग लड़की को देखकर पुलिस ने उन्हें रोक लिया. बाइक रुकते ही पुलिस ने पूछताछ शुरू की.

युवकों से देर रात बाहर निकलने की वजह पूछी गई. पुलिस के अनुसार, उनके पास बाइक से जुड़े जरूरी कागजात और हेलमेट को लेकर भी सवाल थे. पुलिस यह भी जानना चाहती थी कि इतनी रात में नाबालिग लड़की के साथ वे कहां जा रहे थे. पुलिस की पूछताछ के बाद युवकों को वहीं सड़क पर कान पकड़कर उठक-बैठक करने के लिए कहा गया.

Advertisement

कुछ देर पहले जो युवक बाइक पर घूम रहे थे, अब सड़क किनारे कान पकड़कर उठक-बैठक लगा रहे थे. घटना की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया.

यह भी पढ़ें: गन्ने के खेत में प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया, युवकों गन्ने से पीटा, फिर कान पकड़कर लगवाई उठक बैठक

पुलिस ने लापरवाही से बाइक चलाने को लेकर और भविष्य में ऐसी हरकत न दोहराने की चेतावनी दी. इस घटना के बाद सवाल है कि आखिर रात के 1 बजे तीन युवक एक नाबालिग लड़की के साथ बाइक पर कहां जा रहे थे? पुलिस ने उन्हें रोका तो उनके पास इस समय और इस तरह बाहर निकलने को लेकर पूछताछ हुई.

बाइक चलाने के तरीके और सुरक्षा नियमों को लेकर भी सवाल किए गए. झारखाली कोस्टल पुलिस ने जब पूछताछ की तो युवक यह नहीं बता पाए कि वे बिना सही कागजात या हेलमेट के इतनी देर रात बाहर क्यों घूम रहे थे. वे यह भी नहीं जवाब दे पाए कि इतनी रात को एक नाबालिग लड़की के साथ बेपरवाही से क्यों घूम रहे थे.

---- समाप्त ----

(रिपोर्ट: प्रसेनजित साहा)